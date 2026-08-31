"Ни желания, ни резона": посол в Брюсселе о страсти Запада выставить Россию "агрессором" - 31.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260831/ni-zhelaniya-ni-rezona--posol-v-bryussele-o-strasti-zapada-vystavit-rossiyu-agressorom-1082914619.html
"Ни желания, ни резона": посол в Брюсселе о страсти Запада выставить Россию "агрессором"
"Ни желания, ни резона": посол в Брюсселе о страсти Запада выставить Россию "агрессором" - 31.08.2026 Украина.ру
"Ни желания, ни резона": посол в Брюсселе о страсти Запада выставить Россию "агрессором"
Желание оправдать в глазах своего населения траты на милитаризацию является главной причиной обвинения Западом России в якобы желании напасть на какую-либо страну НАТО, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар. Об этом 31 августа сообщает РИА Новости
2026-08-31T09:28
2026-08-31T09:30
украина.ру
новости
россия
мид рф
посольство рф
посол
бельгия
запад
нато
русофобия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081226771_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_557d3d57e77e521a219decfc6f26874a.jpg
В настоящее время именно западные страны де-факто ведут против России прокси-войну на территории бывшей УССР, уже давно преступив все мыслимые "линии" и став соучастниками военных преступлений неонацистского киевского режима. В то время, как РФ постоянно демонстрирует готовность вести миролюбивую международную политику с учётом законных интересов всех государств."Еще раз подчеркну: у России нет ни желания, ни резона, чтобы нападать на Бельгию или какую-либо другую страну НАТО. Всё, что муссируется на этот счет, делается лишь для того, чтобы оправдать форсированную милитаризацию и деградацию социально-экономической ситуации", — подчеркнул посол.Гончар уточнил, что только в 2025 году военные расходы Бельгии выросли более чем в полтора раза — с восьми миллиардов евро до почти 13 миллиардов, достигнув 2% от национального ВВП. В 2026 году власти Бельгии пошли на новый рекорд, уже подняв военные расходы до 3,44% от ВВП, из которых 2,01% являются прямыми оборонными тратами.Кроме того, посол рассказал, что некоторые страны НАТО уже предоставляют свои территории, морское и воздушное пространство для террористических атак киевского режима на регионы России.30 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину заявил, что европейские страны придумали врага в образе России, чтобы убедить собственное население платить больше налогов на оборону.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
бельгия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081226771_118:0:1939:1366_1920x0_80_0_0_9989ca155f8d82f40ee046e6121b5473.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, мид рф, посольство рф, посол, бельгия, запад, нато, русофобия, милитаризация, милитаризм, впк
Украина.ру, Новости, Россия, МИД РФ, посольство РФ, посол, Бельгия, Запад, НАТО, Русофобия, милитаризация, милитаризм, ВПК

"Ни желания, ни резона": посол в Брюсселе о страсти Запада выставить Россию "агрессором"

09:28 31.08.2026 (обновлено: 09:30 31.08.2026)
 
© X / NATO Spokepersonсаммит НАТО в Анкаре
саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© X / NATO Spokeperson
Читать в
ДзенTelegram
Желание оправдать в глазах своего населения траты на милитаризацию является главной причиной обвинения Западом России в якобы желании напасть на какую-либо страну НАТО, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар. Об этом 31 августа сообщает РИА Новости
В настоящее время именно западные страны де-факто ведут против России прокси-войну на территории бывшей УССР, уже давно преступив все мыслимые "линии" и став соучастниками военных преступлений неонацистского киевского режима. В то время, как РФ постоянно демонстрирует готовность вести миролюбивую международную политику с учётом законных интересов всех государств.
"Еще раз подчеркну: у России нет ни желания, ни резона, чтобы нападать на Бельгию или какую-либо другую страну НАТО. Всё, что муссируется на этот счет, делается лишь для того, чтобы оправдать форсированную милитаризацию и деградацию социально-экономической ситуации", — подчеркнул посол.
Гончар уточнил, что только в 2025 году военные расходы Бельгии выросли более чем в полтора раза — с восьми миллиардов евро до почти 13 миллиардов, достигнув 2% от национального ВВП. В 2026 году власти Бельгии пошли на новый рекорд, уже подняв военные расходы до 3,44% от ВВП, из которых 2,01% являются прямыми оборонными тратами.
Кроме того, посол рассказал, что некоторые страны НАТО уже предоставляют свои территории, морское и воздушное пространство для террористических атак киевского режима на регионы России.
30 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину заявил, что европейские страны придумали врага в образе России, чтобы убедить собственное население платить больше налогов на оборону.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияМИД РФпосольство РФпосолБельгияЗападНАТОРусофобиямилитаризациямилитаризмВПК
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:45Западные союзники бросили украинцев на произвол судьбы — и теперь предупреждают своих
10:29"Шило на мыло": в ВСУ сменили комбрига за провал обороны, расстрелы и коррупцию
10:25Киев врет о потерях: Буданов* невольно раскрыл правду
10:05"Больше не хотят туда возвращаться" — офицер ВСУ о массовом дезертирстве
10:03"Ну что, победили?": украинцы жалуются на пустые полки в магазинах и паралич логистики
09:40Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августа
09:36Силы ПВО ночью уничтожили сотни вражеских дронов над Россией
09:28"Ни желания, ни резона": посол в Брюсселе о страсти Запада выставить Россию "агрессором"
09:00ЕС потребует от Греции и Испании срочно поделиться ракетами с Киевом — Politico
08:52Губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область
08:33Мощные прилеты под Киевом: в районе села Погребы начался сильный пожар
08:32Страны НАТО уже предоставляют территории для атак Киева на регионы России — посол в Брюсселе
08:00Худой мир, предваривший новую войну. 30 лет Хасавюртовским соглашениям
07:57"Больше не играю в патриотизм": Настя Каменских выступила против ущемления русского языка на Украине
07:42Иностранных наёмников не так много попадает в плен — их убивают "свои"
07:30"Урвет миллиарды": итальянский политик нашел применение Зеленскому в Риме
07:00Независимые попрошайки, тайный визит директора ЦРУ и приближение коллапса. Украина на минувшей неделе
07:00Ростислав Ищенко: Польша боится, что Запад пожертвует ее территорией, как это было в случае с Украиной
06:56Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине
06:36Без света, тепла и права на протест: предстоящая зима может стать для Украины последней
Лента новостейМолния