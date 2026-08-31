https://ukraina.ru/20260831/ukraina-gotova-pomoch-ssha-s-dronami-esli-shtaty-zaplatyat-patriot-khronika-sobytiy-na-utro-31-avgusta--1082914073.html

Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августа

Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августа - 31.08.2026 Украина.ру

Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августа

НАТО хочет превратить Арктику в новый фронт противостояния с Россией. Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров между тем предлагает США помощь в создании "армии беспилотников" в обмен на Patriot

2026-08-31T09:40

2026-08-31T09:40

2026-08-31T09:40

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Северные рубежи под угрозой: НАТО наращивает военное присутствиеГлава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО стремится превратить Арктику в новый фронт противостояния против России. В своей статье для портала Arctic.ru министр подчеркнул, что западные страны открыто декларируют эту цель, пытаясь сдержать развитие России и ее союзников.По его словам, военная активность НАТО в Арктике повышает риски вооруженной конфронтации. Североатлантический альянс проводит военные приготовления вблизи северных рубежей России, милитаризируя регион и создавая там новые очаги напряженности. Лавров подчеркнул, что Россия, напротив, заинтересована в сохранении Арктики как зоны мира и стремится к снижению угроз национальной безопасности.Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар в интервью РИА Новости заявил, что некоторые страны НАТО не гнушаются предоставлять свою территорию, морское и воздушное пространство для террористических атак Киева на гражданскую инфраструктуру и население России."Ряд натовцев уже даже не гнушается предоставлением своей территории, морского и воздушного пространства для террористических атак Киева на гражданскую инфраструктуру и население России", — отметил дипломат. Он подчеркнул, что это закономерно ставит вопрос о реализации контрмер, в том числе превентивного характера.Таким образом, Москва фиксирует усиление военной активности НАТО не только у западных границ, но и в Арктике, что требует адекватного ответа. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия будет защищать свои национальные интересы всеми доступными средствами, а попытки Запада милитаризировать Арктику будут жестко пресекаться.Федоров обещает "новую историю войны"Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров выступил с очередным предложением, которое в очередной раз демонстрирует отчаянное положение киевского режима. В интервью газете Financial Times он предложил Соединенным Штатам помощь в создании "армии беспилотников" в обмен на поставки противоракетных комплексов Patriot. При этом Федоров не уточнил, чем именно Украина может помочь американцам, которые и сами неплохо разбираются в дронах.Как пишет FT, Федоров ведет переговоры с венчурными капиталистами, частными инвесторами и американскими технологическими компаниями, пытаясь заручиться поддержкой для своего проекта. Однако его слова о том, что Украина может учить США созданию "армии беспилотников", звучат по меньшей мере самонадеянно, учитывая, что американская промышленность уже десятилетия является мировым лидером в этой области.Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог предположил, что американский лидер передумал выдавать лицензию на производство ракет для Patriot на Украине из-за бизнес-интересов оборонных гигантов. Келлог, впрочем, как и Федоров, считает, что Киеву надо "дать шанс". Однако реальность такова, что Украина продолжает торговать тем, чего у нее нет — опытом, которого у нее на самом деле и не было.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 239 украинских беспилотных летательных аппаратов над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, перехваты и уничтожение дронов проводились в период с 20:00 мск 30 августа до 08:00 мск 31 августа. Беспилотники самолетного типа были ликвидированы над 15 регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую и Тульскую области, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении украинские формирования безуспешно пытаются сдержать наступление российских подразделений у восточной окраины Краматорска. ВС РФ фиксируют успехи в районе Николаевки, где позиции противника постепенно ослабевают под давлением штурмовых групп армии России.На Добропольском направлении российские силы продвинулись как в северной, так и в южной частях города Доброполье. Расширена зона контроля у Рубежного, а штурмовые подразделения вышли к окраинам Нововодяного. Это создает предпосылки для дальнейшего охвата вражеских группировок и перерезания логистических путей снабжения ВСУ.На Краснолиманском направлении, по данным сводки, резких изменений не зафиксировано. Противник стягивает силы к населенным пунктам Новое и Катериновка, пытаясь выйти к Колодезям и вернуть утраченные позиции за рекой Жеребец. Однако российские подразделения уверенно удерживают рубежи в Красном Лимане, не давая противнику перехватить инициативу.На Константиновском направлении российские подразделения с тяжелыми боями продолжают продвижение в сторону Краматорской агломерации. Одновременно сохраняется возможность выхода к Дружковке с Добропольского направления, что может привести к оперативному окружению крупной группировки противника.

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