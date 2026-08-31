https://ukraina.ru/20260831/stalinskaya-opleukha-k-vozhdyu-narodov-vpolne-mozhno-bylo-prikosnutsya-kulakom-1082901884.html

Сталинская оплеуха. К вождю народов вполне можно было прикоснуться кулаком

Сталинская оплеуха. К вождю народов вполне можно было прикоснуться кулаком - 31.08.2026 Украина.ру

Сталинская оплеуха. К вождю народов вполне можно было прикоснуться кулаком

Ровно 90 лет назад, в августе 1936 года, в Магадане был арестован начальник автобазы №1 Государственного института по проектированию авиационных заводов (Гипроавиа) 39-летний Яков Охотников. И отправлен в Москву – как бы на место совершения преступления.

2026-08-31T12:00

2026-08-31T12:00

2026-08-31T12:00

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Этот начальник автобазы был не простым человеком, а ссыльным преступником, который работал на Советскую власть по профилю. До этого Охотников руководил в Москве институтом Гипроавиа, а чуть раньше – Гипромезом, то есть Государственным институтом по проектированию металлургических заводов. Видимо, считали его неплохим инженером-плановиком, а такими людьми в разгар индустриализации лидер СССР Иосиф Сталин не разбрасывался.Да и сам Охотников был по советским меркам вполне заслуженным человеком. Родился в 1897 году в еврейской земледельческой колонии Романовка в Бендерском уезде в Бессарабии (сейчас территория Приднестровской Молдавской республики) и, следовательно, вполне прогнозируемо выбрал революцию. Как путь наверх из-за черты оседлости.Уже в 1917 году, в 20 лет, Охотников – член Совета солдатских депутатов в Екатеринославе (ныне Днепре, ранее – Днепропетровске), с 1918 года – большевик и командир партизанского отряда, где, похоже, навсегда и привил себе партизанские замашки и склонность к самоуправству, которые с годами и свели его в могилу.В гражданскую он воевал в 45-й дивизии Красной армии и даже был потом адъютантом будущего командующего Киевским военным округом Ионы Якира. Благодаря этому и стал слушателем Военной академии им. Фрунзе, что открывало перед ним неплохую армейскую перспективу.Но не сложилось – подвели партизанщина и неправильный выбор кумиров и идеологических направлений в большевизме. Охотников в 20-е годы ХХ века стал поклонником Льва Троцкого, к тому времени уже лютого врага Сталина. И в жизни (Троцкий презирал Сталина и величал его "наиболее выдающейся посредственностью нашей партии"), и идеологически. Троцкий отстаивал жестокую и насильственную казарменную модель построения социализма в СССР – со всеобщей трудовой повинностью, народом, загнанным в трудовые армии, железной палочной дисциплиной, чтобы побыстрее подготовить советские народы к роли хвороста в пожаре мировой революции. А вот Сталин допускал и отстаивал поддерживаемое и их общим вождем Лениным "построение социализма в одной стране" почти теми же методами, что и Троцкий, но всё же с возможностью пожить и выжить.И при Сталине, строя его социализм, СССР не просто выжил, но и стал о-го-го какой страной, победил в Великой Отечественной войне, превратился во вторую в мире сверхдержаву-полюс в двухполярном мире, пока его не развалили в 1991 году соперники-империалисты, ведомые, как оказалось, новоявленными неотроцкистами – леволиберальными глобалистами.Но это случилось потом, а 90 лет назад Сталин приказал этапировать Охотникова в Москву. На расправу. Чтобы поквитаться. За грехи молодости.А сшибка со Сталиным у Охотникова случилась 7 ноября 1927 года, в 10-ю годовщину прихода большевиков к власти, который тогда впервые назвали Великой Октябрьской социалистической революцией, а до этого характеризовали исключительно как переворот. Точно так, как украинские неонацисты сейчас: госпереворот 2004 года назвали "оранжевой революцией", а переворот 2014 года – "революцией достоинства" (по-ихнему – "гидности").В 1927 году большевики-сталинисты решили отпраздновать юбилей своей победы грандиозным шествием по Красной площади в Москве, с парадом и демонстрациями согнанных в колонны благодарных граждан.Большевики-троцкисты Сталина, который к тому времени уже почти создал верный себе аппарат власти и выработал свой стиль и методы управления страной, уже тогда считали исчадием ада, который "забыл и попрал идеалы революции", потому что "свернул демократию в стране и партии". И очень хотели его свергнуть.Но Троцкий, который чурался мелочной организационной борьбы и опирался исключительно на свои былые заслуги "творца Красной армии" и громкие красивые лозунги, не смог организовать своих сторонников во что-то крепкое и сплоченное и мог рассчитывать только на шумные, но нестройные и немногочисленные шайки приверженцев. Однако троцкисты тоже вознамерились провести альтернативное празднование юбилея, и это вполне могло закончиться новым захватом власти.И сталинисты усилили охрану своих вождей: вызвали дополнительные отряды чекистов и пригласили в оцепление красных курсантов. Начальник Академии им. Фрунзе, герой Гражданской войны, но тоже троцкист Роберт Эйдеман отправил в охрану вождей на Красной площади трех как бы лучших курсантов, среди которых был и Охотников.Он к тому времени активно участвовал в спорах со сталинистами и даже получил партийное взыскание за пропаганду троцкизма. Но из курсантов исключён не был и отправился защищать Сталина.Дальше история получилась мутная, но очень любопытная и характерная для того времени. Курсанты академии оказались ещё и банальными разгильдяями и на расстановку охраны по периметру опоздали. А когда чекисты отказались их пропускать на трибуну мавзолея, где уже угнездились вожди, то курсанты силой прорвались на трибуну. И разгоряченный борьбой Охотников с криком "Нас послали вас охранять. А вы…" заехал кулаком Сталину по загривку.Люди снизу даже не увидели этот досадный, но примечательный эпизод из жизни вождей. Но вождь народов упал, и, поскольку даже у охраны оружия не было, личный охранник Сталина латыш Иван Юсис выхватил припрятанный нож и им успокоил Охотникова.Но его не убили и даже не судили, а отправили в академию получать взыскание и доучиваться. На его защиту горой встали и непосредственный начальник Эйдеман, и его командиры времен гражданской – Якир и Михаил Тухачевский. Они убеждали Сталина, что причиной инцидента стала не попытка покушения, а плохая организация прохода почетного караула.Ситуация тогда у Сталина хоть и была выигрышной, но полной власти он ещё не имел. В СССР бесновались троцкисты, были проблемы с экономикой: НЭП уже буксовал, а индустриализация и коллективизация ещё не наступили, а крестьяне не давали государству хлеб, грозя новым голодом. Да и в окружающем мире было неспокойно. Собирались с силами недобитые белогвардейцы, в июне 1927 года в Варшаве убили советского посла Петра Войкова, а Запад, ведомый Великобританией, исподволь грозился новой интервенцией.И Сталин отступил, не дал делу хода. Ему был не нужен открытый конфликт с военными командирами из армейской верхушки, за которыми стояли крупные воинские части. Охотников закончил академию, но пошел не по военной, а по хозяйственной линии.Сейчас трудно сказать, забыл бы Сталин обидку или нет, но сам наш фигурант этому не способствовал, потому что даже после высылки Троцкого из СССР в 1929 году продолжал молиться на троцкизм и по-прежнему обвинять Сталина в бюрократизации и подавлении внутрипартийной демократии. И ориентировался он на старых большевиков-ленинцев – Григория Зиновьева и Льва Каменева.В 1932 году Охотников поддержал Ивана Смирнова, ещё одного старого большевика с 1903 года, который в СССР первое время считался организатором разгрома в Сибири войск адмирала Александра Колчака, с августа 1919 по сентябрь 1921 года работал председателем Сибревкома и даже неофициально именовался "сибирским Лениным". Удивительный и последовательный был человек, о котором видная революционерка Лариса Рейснер писала: "Никого так не уважали, как Ивана Никитича. Чувствовалось, что в худшую минуту именно он будет самым сильным и бесстрашным".Он был подлинным сторонником демократии и свободы, в том числе и партийной. И по этому вопросу схлестывался ещё с самим Лениным, за что его пытались даже выгнать из ЦК ВКП(б). Уже при Сталине он возглавил так называемую левую оппозицию, которая перекликалась с основными троцкистскими лозунгами о демократии.Смирновцы не верили в сталинские методы построения страны, и потому вождь народов считал их "капитулянтами" и всячески гнобил. Смирнов в 1923-1927 годах даже был наркомом почт и телеграфов СССР, но был изгнан из партии и с должности, став простым безработным, официально записанным в таком качестве на бирже труда.В начале 1930-х годов смирновцев окончательно подвергли партийно-уголовному остракизму, осудили и сослали. За организацию "нелегальной контрреволюционной группы", которая "ставила себе целью воссоздание подпольной троцкистской организации на основе новой тактики двурушничества с целью проникновения в ВКП(б) и государственный и хозяйственный аппарат". Под горячую руку попал и Охотников, которого тоже исключили из ВКП(б) и сослали в Магадан.Оттуда он вернулся уже под расстрельную стенку НКВД. Но с ним пока повременили. Сталин умел мстить и наказывать. Он, видимо, хотел ещё показать, кому Охотников служил. В августе 1936 года состоялся "Первый Московский процесс" — судилище 16 видных оппозиционеров по делу так называемого "антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра".Все подсудимые, включая Зиновьева и Каменева, признали вину, покаялись и повинились перед Сталиным. Кроме Смирнова, который признал только отдельные теоретические ошибки и в ответ на расстрельный приговор сказал: "мы это заслужили своим поведением на суде". Все равно расстреляли всех в том же августе. Троцкий похвалил его за такое поведение. Но из-за границы, где жить ему оставалось четыре года – сталинский Большой террор иного не предполагал…Охотникова мурыжили до 1937 года, но все равно расстреляли 8 марта. А уже в июне 1937-го осудили и расстреляли по делу все такой же "антисоветской троцкистской военной организации" его защитников — Тухачевского, Якира, Эйдемана. Они тоже во всем сознались и покаялись……И юбилейная оплеуха Сталину была полностью отмщена. А может, и не надо вождей лупить по окаянной шее даже праведным кулаком в нарушение воинской дисциплины. Кто знает…

https://ukraina.ru/20241107/1058706583.html

https://ukraina.ru/20260601/voennaya-trevoga-1927-goda-zamalchivaemaya-stranitsa-istorii-1079222603.html

https://ukraina.ru/20260706/shakhtinskoe-delo-ot-nepa-k-uskorennoy-industrializatsii--1081084517.html

https://ukraina.ru/20260824/antisovetskoe-delo-90-let-s-nachala-bolshogo-terrora-1082612262.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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