Бельгия отказалась вскрывать "ящик Пандоры" с замороженными активами России
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Брюссель отверг идею конфискации замороженных российских активов ради финансирования Украины. Об этом 31 августа сообщил Euractiv
На этой неделе Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали Еврокомиссию изучить новые способы привлечения около 200 миллиардов евро замороженных российских активов для поддержки Киева.
Однако бельгийские власти непреклонны: ещё в декабре премьер Барт Де Вевер заблокировал инициативу Германии и ЕК о "репарационном кредите" на 210 млрд евро, опасаясь юридических последствий со стороны Москвы. Большинство активов хранится в Euroclear, расположенном в Бельгии, и именно Брюссель принял бы на себя основной удар.
Ранее Де Вевер и вовсе заявлял, что полная конфискация российских активов станет "актом войны". В Бельгии не видят готовности других стран ЕС разделять риски, поэтому предлагают использовать замороженные средства лишь как рычаг давления на переговорах с Россией.
Вопрос обсудят на встрече глав МИД европейских стран в Ирландии на следующей неделе.
Подробнее – в материале Размораживайте активы: Центробанк России подал в суд на Euroclear
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