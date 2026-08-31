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"Ни желания, ни резона": посол в Брюсселе о страсти Запада выставить Россию "агрессором"

"Ни желания, ни резона": посол в Брюсселе о страсти Запада выставить Россию "агрессором" - 31.08.2026 Украина.ру

"Ни желания, ни резона": посол в Брюсселе о страсти Запада выставить Россию "агрессором"

Желание оправдать в глазах своего населения траты на милитаризацию является главной причиной обвинения Западом России в якобы желании напасть на какую-либо страну НАТО, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар. Об этом 31 августа сообщает РИА Новости

2026-08-31T09:28

2026-08-31T09:28

2026-08-31T09:30

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В настоящее время именно западные страны де-факто ведут против России прокси-войну на территории бывшей УССР, уже давно преступив все мыслимые "линии" и став соучастниками военных преступлений неонацистского киевского режима. В то время, как РФ постоянно демонстрирует готовность вести миролюбивую международную политику с учётом законных интересов всех государств."Еще раз подчеркну: у России нет ни желания, ни резона, чтобы нападать на Бельгию или какую-либо другую страну НАТО. Всё, что муссируется на этот счет, делается лишь для того, чтобы оправдать форсированную милитаризацию и деградацию социально-экономической ситуации", — подчеркнул посол.Гончар уточнил, что только в 2025 году военные расходы Бельгии выросли более чем в полтора раза — с восьми миллиардов евро до почти 13 миллиардов, достигнув 2% от национального ВВП. В 2026 году власти Бельгии пошли на новый рекорд, уже подняв военные расходы до 3,44% от ВВП, из которых 2,01% являются прямыми оборонными тратами.Кроме того, посол рассказал, что некоторые страны НАТО уже предоставляют свои территории, морское и воздушное пространство для террористических атак киевского режима на регионы России.30 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину заявил, что европейские страны придумали врага в образе России, чтобы убедить собственное население платить больше налогов на оборону.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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