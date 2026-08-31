Киев срывает энергоснабжение ЗАЭС: глава "Росатома" заявил о критической ситуации на станции - 31.08.2026 Украина.ру
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Киев срывает энергоснабжение ЗАЭС: глава "Росатома" заявил о критической ситуации на станции
Киев срывает энергоснабжение ЗАЭС: глава "Росатома" заявил о критической ситуации на станции - 31.08.2026 Украина.ру
Киев срывает энергоснабжение ЗАЭС: глава "Росатома" заявил о критической ситуации на станции
Киевские власти сознательно делают все для ухудшения ситуации вокруг Запорожской АЭС и отказываются решать вопрос ее внешнего электроснабжения, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
2026-08-31T10:57
2026-08-31T10:57
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москва
новости
рафаэль гросси
мирошник
росатом
магатэ
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Глава компании подчеркнул, что станция уже 11 суток (с момента отключения поврежденной линии "Ферросплавная") полностью лишена внешнего питания и получает электроэнергию только от собственных дизель-генераторов. Бесконечно работать в таком режиме объект не может, поэтому вопрос восстановления энергоснабжения требует скорейшего решения.Продолжающиеся обстрелы подъездных дорог делают крайне опасными любые попытки доставить горючее для генераторов, однако "Росатом" продолжит эти операции при любых обстоятельствах. Российская сторона рассчитывает, что сотрудники МАГАТЭ будут сопровождать топливные колонны, ставшие критическим ресурсом для ядерной безопасности. Кроме того, госкорпорация совместно с Минобороны РФ, Росгвардией и МИД добивается введения режима тишины на текущей неделе для срочного ремонта ЛЭП. По словам Лихачева, Москва полностью контролирует положение дел на ЗАЭС и разделяет озабоченность главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который ранее предупредил о риске полного отключения станции примерно через десять дней.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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киев, россия, москва, новости, рафаэль гросси, мирошник, росатом, магатэ, вооруженные силы украины
Киев, Россия, Москва, Новости, Рафаэль Гросси, Мирошник, Росатом, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины

Киев срывает энергоснабжение ЗАЭС: глава "Росатома" заявил о критической ситуации на станции

10:57 31.08.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Российская энергетическая неделя"
Международный форум Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Киевские власти сознательно делают все для ухудшения ситуации вокруг Запорожской АЭС и отказываются решать вопрос ее внешнего электроснабжения, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Глава компании подчеркнул, что станция уже 11 суток (с момента отключения поврежденной линии "Ферросплавная") полностью лишена внешнего питания и получает электроэнергию только от собственных дизель-генераторов. Бесконечно работать в таком режиме объект не может, поэтому вопрос восстановления энергоснабжения требует скорейшего решения.
Продолжающиеся обстрелы подъездных дорог делают крайне опасными любые попытки доставить горючее для генераторов, однако "Росатом" продолжит эти операции при любых обстоятельствах.
Российская сторона рассчитывает, что сотрудники МАГАТЭ будут сопровождать топливные колонны, ставшие критическим ресурсом для ядерной безопасности.
Кроме того, госкорпорация совместно с Минобороны РФ, Росгвардией и МИД добивается введения режима тишины на текущей неделе для срочного ремонта ЛЭП.
По словам Лихачева, Москва полностью контролирует положение дел на ЗАЭС и разделяет озабоченность главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который ранее предупредил о риске полного отключения станции примерно через десять дней.
Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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