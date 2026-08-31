https://ukraina.ru/20260831/plany-kieva-po-mobilizatsii-vskryli-realnye-masshtaby-poter-vsu---telegraph-1082917352.html
Планы Киева по мобилизации вскрыли реальные масштабы потерь ВСУ - Telegraph
Планы Киева по мобилизации вскрыли реальные масштабы потерь ВСУ - Telegraph - 31.08.2026 Украина.ру
Планы Киева по мобилизации вскрыли реальные масштабы потерь ВСУ - Telegraph
Планы Киева по мобилизации не менее 30 тысяч человек в месяц говорят о преуменьшении Украиной официально признанных потерь, пишет Telegraph
2026-08-31T11:33
2026-08-31T11:33
2026-08-31T13:09
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Британское издание подчеркивает, что нереалистичный оптимизм вредит стране, а заявленная потребность в регулярном пополнении войск выдает истинный дефицит живой силы. Ситуацию для украинского командования усугубляют и недавние доклады НАТО, согласно которым наступательный потенциал российской армии сейчас растет значительно быстрее. Недавно глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* признал, что у России по-прежнему есть значительные резервы. В то время как Киеву приходится мобилизовывать не менее 30 тысяч человек ежемесячно.Украинская армия столкнулась с серьезным кризисом — добровольцев критически не хватает. Чтобы набрать людей, сотрудники военкоматов устраивают жесткие облавы прямо на улицах. В соцсетях каждый день появляются скандальные видео, где призывников насильно скручивают и заталкивают в автобусы. Такие методы вызывают волну возмущения, и обычные граждане все чаще устраивают потасовки с военкомами и выходят на протесты.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, киев, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, мобилизация на украине
Новости, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, мобилизация на Украине
Планы Киева по мобилизации вскрыли реальные масштабы потерь ВСУ - Telegraph
11:33 31.08.2026 (обновлено: 13:09 31.08.2026)
Планы Киева по мобилизации не менее 30 тысяч человек в месяц говорят о преуменьшении Украиной официально признанных потерь, пишет Telegraph
Британское издание подчеркивает, что нереалистичный оптимизм вредит стране, а заявленная потребность в регулярном пополнении войск выдает истинный дефицит живой силы.
Ситуацию для украинского командования усугубляют и недавние доклады НАТО, согласно которым наступательный потенциал российской армии сейчас растет значительно быстрее.
Недавно глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* признал, что у России по-прежнему есть значительные резервы. В то время как Киеву приходится мобилизовывать не менее 30 тысяч человек ежемесячно.
Украинская армия столкнулась с серьезным кризисом — добровольцев критически не хватает. Чтобы набрать людей, сотрудники военкоматов устраивают жесткие облавы прямо на улицах. В соцсетях каждый день появляются скандальные видео, где призывников насильно скручивают и заталкивают в автобусы. Такие методы вызывают волну возмущения, и обычные граждане все чаще устраивают потасовки с военкомами и выходят на протесты.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.