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Маск "разрешил" Украине бить по России через Starlink: о чем рассказали авторы Financial Times

Маск "разрешил" Украине бить по России через Starlink: о чем рассказали авторы Financial Times - 31.08.2026 Украина.ру

Маск "разрешил" Украине бить по России через Starlink: о чем рассказали авторы Financial Times

Илон Маск якобы готов дать Украине Starlink для ударов вглубь России, но перекладывает решение на Вашингтон. Об этом 31 августа сообщило издание Financial Times

2026-08-31T12:16

2026-08-31T12:16

2026-08-31T12:16

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По информации СМИ, Зеленский лично попросил Маска разрешить использовать беспилотники с терминалами Starlink для поражения российских пусковых установок на удалении до 200 км от границы. Якобы Маск ещё раньше говорил экс-министру обороны Михаилу Фёдорову, что технически готов пойти на это, но решение "политическое" и принимать его должен Вашингтон.Для Киева такая возможность стала бы принципиально новым инструментом: вместо перехвата российских ракет в воздухе ВСУ могли бы бить по самим пусковым установкам. "Вместо того чтобы сбивать стрелы, мы будем поражать лучников", — объяснял логику подхода главный конструктор Fire Point Денис Штилерман.Показательно, что президент США Дональд Трамп, по данным FT, не выглядит поддерживающим этот план. А сам Маск ранее регулярно уклонялся от встреч с Зеленским, который, судя по всему, не теряет надежды "задобрить" миллиардера. Как Зеленский пытается наладить контакт с Маском — в материале "Орден за отказ встречаться": Зеленский наградил Маска, который его игнорируетБольше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, вашингтон, илон маск, владимир зеленский, михаил федоров, financial times, вооруженные силы украины