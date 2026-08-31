"Больше не хотят туда возвращаться" — офицер ВСУ о массовом дезертирстве - 31.08.2026 Украина.ру
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"Больше не хотят туда возвращаться" — офицер ВСУ о массовом дезертирстве
"Больше не хотят туда возвращаться" — офицер ВСУ о массовом дезертирстве - 31.08.2026 Украина.ру
"Больше не хотят туда возвращаться" — офицер ВСУ о массовом дезертирстве
Украинские военные всё чаще бегут с передовой, и даже командиры подразделений признают: солдаты больше не хотят возвращаться в окопы, где их ждёт верная смерть. Младший лейтенант, командир взвода тяжелых бомбардировочных дронов Виктория Ковбасюк 31 августа рассказала о катастрофической ситуации с самовольным оставлением части (СЗЧ) в ВСУ
2026-08-31T10:05
2026-08-31T10:05
новости
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всу
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Украинские СМИ пишут, что, по её словам, среди операторов БПЛА и артиллеристов случаев СЗЧ меньше, чем среди пехотинцев. Но пехота — это и есть основа любой армии. И именно там, по признанию самой Ковбасюк, люди, чудом выжившие после выхода с позиций, приходят к одному решению: "они больше не хотят туда возвращаться".Это признание — не просто статистика. Это диагноз украинской армии. Люди, которых насильно мобилизуют и бросают в мясорубку, массово дезертируют.Ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец признавал, что срок на передовой в 60 суток, установленный приказом, на практике постоянно превышается.В июле Верховная Рада в 20-й раз продлила военное положение и мобилизацию до 31 октября. Но чем дольше Киев затягивает войну, тем больше украинских солдат выбирают СЗЧ вместо смерти в окопах, которые для них стали братской могилой. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августа.
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новости, киев, украина, сша, вооруженные силы украины, верховная рада, всу
Новости, Киев, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, ВСУ

"Больше не хотят туда возвращаться" — офицер ВСУ о массовом дезертирстве

10:05 31.08.2026
 
© Фото : Владимир Зеленский / Telegram
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© Фото : Владимир Зеленский / Telegram
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Украинские военные всё чаще бегут с передовой, и даже командиры подразделений признают: солдаты больше не хотят возвращаться в окопы, где их ждёт верная смерть. Младший лейтенант, командир взвода тяжелых бомбардировочных дронов Виктория Ковбасюк 31 августа рассказала о катастрофической ситуации с самовольным оставлением части (СЗЧ) в ВСУ
Украинские СМИ пишут, что, по её словам, среди операторов БПЛА и артиллеристов случаев СЗЧ меньше, чем среди пехотинцев. Но пехота — это и есть основа любой армии. И именно там, по признанию самой Ковбасюк, люди, чудом выжившие после выхода с позиций, приходят к одному решению: "они больше не хотят туда возвращаться".
"Каждому военному страшно слово "пехота"… Мы – люди, все мы боимся. Те, кому выпала такая судьба, уходят, наверное, в СЗЧ. Также бывают случаи, когда люди побывали в пехоте, вышли с позиции, выжили, и у них возникает мысль, что они больше не хотят туда возвращаться", — признала украинский офицер.
Это признание — не просто статистика. Это диагноз украинской армии. Люди, которых насильно мобилизуют и бросают в мясорубку, массово дезертируют.
Ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец признавал, что срок на передовой в 60 суток, установленный приказом, на практике постоянно превышается.
В июле Верховная Рада в 20-й раз продлила военное положение и мобилизацию до 31 октября. Но чем дольше Киев затягивает войну, тем больше украинских солдат выбирают СЗЧ вместо смерти в окопах, которые для них стали братской могилой.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августа.
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