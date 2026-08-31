https://ukraina.ru/20260831/ukraina-20-v-tsentralnoy-azii-vasilev-otsenil-riski-dlya-kirgizii-1082917080.html

"Украина 2.0" в Центральной Азии: Васильев оценил риски для Киргизии

"Украина 2.0" в Центральной Азии: Васильев оценил риски для Киргизии - 31.08.2026 Украина.ру

"Украина 2.0" в Центральной Азии: Васильев оценил риски для Киргизии

В политической системе Киргизии сохраняется вероятность разворота на враждебную России позицию — фактически страна может стать "Украиной 2.0" в Центральной Азии. Такое мнение в интервью "Ленте.ру" высказал российский политолог-африканист Виктор Васильев

2026-08-31T12:46

2026-08-31T12:46

2026-08-31T12:46

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Главный риск эксперт видит в расколе страны по линии "север — юг". Северные регионы сохраняют русскоязычную идентичность и пророссийские настроения, тогда как юг всё сильнее дрейфует в сторону националистической повестки. Особую роль играет память об Украине — трагических событиях 1916 года, которые местные националисты используют для разжигания антироссийских настроений."Для киргизских националистов процесс построения государственности тесно переплетён с идеей противопоставления себя России", — пояснил Васильев.По его словам, именно этот нарратив при поддержке внешних игроков может лечь в основу нового антироссийского проекта в регионе. Сценарий уже отработан на Украине — и, судя по тенденциям, Киргизия находится в зоне риска.Больше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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