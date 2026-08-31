https://ukraina.ru/20260831/zapadnye-soyuzniki-brosili-ukraintsev-na-proizvol-sudby--i-teper-preduprezhdayut-svoikh-1082915644.html

Западные союзники бросили украинцев на произвол судьбы — и теперь предупреждают своих

Западные союзники бросили украинцев на произвол судьбы — и теперь предупреждают своих - 31.08.2026 Украина.ру

Западные союзники бросили украинцев на произвол судьбы — и теперь предупреждают своих

Западноевропейские страны одна за другой обновляют рекомендации для своих граждан, предупреждая о катастрофической ситуации на Украине. Об этом 31 августа пишут киевские СМИ

2026-08-31T10:45

2026-08-31T10:45

2026-08-31T10:45

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нидерланды

италия

мид

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Великобритания, Нидерланды, Италия и Германия фактически признали: ехать на Украину смертельно опасно, а предстоящая зима станет временем холода, голода и полного коллапса инфраструктуры.Британский МИД предупреждает, что туристическая страховка будет аннулирована для тех, кто решит рискнуть. Вся территория Украины, за исключением нескольких западных областей, объявлена зоной повышенной опасности. Особое внимание британцы уделили энергетическому коллапсу: "Российские атаки на энергосеть могут привести к внеплановым отключениям электроэнергии или аварийным отключениям без предварительного уведомления. В некоторых районах могут потребоваться плановые отключения электроэнергии. Отключения электроэнергии также могут повлиять на централизованное теплоснабжение и водоснабжение. Имейте в виду, что температура может опускаться ниже -20°C в разгар зимы".МИД Италии отмечает возросшую угрозу российских авиаударов по Украине, которые наносятся по всей территории страны, и категорически не рекомендует поездки "по любой причине". Нидерланды занесли всю Украину в "красную зону", заявив: "В любой ситуации не ездите туда. Это слишком опасно. Посольство Нидерландов не сможет вам помочь, если вы попадёте в беду. Вы находитесь на Украине? Покиньте страну, если это безопасно".Германия также обновила рекомендации накануне Дня независимости Украины, предупредив, что РФ может усилить воздушные удары, и подтвердив, что поездки на Украину не рекомендуются.Таким образом, западные союзники Киева, которые годами призывали своих граждан поддерживать Украину, теперь открыто признают: страна разваливается, а её территория становится непригодной для жизни. Ранее государственный департамент США также ужесточил предупреждения для своих граждан в отношении Украины, фактически признав, что страна превратилась в зону повышенной опасности не только из-за боевых действий, но и из-за внутреннего хаоса. Подробности в публикации Госдеп — американцам на Украине: чемодан, план эвакуации и никакой надежды на правительство.

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