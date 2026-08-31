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Маск "разрешил" Украине бить по России через Starlink: о чем рассказали авторы Financial Times
Маск "разрешил" Украине бить по России через Starlink: о чем рассказали авторы Financial Times - 31.08.2026 Украина.ру
Маск "разрешил" Украине бить по России через Starlink: о чем рассказали авторы Financial Times
Илон Маск якобы готов дать Украине Starlink для ударов вглубь России, но перекладывает решение на Вашингтон. Об этом 31 августа сообщило издание Financial Times
2026-08-31T12:16
2026-08-31T12:16
2026-08-31T12:16
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По информации СМИ, Зеленский лично попросил Маска разрешить использовать беспилотники с терминалами Starlink для поражения российских пусковых установок на удалении до 200 км от границы. Якобы Маск ещё раньше говорил экс-министру обороны Михаилу Фёдорову, что технически готов пойти на это, но решение "политическое" и принимать его должен Вашингтон.Для Киева такая возможность стала бы принципиально новым инструментом: вместо перехвата российских ракет в воздухе ВСУ могли бы бить по самим пусковым установкам. "Вместо того чтобы сбивать стрелы, мы будем поражать лучников", — объяснял логику подхода главный конструктор Fire Point Денис Штилерман.Показательно, что президент США Дональд Трамп, по данным FT, не выглядит поддерживающим этот план. А сам Маск ранее регулярно уклонялся от встреч с Зеленским, который, судя по всему, не теряет надежды "задобрить" миллиардера. Как Зеленский пытается наладить контакт с Маском — в материале "Орден за отказ встречаться": Зеленский наградил Маска, который его игнорируетБольше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, вашингтон, илон маск, владимир зеленский, михаил федоров, financial times, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Вашингтон, Илон Маск, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Financial Times, Вооруженные силы Украины
Маск "разрешил" Украине бить по России через Starlink: о чем рассказали авторы Financial Times
Илон Маск якобы готов дать Украине Starlink для ударов вглубь России, но перекладывает решение на Вашингтон. Об этом 31 августа сообщило издание Financial Times
По информации СМИ, Зеленский лично попросил Маска разрешить использовать беспилотники с терминалами Starlink для поражения российских пусковых установок на удалении до 200 км от границы.
Якобы Маск ещё раньше говорил экс-министру обороны Михаилу Фёдорову, что технически готов пойти на это, но решение "политическое" и принимать его должен Вашингтон.
Для Киева такая возможность стала бы принципиально новым инструментом: вместо перехвата российских ракет в воздухе ВСУ могли бы бить по самим пусковым установкам.
"Вместо того чтобы сбивать стрелы, мы будем поражать лучников", — объяснял логику подхода главный конструктор Fire Point Денис Штилерман.
Показательно, что президент США Дональд Трамп, по данным FT, не выглядит поддерживающим этот план. А сам Маск ранее регулярно уклонялся от встреч с Зеленским, который, судя по всему, не теряет надежды "задобрить" миллиардера.
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