https://ukraina.ru/20260831/lateshechka-na-bananovom-zakonchilas-zhena-biletskogo-pozhalovalas-na-udary-vs-rf-1082916090.html

"Латешечка на банановом" закончилась: жена Билецкого* пожаловалась на удары ВС РФ

"Латешечка на банановом" закончилась: жена Билецкого* пожаловалась на удары ВС РФ - 31.08.2026 Украина.ру

"Латешечка на банановом" закончилась: жена Билецкого* пожаловалась на удары ВС РФ

Украина в бытовом плане откатывается в 2022 год, и это признают даже в окружении нацистских командиров. Журналистка Татьяна Даниленко, жена основателя запрещённого в России "Азова"** Андрея Билецкого*, публично посетовала на итоги российских ударов. Об этом 31 августа сообщили украинские СМИ

2026-08-31T11:44

2026-08-31T11:44

2026-08-31T11:44

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украина

андрей билецкий

"азов"

вооруженные силы украины

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"Эпоха войны с латешечкой на банановом ожидаемо пришла к своему финишу. В бытовом смысле возвращаемся в 2022 год", — написала она, комментируя обстановку в Киеве.Российские военные неоднократно подчёркивали: ВСУ сами используют гражданскую инфраструктуру в военных целях, размещая там склады и личный состав, прикрываясь мирными жителями как живым щитом.О российских ударах по инфраструктуре противника – в материале Мощные прилеты под Киевом: в районе села Погребы начался сильный пожар*Андрей Билецкий внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.**"Азов" — террористическая организация, запрещённая в России.

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новости, россия, киев, украина, андрей билецкий, "азов", вооруженные силы украины