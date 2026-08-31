"Шило на мыло": в ВСУ сменили комбрига за провал обороны, расстрелы и коррупцию - 31.08.2026 Украина.ру
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"Шило на мыло": в ВСУ сменили комбрига за провал обороны, расстрелы и коррупцию
"Шило на мыло": в ВСУ сменили комбрига за провал обороны, расстрелы и коррупцию - 31.08.2026 Украина.ру
"Шило на мыло": в ВСУ сменили комбрига за провал обороны, расстрелы и коррупцию
Командование 10-го армейского корпуса ВСУ сняло с должности командира 41-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Дзюбу из-за потери доверия и краха оборонительных рубежей в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах
2026-08-31T10:29
2026-08-31T10:29
новости
харьковская область
вооруженные силы украины
украина.ру
коррупция
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Ранее этот офицер возглавлял 128-ю бригаду теробороны, где запомнился жестокостью к мобилизованным. Его перевод в "элитное" соединение считался карьерным взлетом, однако методы руководства остались прежними.На новой должности Дзюба развернул масштабные репрессии и настоящий террор против личного состава. Полковник лично отдавал приказы о расстрелах подчиненных за отступление, списывая это на дезертирство, и параллельно выстраивал крупные коррупционные схемы. Новым командиром 41-й бригады назначен подполковник Андрей Сорока, бывший заместитель командира 116-й бригады. В силовых ведомствах эту кадровую перестановку называют заменой "шила на мыло", так как сменщик имеет схожую репутацию и привык безжалостно отправлять мобилизованных солдат на убой.О незавидном положении украинских бойцов - в материале "Больше не хотят туда возвращаться" — офицер ВСУ о массовом дезертирстве на сайте Украина.ру.
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новости, харьковская область, вооруженные силы украины, украина.ру, коррупция
Новости, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, коррупция

"Шило на мыло": в ВСУ сменили комбрига за провал обороны, расстрелы и коррупцию

10:29 31.08.2026
 
© Фото : dan-news.info / Перейти в фотобанкВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© Фото : dan-news.info
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Командование 10-го армейского корпуса ВСУ сняло с должности командира 41-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Дзюбу из-за потери доверия и краха оборонительных рубежей в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах
Ранее этот офицер возглавлял 128-ю бригаду теробороны, где запомнился жестокостью к мобилизованным. Его перевод в "элитное" соединение считался карьерным взлетом, однако методы руководства остались прежними.
На новой должности Дзюба развернул масштабные репрессии и настоящий террор против личного состава.
Полковник лично отдавал приказы о расстрелах подчиненных за отступление, списывая это на дезертирство, и параллельно выстраивал крупные коррупционные схемы.
Новым командиром 41-й бригады назначен подполковник Андрей Сорока, бывший заместитель командира 116-й бригады.
В силовых ведомствах эту кадровую перестановку называют заменой "шила на мыло", так как сменщик имеет схожую репутацию и привык безжалостно отправлять мобилизованных солдат на убой.
О незавидном положении украинских бойцов - в материале "Больше не хотят туда возвращаться" — офицер ВСУ о массовом дезертирстве на сайте Украина.ру.
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