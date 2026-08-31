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Бельгия отказалась вскрывать "ящик Пандоры" с замороженными активами России

Бельгия отказалась вскрывать "ящик Пандоры" с замороженными активами России - 31.08.2026 Украина.ру

Бельгия отказалась вскрывать "ящик Пандоры" с замороженными активами России

Брюссель отверг идею конфискации замороженных российских активов ради финансирования Украины. Об этом 31 августа сообщил Euractiv

2026-08-31T12:24

2026-08-31T12:24

2026-08-31T12:24

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На этой неделе Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали Еврокомиссию изучить новые способы привлечения около 200 миллиардов евро замороженных российских активов для поддержки Киева. Однако бельгийские власти непреклонны: ещё в декабре премьер Барт Де Вевер заблокировал инициативу Германии и ЕК о "репарационном кредите" на 210 млрд евро, опасаясь юридических последствий со стороны Москвы. Большинство активов хранится в Euroclear, расположенном в Бельгии, и именно Брюссель принял бы на себя основной удар.Ранее Де Вевер и вовсе заявлял, что полная конфискация российских активов станет "актом войны". В Бельгии не видят готовности других стран ЕС разделять риски, поэтому предлагают использовать замороженные средства лишь как рычаг давления на переговорах с Россией. Вопрос обсудят на встрече глав МИД европейских стран в Ирландии на следующей неделе.Подробнее – в материале Размораживайте активы: Центробанк России подал в суд на EuroclearБольше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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