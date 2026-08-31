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"Больше не хотят туда возвращаться" — офицер ВСУ о массовом дезертирстве

"Больше не хотят туда возвращаться" — офицер ВСУ о массовом дезертирстве - 31.08.2026 Украина.ру

"Больше не хотят туда возвращаться" — офицер ВСУ о массовом дезертирстве

Украинские военные всё чаще бегут с передовой, и даже командиры подразделений признают: солдаты больше не хотят возвращаться в окопы, где их ждёт верная смерть. Младший лейтенант, командир взвода тяжелых бомбардировочных дронов Виктория Ковбасюк 31 августа рассказала о катастрофической ситуации с самовольным оставлением части (СЗЧ) в ВСУ

2026-08-31T10:05

2026-08-31T10:05

2026-08-31T10:05

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Украинские СМИ пишут, что, по её словам, среди операторов БПЛА и артиллеристов случаев СЗЧ меньше, чем среди пехотинцев. Но пехота — это и есть основа любой армии. И именно там, по признанию самой Ковбасюк, люди, чудом выжившие после выхода с позиций, приходят к одному решению: "они больше не хотят туда возвращаться".Это признание — не просто статистика. Это диагноз украинской армии. Люди, которых насильно мобилизуют и бросают в мясорубку, массово дезертируют.Ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец признавал, что срок на передовой в 60 суток, установленный приказом, на практике постоянно превышается.В июле Верховная Рада в 20-й раз продлила военное положение и мобилизацию до 31 октября. Но чем дольше Киев затягивает войну, тем больше украинских солдат выбирают СЗЧ вместо смерти в окопах, которые для них стали братской могилой. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августа.

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