https://ukraina.ru/20260831/lateshechka-na-bananovom-zakonchilas-zhena-biletskogo-pozhalovalas-na-udary-vs-rf-1082916090.html
"Латешечка на банановом" закончилась: жена Билецкого* пожаловалась на удары ВС РФ
"Латешечка на банановом" закончилась: жена Билецкого* пожаловалась на удары ВС РФ - 31.08.2026 Украина.ру
"Латешечка на банановом" закончилась: жена Билецкого* пожаловалась на удары ВС РФ
Украина в бытовом плане откатывается в 2022 год, и это признают даже в окружении нацистских командиров. Журналистка Татьяна Даниленко, жена основателя запрещённого в России "Азова"** Андрея Билецкого*, публично посетовала на итоги российских ударов. Об этом 31 августа сообщили украинские СМИ
2026-08-31T11:44
2026-08-31T11:44
2026-08-31T11:44
новости
россия
киев
украина
андрей билецкий
"азов"
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/14/1082646098_0:188:2743:1731_1920x0_80_0_0_37b469f7e52452ac27b8e1c7a3c6f0e1.jpg
"Эпоха войны с латешечкой на банановом ожидаемо пришла к своему финишу. В бытовом смысле возвращаемся в 2022 год", — написала она, комментируя обстановку в Киеве.Российские военные неоднократно подчёркивали: ВСУ сами используют гражданскую инфраструктуру в военных целях, размещая там склады и личный состав, прикрываясь мирными жителями как живым щитом.О российских ударах по инфраструктуре противника – в материале Мощные прилеты под Киевом: в районе села Погребы начался сильный пожар*Андрей Билецкий внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.**"Азов" — террористическая организация, запрещённая в России.
россия
киев
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/14/1082646098_92:0:2651:1919_1920x0_80_0_0_0651328ec3ef654756388594e45c414b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, украина, андрей билецкий, "азов", вооруженные силы украины
Новости, Россия, Киев, Украина, Андрей Билецкий, "Азов", Вооруженные силы Украины
"Латешечка на банановом" закончилась: жена Билецкого* пожаловалась на удары ВС РФ
Украина в бытовом плане откатывается в 2022 год, и это признают даже в окружении нацистских командиров. Журналистка Татьяна Даниленко, жена основателя запрещённого в России "Азова"** Андрея Билецкого*, публично посетовала на итоги российских ударов. Об этом 31 августа сообщили украинские СМИ
"Эпоха войны с латешечкой на банановом ожидаемо пришла к своему финишу. В бытовом смысле возвращаемся в 2022 год", — написала она, комментируя обстановку в Киеве.
Российские военные неоднократно подчёркивали: ВСУ сами используют гражданскую инфраструктуру в военных целях, размещая там склады и личный состав, прикрываясь мирными жителями как живым щитом.
*Андрей Билецкий внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**"Азов" — террористическая организация, запрещённая в России.