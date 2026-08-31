Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине - 31.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260831/kiev-i-drugie-vs-rf-prodolzhayut-nochnye-udary-po-obektam-na-ukraine-1082912264.html
Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине
Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине - 31.08.2026 Украина.ру
Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины — на местах вновь фиксируются многочисленные прилёты. Передаём сводку ударов на 7:00 мск 31 августа по сообщениям украинских источников и телеграм-канала Украина.ру
2026-08-31T06:56
2026-08-31T07:01
украина.ру
россия
сво
спецоперация
вс рф
удары
удары по киеву сегодня
бпла сегодня
атака бпла
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082381829_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_20be6cb756dbf212a3d3f7212ebab1cb.jpg
Больше всего сообщений с вечера и ночью вновь поступало об ударах ВС РФ по целям в Киеве, где в 5:54 мск была объявлена очередная воздушная тревога и продолжают греметь серии взрывов. В частности, местные каналы пишут об ударе по складским зданиям в предместьях Киева, мощных пожарах на различных объектах.Помимо столицы незалежной, взрывы всю ночь были слышны в Киевской области: в Глевахе Фастовского района, в Броварах и Погребах Броварского района, в Бучанском районе. Кроме того, были атакованы объекты в Николаеве и Николаевской области (в частности, завод PepsiCo), в Днепропетровске и Павлограде Днепропетровской области, в Сумах, в Черниговской области, в Черкассах, в районе Луцка Волынской области, в Белгороде-Днестровском Одесской области, в Харькове и Харьковской области, во временно оккупированных ВСУ Славянске, Запорожье и Херсоне.Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.Утром 30 августа Минобороны РФ выступило со знаковым заявлением. Подробнее - в материале Егора Леева "Киев пахнет Краматорском", Минобороны России назвало цели грядущих ударов. Итоги 30 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
удары по киеву сегодня
украина
киевская область
киев
николаев
николаевская область
днепропетровская область
днепропетровск
павлоград
сумы
сумская область
черниговская область
черкассы
черкасская область
волынская область
луцк
одесская область
белгород-днестровский
харьковская область
харьков
славянск
запорожье
херсон
херсонская область
запорожская область
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082381829_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_b01bb9d6da02b069eef2a9ac445ca6bb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, сво, спецоперация, вс рф, удары, удары по киеву сегодня, бпла сегодня, атака бпла, ракеты, герань, обстрелы украины сегодня, украина, вооруженные силы украины, всу, впк, киевская область, киев, николаев, николаевская область, днепропетровская область, днепропетровск, павлоград, сумы, сумская область, черниговская область, черкассы, черкасская область, волынская область, луцк, одесская область, белгород-днестровский, харьковская область, харьков, славянск, запорожье, херсон, херсонская область, запорожская область, днр
Украина.ру, Россия, СВО, Спецоперация, ВС РФ, удары, удары по Киеву сегодня, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ракеты, Герань, обстрелы Украины сегодня, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВПК, Киевская область, Киев, Николаев, Николаевская область, Днепропетровская область, Днепропетровск, Павлоград, Сумы, Сумская область, Черниговская область, Черкассы, Черкасская область, Волынская область, Луцк, Одесская область, Белгород-Днестровский, Харьковская область, Харьков, Славянск, Запорожье, Херсон, Херсонская область, Запорожская область, ДНР

Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине

06:56 31.08.2026 (обновлено: 07:01 31.08.2026)
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать в
ДзенTelegram
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины — на местах вновь фиксируются многочисленные прилёты. Передаём сводку ударов на 7:00 мск 31 августа по сообщениям украинских источников и телеграм-канала Украина.ру
Больше всего сообщений с вечера и ночью вновь поступало об ударах ВС РФ по целям в Киеве, где в 5:54 мск была объявлена очередная воздушная тревога и продолжают греметь серии взрывов. В частности, местные каналы пишут об ударе по складским зданиям в предместьях Киева, мощных пожарах на различных объектах.
Помимо столицы незалежной, взрывы всю ночь были слышны в Киевской области: в Глевахе Фастовского района, в Броварах и Погребах Броварского района, в Бучанском районе.
Кроме того, были атакованы объекты в Николаеве и Николаевской области (в частности, завод PepsiCo), в Днепропетровске и Павлограде Днепропетровской области, в Сумах, в Черниговской области, в Черкассах, в районе Луцка Волынской области, в Белгороде-Днестровском Одесской области, в Харькове и Харьковской области, во временно оккупированных ВСУ Славянске, Запорожье и Херсоне.
Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.
Утром 30 августа Минобороны РФ выступило со знаковым заявлением. Подробнее - в материале Егора Леева "Киев пахнет Краматорском", Минобороны России назвало цели грядущих ударов. Итоги 30 августа.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияСВОСпецоперацияВС РФударыудары по Киеву сегодняБПЛА сегодняатака БПЛАракетыГераньобстрелы Украины сегодняУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУВПККиевская областьКиевНиколаевНиколаевская областьДнепропетровская областьДнепропетровскПавлоградСумыСумская областьЧерниговская областьЧеркассыЧеркасская областьВолынская областьЛуцкОдесская областьБелгород-ДнестровскийХарьковская областьХарьковСлавянскЗапорожьеХерсонХерсонская областьЗапорожская областьДНР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:00Независимые попрошайки, тайный визит директора ЦРУ и приближение коллапса. Украина на минувшей неделе
07:00Ростислав Ищенко: Польша боится, что Запад пожертвует ее территорией, как это было в случае с Украиной
06:56Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине
06:36Без света, тепла и права на протест: предстоящая зима может стать для Украины последней
06:17Росавиация к этому часу закрыла для полётов 14 аэропортов, три — открыла
06:15Били, угрожали током, заставляли петь гимн. История человека, которого вырвали из украинской тюрьмы
05:55"Малое ПВО" Украины: есть ли жизнь после Patriot?
05:55Антикриз на коленке: зачем Банковая решила "разбавить" бандеровский некрополь героями Советского Союза
05:53"Молния-2" и FPV: Российские бойцы рассказали, как выбили противника из Анновки
05:45Тяжелые бои под Ореховом: ВСУ безуспешно пытаются удержать фронт на Запорожье
05:30"Такого позора даже во Вьетнаме не было" — подполковник ФСБ о проигрыше США на Ближнем Востоке
05:15В Южном порту уничтожено судно с грузом для ВСУ: эксперт о перекрытии каналов снабжения
05:00"Значит, собирался что-то забрать": Перенджиев о том, почему глава ЦРУ прилетел на военном самолете
04:45"Европа пойдёт по миру" — Колпашников о том, чем может закончится конфликт вокруг Ирана
04:30"Версия о страхе войны с Европой — гнилая и нелогичная": Перенджиев о визите Рэтклиффа в Москву
04:00Российский сухогруз, ранее атакованный ВСУ, сел на мель в пригороде Стамбула
03:23Ночная атака на Москву: отражены две волны вражеских БПЛА
02:55Готовится следующий большой обмен военнопленными между Россией и Украиной
02:24Планы НАТО и ответ России: Лавров рассказал о ситуации в Арктике
01:29Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния