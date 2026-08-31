https://ukraina.ru/20260831/nezavisimye-poproshayki-taynyy-vizit-direktora-tsru-i-priblizhenie-kollapsa-ukraina-na-minuvshey-nedele-1082908319.html

Независимые попрошайки, тайный визит директора ЦРУ и приближение коллапса. Украина на минувшей неделе

Независимые попрошайки, тайный визит директора ЦРУ и приближение коллапса. Украина на минувшей неделе - 31.08.2026 Украина.ру

Независимые попрошайки, тайный визит директора ЦРУ и приближение коллапса. Украина на минувшей неделе

Прошедшая неделя принесла Украине порцию новых разочарований, усилила финансовые проблемы и оставила несколько тайн, которые возможно, никогда не будут раскрыты.

2026-08-31T07:00

2026-08-31T07:00

2026-08-31T07:00

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Торжественное попрошайничествоВ понедельник, 24 августа, на Украине отмечали День независимости. В сравнении с предыдущим юбилеем (30-летием в 2021 году) нынешний праздник отличался скромностью и закрытостью. Причина – не только военные действия, но и само отношение коллег Зеленского за рубежом и к самой Украине, и к так называемой ее "независимости", напоминающее анекдот про ковбоя Джо, который независим, потому что никому не нужен.На этот раз, в отличие от предыдущих, празднование Дня независимости было весьма скромным. Единственным украшением были вышиванки на отдельных представителях власти.Еще хуже дело обстояло с гостями. Звали Трампа, президентов ведущих государств Европы и руководителей ЕС. США отделались официальным поздравлением главы Госдепа Марко Рубио, опубликованном в социальных сетях. Германия и Франция прислали вместо своих представителей телеграммы. От ЕС приехал глава Еврокомиссии Антониу Кошта (человек с громкой должностью, который в Евросоюзе ничего не решает), а так же президенты Молдовы и Эстонии Майя Санду и Алар Карис и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. Самым значительным лицом в этой компании оказался новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем, визит которого был и самым симптоматичным.Дело в том, что для Зеленского важны были не так сами гости, как возможность еще раз попросить у них ракеты-перехватчики и, конечно, деньги.В настоящий момент бюджетный дефицит (грубо говоря, дыра в бюджете Украины) составляет $23 миллиарда. И это при том, что общий долг страны зарубежным кредиторам - более $120 миллиардов. Понятно, что из всех гостей и деньги, и ракеты есть только у премьера Великобритании. Поэтому все надежды Зеленского были на щедрость Бёрнема. И тот ответил в духе одного из своих предшественников Бориса Джонсона: "Мы передаем вам технологии Storm Shadow, потому что ваша победа — это безопасность всей Европы. Лондон будет выделять по 3,5 млрд евро ежегодно столько, сколько потребуется".Поскольку 3.5 млрд. в нынешнем году уже канули в бюджете Украины, новых до конца года, надо понимать из этой речи, уже не предвидится.То, что Украине нужны противоракеты уже сегодня (а строительство завода и производство в нем ракет – это дело неблизкого будущего, до которого режиму Зеленского надо еще дожить) как-то прошло мимо сознания премьера Великобритании.В общем, ушлый премьер Бёрнем в ответ на просьбу дать рыбу на ужин, предложил Зеленскому даже не удочку, а инструкцию к тому, как ее сделать, чтобы может быть наловить ее когда-нибудь…Карман с дырой наполнить невозможноКстати, 24 августа было знаковым днем не только потому, что в этот день отмечали День независимости, а еще и днем, когда Украина показала свою полную финансовую зависимость от Запада (а отсюда – и все остальные виды зависимостей). Дело в том, что в этот день, украинское государство должно было возвращать очередную порцию долгов МВФ. По графику выплат до конца августа Киев должен был перечислить Международному валютному фонду (МВФ) около $283 миллионов в счет погашения старых кредитов и процентов. Последний крупный транш в $86 млн должен был уйти со счетов Минфина Украины как раз в этот день - 24 августа. При дыре в бюджете в $23 миллиарда так и осталось неизвестным, перечислила их Украина МВФ или нет. Официальные данные об этом отсутствуют.На этом фоне своеобразно раскошелиться решила Еврокомиссия, которая в тот же день, 24 августа, одобрила выделение очередного транша Украине в размере 6,1 миллиарда евро. Но только из тех денег, которые обещали ранее (в общем пакете 90 миллиардов на два года). То есть Зеленскому передадут те деньги, которые он уже и так считал своими, а, следовательно, в конце года, когда должны были поступить эти 6,1 млрд, они уже не поступят.Но главный облом случился на другом финансовом направлении. На фоне понимания, что 90-миллиардного кредита ЕС на 2026–2027 годы Украине явно не хватит, четыре страны ЕС (Испания, Нидерланды, Польша и Швеция,) направили официальное письмо главе дипломатии ЕС Кае Каллас. Они призвали Брюссель вернуться к плану конфискации самого "тела" замороженных активов ЦБ РФ (свыше 200 млрд евро), от которого Евросоюз отказался в декабре 2025 года. То есть опять предложили "цивилизованно обокрасть" Россию.В ответ на это требование министр обороны Бельгии, где хранятся российские активы, Тео Франкен заявил, что страна выступает против использования замороженных российских активов для помощи Украине."Нет, это невозможно, — ответил он на вопрос телеканала VRT. - Для нас эта дверь закрыта".В пятницу, 28 августа, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево подтвердил, что позиция Бельгии по поводу конфискации замороженных российских активов остается прежней. И заявил, что риски, связанные с изъятием этих активов для Бельгии, по-прежнему актуальны.Тем не менее Еврокомиссия планирует вынести этот вопрос на обсуждение на неформальной встрече глав МИД ЕС, которая состоится 1-2 сентября. Предполагается, что Еврокомиссия разработает механизм, при котором эти финансовые риски будут разделены поровну между всеми 27 странами ЕС. Таким образом инициаторы воровства российских активов хотят сделать своими подельниками все страны ЕС. Но пока это только планы для обсуждения и уже известно, что единогласной поддержки у этого варианта нет. А без этого деньги изъять в пользу Украины невозможно.Тайный визит, наделавший много шуму. И ничегоСамым значительным и в тоже время самым туманным событием минувшей недели стал тайный визит во вторник, 25 августа, в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.Тайным он был потому, что о содержании встреч директора ЦРУ с его коллегой – директором СВР Сергеем Нарышкиным и с главой ФСБ Александром Бортниковым практически ничего неизвестно."Это был нормальный, жесткий, но абсолютно рабочий формат. Позиции сторон понятны, каналы коммуникации остаются открытыми", - сообщил Нарышкин.Отсутствие точной информации очень возбудило украинские и зарубежные СМИ. Так одно из украинских изданий сообщило, что "американские чиновники отчитались перед Владимиром Зеленским о визите директора ЦРУ в Москву".Газета The New York Times сообщила, что глава ЦРУ представил Александру Бортникову "мрачную оценку" долгосрочного положения России в войне и призвал Москву пойти на сделку, пока экономическая и военная ситуация не ухудшилась еще сильнее.Источники The Wall Street Journal, Politico и CBS News утверждают, что одной из задач поездки было жесткое предостережение Москвы от любых, даже ограниченных, гипотетических нападений на государства-члены НАТО (в частности, на страны Балтии).Издание Axios утверждает, что ключевой целью Рэтклиффа было выяснить, способно ли руководство российских спецслужб убедить Путина вернуться за стол переговоров. Якобы, Рэтклифф озвучил предложение Трампа провести трехсторонний саммит с участием президентов США, России и Украины.По информации NBC News и CBS News, на фоне продолжающегося военного обострения на Ближнем Востоке Рэтклифф потребовал от СВР прекратить передачу российских разведданных Тегерану и призвал разорвать оборонные связи с Ираном.Все эти предположения звучат довольно анекдотично. Вряд ли Рэтклифф ездил в Москву, чтобы услышать то, что неоднократно говорит российская сторона с экранов всех телевизоров: Россия не собирается и не планирует нападать на страны НАТО. Российский президент готов к трехсторонней встрече, если для нее будут подготовлены соответствующие документы, учитывающие интересы России. А экономическая ситуация в России остается стабильной и признаков для "мрачных оценок" нет. Ну, и не дело США диктовать России, с какими странами ей заключать оборонные или какие-либо другие союзы.В связи с большим количеством измышлений в мировой прессе, наиболее точную информацию об этом визите дали Дмитрий Песков и Дональд Трамп."Контакты по линии специальных служб носят закрытый характер. Встреч с президентом Путиным не проводилось. Россия всегда оставалась и остается открытой для диалога, но только на условиях полного учета наших интересов на земле", - заявил пресс-секретарь президента России.А Трамп публично снизил градус сенсационности вокруг поездки, назвав её в эфире ток-шоу Гленна Бека "отчасти рутинной процедурой" работы спецслужб. При этом он опроверг тезис о том, что целью были только угрозы или обсуждение санкций, подчеркнув: "Мы прикладываем все усилия, чтобы эта война закончилась".Таким образом, конкретное содержание визита Рэтклиффа в Москву, хотя и остается достаточно туманным, все же не носило в отношении РФ ни оскорбительный, ни принудительный, ни тем более ультимативный характер.Что же это было на самом деле, мы возможно узнаем через какое-то время, впрочем, возможно это так и останется тайной спецслужб. Стоит только напомнить, что предыдущий визит директора ЦРУ (тогда это был Уильям Бернс) произошел в ноябре 2021 года. Тогда он проводил встречи с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и директором СВР Сергеем Нарышкиным, чтобы донести позицию США относительно концентрации российских войск у границ Украины.И другие новостиНа минувшей неделе на Украине и вокруг нее произошли другие события и прозвучали резонансные заявления, которые характеризуют внешнеполитическую и внутреннюю ситуацию в стране.- ВС РФ нанесли эффективные удары по ряду объектов на Украине, после которых на складском комплексе в районе села Милая Бучанского района Киевской области возникла детонация снарядов и пожары. Минобороны Украины объявило о полной проверке всех мест хранения боеприпасов.- В Херсоне управляемыми авиабомбами полностью выведена из строя Херсонская ТЭЦ. Власти города официально призвали местных жителей к эвакуации, предупредив, что восстановить тепло- и энергоснабжение к зиме невозможно.- В пятницу, 28 августа, в Риме после встречи экс-министра обороны Украины Михаила Федорова с главой Минобороны Италии Гвидо Крозетто было объявлено, что Федоров стал его официальным советником по оборонным инновациям. Федоров будет помогать Италии внедрять технологии современной войны (дроны, автономные системы, РЭБ). Сам Федоров, вопреки своим предыдущим заявлениям, продолжает настаивать на проведении на Украине выборов даже против желания Зеленского. Кроме того, он анонсировал в ближайшее время свою рабочую поездку в США.Подробнее о том, какую войну ведут Россия и Запад и в чем заключается тактика России - в статье Захара Виноградова "Политическая война России и Запада. Победит тот, кто умеет ждать"

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эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, джон рэтклифф, дональд трамп, ес, цру, еврокомиссия