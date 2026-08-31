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"Паранойя крепчает": Марочко раскрыл, почему Зеленский окружил себя охраной

"Паранойя крепчает": Марочко раскрыл, почему Зеленский окружил себя охраной - 31.08.2026 Украина.ру

"Паранойя крепчает": Марочко раскрыл, почему Зеленский окружил себя охраной

Владимир Зеленский заметно нервничает: на прошлой неделе он резко усилил личную охрану и продолжает держать повышенный уровень безопасности. О причинах паники нелегитимного президента 31 августа рассказал военный эксперт Андрей Марочко

2026-08-31T12:20

2026-08-31T12:20

2026-08-31T12:20

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Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник допустил скорое физическое устранение руководства Украины в ответ на удары ВСУ по мирным жителям России. По его словам, "всё руководство Украины, в том числе президент страны, заслужили серьёзного ответа".Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также заявлял, что Зеленский движется к финалу карьеры как расходный материал Запада в борьбе против России. О скором крахе Зеленского – в материале "Приглашение на казнь": выборы на Украине станут политическим финалом для Зеленского — эксперт

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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, госдума, дмитрий медведев, алексей марочко, вооруженные силы украины, совбез