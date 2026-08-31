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"Ну что, победили?": украинцы жалуются на пустые полки в магазинах и паралич логистики

"Ну что, победили?": украинцы жалуются на пустые полки в магазинах и паралич логистики - 31.08.2026 Украина.ру

"Ну что, победили?": украинцы жалуются на пустые полки в магазинах и паралич логистики

В крупных городах Украины продолжают пустеть полки супермаркетов, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на кадры пустых прилавков из магазинов Ивано-Франковска и Винницы

2026-08-31T10:03

2026-08-31T10:03

2026-08-31T10:03

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Ранее аналогичный дефицит товаров уже фиксировался в торговых точках Киева и Львова. Как отмечал телеканал "Киев-24", в некоторых столичных магазинах возникла острая нехватка хлеба, полуфабрикатов, яблок и картофеля, из-за чего отдельные торговые сети были вынуждены ограничить продажу социально значимых продуктов в одни руки.Параллельно в украинском сегменте соцсетей расходятся видеообращения граждан, жалующихся на кризис снабжения из-за российских ударов. В частности, жительница Одессы, работающая таможенным брокером, выразила серьезные опасения по поводу неизбежного роста цен на продукты питания. По ее мнению, все расходы на вынужденную перестройку логистических цепочек владельцы торговых сетей переложат на плечи рядовых покупателей через урезание зарплат персоналу и повышение стоимости товаров.Одесситка также добавила, что морское сообщение региона полностью парализовано, так как судовладельцы отказываются рисковать грузами стоимостью в сотни тысяч долларов. Подробнее об успехах россиян - в материале Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине на сайте Украина.ру.

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