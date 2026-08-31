https://ukraina.ru/20260831/kiev-vret-o-poteryakh-budanov-nevolno-raskryl-pravdu-1082915199.html

Киев врет о потерях: Буданов* невольно раскрыл правду

Киев врет о потерях: Буданов* невольно раскрыл правду - 31.08.2026 Украина.ру

Киев врет о потерях: Буданов* невольно раскрыл правду

Признание главы офиса президента Украины Кирилла Буданова* о необходимом объеме набора в ВСУ свидетельствует о том, что Киев систематически занижает реальные потери украинской армии. Об этом 31 августа пишет британская газета The Telegraph

2026-08-31T10:25

2026-08-31T10:25

2026-08-31T10:25

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

генштаб

новости

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В материале отмечается, что заявления Буданова* о потребности в 30 тысячах новобранцев в месяц разоблачают официальную пропаганду киевского режима.Примечательно, что сам Владимир Зеленский 31 июля запутался в собственной статистике, заявив, что за все время конфликта украинская армия потеряла только 50 тысяч солдат.При этом еще в феврале этого года он называл цифру в 55 тысяч погибших. Такие метания главы киевского режима лишь подтверждают, что реальные данные о потерях ВСУ тщательно скрываются от украинского народа и западных союзников.Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской 20 февраля этого года сообщил, что потери ВСУ в живой силе с начала специальной военной операции составили более 1,5 миллиона человек, только в 2025 году — свыше 520 тысяч.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августа.* Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов.​

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украина, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, новости