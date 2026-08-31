https://ukraina.ru/20260831/kiev-i-drugie-vs-rf-prodolzhayut-nochnye-udary-po-obektam-na-ukraine-1082912264.html

Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине

Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине - 31.08.2026 Украина.ру

Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине

Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины — на местах вновь фиксируются многочисленные прилёты. Передаём сводку ударов на 7:00 мск 31 августа по сообщениям украинских источников и телеграм-канала Украина.ру

2026-08-31T06:56

2026-08-31T06:56

2026-08-31T07:01

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Больше всего сообщений с вечера и ночью вновь поступало об ударах ВС РФ по целям в Киеве, где в 5:54 мск была объявлена очередная воздушная тревога и продолжают греметь серии взрывов. В частности, местные каналы пишут об ударе по складским зданиям в предместьях Киева, мощных пожарах на различных объектах.Помимо столицы незалежной, взрывы всю ночь были слышны в Киевской области: в Глевахе Фастовского района, в Броварах и Погребах Броварского района, в Бучанском районе. Кроме того, были атакованы объекты в Николаеве и Николаевской области (в частности, завод PepsiCo), в Днепропетровске и Павлограде Днепропетровской области, в Сумах, в Черниговской области, в Черкассах, в районе Луцка Волынской области, в Белгороде-Днестровском Одесской области, в Харькове и Харьковской области, во временно оккупированных ВСУ Славянске, Запорожье и Херсоне.Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.Утром 30 августа Минобороны РФ выступило со знаковым заявлением. Подробнее - в материале Егора Леева "Киев пахнет Краматорском", Минобороны России назвало цели грядущих ударов. Итоги 30 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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