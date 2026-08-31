https://ukraina.ru/20260831/plany-kieva-po-mobilizatsii-vskryli-realnye-masshtaby-poter-vsu---telegraph-1082917352.html

Планы Киева по мобилизации вскрыли реальные масштабы потерь ВСУ - Telegraph

Планы Киева по мобилизации вскрыли реальные масштабы потерь ВСУ - Telegraph - 31.08.2026 Украина.ру

Планы Киева по мобилизации вскрыли реальные масштабы потерь ВСУ - Telegraph

Планы Киева по мобилизации не менее 30 тысяч человек в месяц говорят о преуменьшении Украиной официально признанных потерь, пишет Telegraph

2026-08-31T11:33

2026-08-31T11:33

2026-08-31T13:09

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Британское издание подчеркивает, что нереалистичный оптимизм вредит стране, а заявленная потребность в регулярном пополнении войск выдает истинный дефицит живой силы. Ситуацию для украинского командования усугубляют и недавние доклады НАТО, согласно которым наступательный потенциал российской армии сейчас растет значительно быстрее. Недавно глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* признал, что у России по-прежнему есть значительные резервы. В то время как Киеву приходится мобилизовывать не менее 30 тысяч человек ежемесячно.Украинская армия столкнулась с серьезным кризисом — добровольцев критически не хватает. Чтобы набрать людей, сотрудники военкоматов устраивают жесткие облавы прямо на улицах. В соцсетях каждый день появляются скандальные видео, где призывников насильно скручивают и заталкивают в автобусы. Такие методы вызывают волну возмущения, и обычные граждане все чаще устраивают потасовки с военкомами и выходят на протесты.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, киев, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, мобилизация на украине