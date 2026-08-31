"Латешечка на банановом" закончилась: жена Билецкого* пожаловалась на удары ВС РФ - 31.08.2026 Украина.ру
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"Латешечка на банановом" закончилась: жена Билецкого* пожаловалась на удары ВС РФ
"Латешечка на банановом" закончилась: жена Билецкого* пожаловалась на удары ВС РФ - 31.08.2026 Украина.ру
"Латешечка на банановом" закончилась: жена Билецкого* пожаловалась на удары ВС РФ
Украина в бытовом плане откатывается в 2022 год, и это признают даже в окружении нацистских командиров. Журналистка Татьяна Даниленко, жена основателя запрещённого в России "Азова"** Андрея Билецкого*, публично посетовала на итоги российских ударов. Об этом 31 августа сообщили украинские СМИ
2026-08-31T11:44
2026-08-31T11:44
новости
россия
киев
украина
андрей билецкий
"азов"
вооруженные силы украины
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"Эпоха войны с латешечкой на банановом ожидаемо пришла к своему финишу. В бытовом смысле возвращаемся в 2022 год", — написала она, комментируя обстановку в Киеве.Российские военные неоднократно подчёркивали: ВСУ сами используют гражданскую инфраструктуру в военных целях, размещая там склады и личный состав, прикрываясь мирными жителями как живым щитом.О российских ударах по инфраструктуре противника – в материале Мощные прилеты под Киевом: в районе села Погребы начался сильный пожар*Андрей Билецкий внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.**"Азов" — террористическая организация, запрещённая в России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, киев, украина, андрей билецкий, "азов", вооруженные силы украины
Новости, Россия, Киев, Украина, Андрей Билецкий, "Азов", Вооруженные силы Украины

"Латешечка на банановом" закончилась: жена Билецкого* пожаловалась на удары ВС РФ

11:44 31.08.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Украина в бытовом плане откатывается в 2022 год, и это признают даже в окружении нацистских командиров. Журналистка Татьяна Даниленко, жена основателя запрещённого в России "Азова"** Андрея Билецкого*, публично посетовала на итоги российских ударов. Об этом 31 августа сообщили украинские СМИ
"Эпоха войны с латешечкой на банановом ожидаемо пришла к своему финишу. В бытовом смысле возвращаемся в 2022 год", — написала она, комментируя обстановку в Киеве.
Российские военные неоднократно подчёркивали: ВСУ сами используют гражданскую инфраструктуру в военных целях, размещая там склады и личный состав, прикрываясь мирными жителями как живым щитом.
О российских ударах по инфраструктуре противника – в материале Мощные прилеты под Киевом: в районе села Погребы начался сильный пожар
*Андрей Билецкий внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**"Азов" — террористическая организация, запрещённая в России.
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