"Мобилизация должна быть максимально жёсткой": комбат ВСУ сделал пугающее заявление - 31.08.2026 Украина.ру
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"Мобилизация должна быть максимально жёсткой": комбат ВСУ сделал пугающее заявление
"Мобилизация должна быть максимально жёсткой": комбат ВСУ сделал пугающее заявление - 31.08.2026 Украина.ру
"Мобилизация должна быть максимально жёсткой": комбат ВСУ сделал пугающее заявление
Украинцам, уклоняющимся от службы, не оставили выбора: либо фронт, либо гибель, тюрьма или служба в чужой армии. С таким заявлением выступил командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в интервью Deutsche Welle*
2026-08-31T13:00
2026-08-31T13:00
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"Очень хотелось бы, чтобы эти люди пошли воевать не тогда, когда мы будем воевать за Киев или за Львов, а чтобы они останавливали врага здесь. Поэтому я считаю, что мобилизация должна быть максимально жёсткой. Люди должны идти в армию", — заявил он.Филимонов также признал системную проблему: в ВСУ есть подразделения с чрезвычайно большим числом пропавших без вести из-за безответственного отношения командиров к человеческим жизням."Когда на штурм отправляется 100 человек, и 100 человек пропали без вести, ничего не взяв. Нужно разбираться, нужно менять командование", — подчеркнул военный.По его мнению, после войны необходимо обнародовать данные о потерях каждого подразделения и причинах этих потерь, чтобы установить виновных. "Очень многие люди должны будут понести наказание", — резюмировал Филимонов.О потерях ВСУ – подробнее в материале Киев врет о потерях: Буданов** невольно раскрыл правдуБольше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.* Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов.​
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новости, киев, украина, россия, олег филимонов, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Россия, Олег Филимонов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Мобилизация должна быть максимально жёсткой": комбат ВСУ сделал пугающее заявление

13:00 31.08.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© REUTERS / Stringer
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Украинцам, уклоняющимся от службы, не оставили выбора: либо фронт, либо гибель, тюрьма или служба в чужой армии. С таким заявлением выступил командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в интервью Deutsche Welle*
"Очень хотелось бы, чтобы эти люди пошли воевать не тогда, когда мы будем воевать за Киев или за Львов, а чтобы они останавливали врага здесь. Поэтому я считаю, что мобилизация должна быть максимально жёсткой. Люди должны идти в армию", — заявил он.
Филимонов также признал системную проблему: в ВСУ есть подразделения с чрезвычайно большим числом пропавших без вести из-за безответственного отношения командиров к человеческим жизням.
"Когда на штурм отправляется 100 человек, и 100 человек пропали без вести, ничего не взяв. Нужно разбираться, нужно менять командование", подчеркнул военный.
По его мнению, после войны необходимо обнародовать данные о потерях каждого подразделения и причинах этих потерь, чтобы установить виновных.
"Очень многие люди должны будут понести наказание", — резюмировал Филимонов.
О потерях ВСУ – подробнее в материале Киев врет о потерях: Буданов** невольно раскрыл правду
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Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
* Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов.​
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