Расследование убийства в Святогорской лавре: под подозрение попали украинские военные - 31.08.2026 Украина.ру
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Расследование убийства в Святогорской лавре: под подозрение попали украинские военные
Расследование убийства в Святогорской лавре: под подозрение попали украинские военные - 31.08.2026 Украина.ру
Расследование убийства в Святогорской лавре: под подозрение попали украинские военные
Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть причастны к нападению на Святогорскую лавру и убийству монаха, сообщил в соцсетях митрополит Бориспольский и Броварской Антоний
2026-08-31T12:28
2026-08-31T13:11
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Иерарх сослался на то, что процессуальное руководство по уголовному делу передали специализированной прокуратуре в сфере обороны восточного региона. Само вооруженное нападение на братию Свято-Успенской лавры произошло 23 августа. Нападавшие убили монаха Варсонофия (Турянского), а также ранили инока Григория и укрывавшегося в обители беженца Андрея Кириенко. В монастыре уже прошли следственные действия полиции, однако верующие опасаются, что объективному расследованию могут помешать политическая целесообразность или идеологические факторы.На Украине продолжается масштабная кампания против канонической Украинской православной церкви. Власти вводят запреты на ее деятельность в регионах под предлогом связей с РФ. СБУ регулярно проводит обыски в храмах, возбуждает уголовные дела против духовенства по обвинениям в "антиукраинской деятельности" и отправляет священнослужителей под арест.Подробнее о преступлении - в материале Появились подробности покушения на монахов в Святогорской лавре на сайте Украина.ру.
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новости, святогорская лавра, украина, россия, вооруженные силы украины, сбу, украина.ру
Новости, Святогорская лавра, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, СБУ, Украина.ру

Расследование убийства в Святогорской лавре: под подозрение попали украинские военные

12:28 31.08.2026 (обновлено: 13:11 31.08.2026)
 
© Wikipedia, Balkhovitin / Перейти в фотобанкСвятогорская лавра
Святогорская лавра
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Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть причастны к нападению на Святогорскую лавру и убийству монаха, сообщил в соцсетях митрополит Бориспольский и Броварской Антоний
Иерарх сослался на то, что процессуальное руководство по уголовному делу передали специализированной прокуратуре в сфере обороны восточного региона.
"Факт, что делом будет заниматься подразделение, к компетенции которого относятся уголовные правонарушения, совершенные военнослужащими, сам собой показывает, кого именно следствие рассматривает в качестве возможных исполнителей. Главное, чтобы было желание объективно и беспристрастно расследовать это преступление, а не руководствоваться политической целесообразностью", — подчеркнул митрополит.
Само вооруженное нападение на братию Свято-Успенской лавры произошло 23 августа. Нападавшие убили монаха Варсонофия (Турянского), а также ранили инока Григория и укрывавшегося в обители беженца Андрея Кириенко.
В монастыре уже прошли следственные действия полиции, однако верующие опасаются, что объективному расследованию могут помешать политическая целесообразность или идеологические факторы.
На Украине продолжается масштабная кампания против канонической Украинской православной церкви. Власти вводят запреты на ее деятельность в регионах под предлогом связей с РФ. СБУ регулярно проводит обыски в храмах, возбуждает уголовные дела против духовенства по обвинениям в "антиукраинской деятельности" и отправляет священнослужителей под арест.
Подробнее о преступлении - в материале Появились подробности покушения на монахов в Святогорской лавре на сайте Украина.ру.
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