"Украина 2.0" в Центральной Азии: Васильев оценил риски для Киргизии
© Sputnik
В политической системе Киргизии сохраняется вероятность разворота на враждебную России позицию — фактически страна может стать "Украиной 2.0" в Центральной Азии. Такое мнение в интервью "Ленте.ру" высказал российский политолог-африканист Виктор Васильев
Главный риск эксперт видит в расколе страны по линии "север — юг". Северные регионы сохраняют русскоязычную идентичность и пророссийские настроения, тогда как юг всё сильнее дрейфует в сторону националистической повестки.
Особую роль играет память об Украине — трагических событиях 1916 года, которые местные националисты используют для разжигания антироссийских настроений.
"Для киргизских националистов процесс построения государственности тесно переплетён с идеей противопоставления себя России", — пояснил Васильев.
По его словам, именно этот нарратив при поддержке внешних игроков может лечь в основу нового антироссийского проекта в регионе. Сценарий уже отработан на Украине — и, судя по тенденциям, Киргизия находится в зоне риска.
Больше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на