https://ukraina.ru/20260831/nochnaya-ataka-na-moskvu-otrazheny-dve-volny-vrazheskikh-bpla-1082911501.html

Ночная атака на Москву: отражены две волны вражеских БПЛА

Ночная атака на Москву: отражены две волны вражеских БПЛА - 31.08.2026 Украина.ру

Ночная атака на Москву: отражены две волны вражеских БПЛА

Силы ПВО ВС России сбили уже 11 украинских беспилотников, пытавшихся ночью прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 31 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-31T03:23

2026-08-31T03:23

2026-08-31T03:25

украина.ру

россия

москва

подмосковье

сергей собянин

минобороны

росавиация

минобороны рф

пво

внуково

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В Подмосковье с вечера объявлена тревога по БПЛА, зенитчики отразили уже две волны вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к столице."Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 21:04 мск."Силами ПВО Минобороны отражена атака шести беспилотников", — добавил градоначальник в 2:41 мск.Росавиация с 2:07 мск временно закрывала для полётов подмосковный аэропорт Внуково. Через полчаса он возобновил работу.Аэропорт Домодедово с 2:16 мск принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".В Московском регионе и примыкающих областях сохраняется режим опасности (тревоги) по БПЛА.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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