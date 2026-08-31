Ночная атака на Москву: отражены две волны вражеских БПЛА - 31.08.2026 Украина.ру
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Ночная атака на Москву: отражены две волны вражеских БПЛА
Ночная атака на Москву: отражены две волны вражеских БПЛА - 31.08.2026 Украина.ру
Ночная атака на Москву: отражены две волны вражеских БПЛА
Силы ПВО ВС России сбили уже 11 украинских беспилотников, пытавшихся ночью прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 31 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-31T03:23
2026-08-31T03:25
украина.ру
россия
москва
подмосковье
сергей собянин
минобороны
росавиация
минобороны рф
пво
внуково
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В Подмосковье с вечера объявлена тревога по БПЛА, зенитчики отразили уже две волны вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к столице."Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 21:04 мск."Силами ПВО Минобороны отражена атака шести беспилотников", — добавил градоначальник в 2:41 мск.Росавиация с 2:07 мск временно закрывала для полётов подмосковный аэропорт Внуково. Через полчаса он возобновил работу.Аэропорт Домодедово с 2:16 мск принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".В Московском регионе и примыкающих областях сохраняется режим опасности (тревоги) по БПЛА.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, москва, подмосковье, сергей собянин, минобороны, росавиация, минобороны рф, пво, внуково, домодедово, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Москва, Подмосковье, Сергей Собянин, Минобороны, Росавиация, Минобороны РФ, ПВО, Внуково, Домодедово, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Ночная атака на Москву: отражены две волны вражеских БПЛА

03:23 31.08.2026 (обновлено: 03:25 31.08.2026)
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО ВС России сбили уже 11 украинских беспилотников, пытавшихся ночью прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 31 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье с вечера объявлена тревога по БПЛА, зенитчики отразили уже две волны вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к столице.
"Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 21:04 мск.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака шести беспилотников", — добавил градоначальник в 2:41 мск.
Росавиация с 2:07 мск временно закрывала для полётов подмосковный аэропорт Внуково. Через полчаса он возобновил работу.
Аэропорт Домодедово с 2:16 мск принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
В Московском регионе и примыкающих областях сохраняется режим опасности (тревоги) по БПЛА.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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