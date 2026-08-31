Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 31.08.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 31.08.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:30 мск 31 августа, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-08-31T01:29
2026-08-31T01:29
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 30 августа и в ночь на 31 августа объявлялась в Крыму, в Херсонской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Саратовской, Калужской, Брянской, Белгородской, Запорожской, Херсонской, Липецкой, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Курской, Тамбовской, Тульской, Московской, Тверской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Пензенской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 30 августа и в ночь на 31 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:39 мск), Геленджика (23:08 мск), Тамбова (23:32 мск), Пензы (0:36 мск), Саратова (0:58 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Белгороду погибли два человека, 16 получили ранения.Силы ПВО за прошедший день сбили над Россией и Чёрным морем 54 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, крым, лнр, днр, херсонская область, ростовская область, волгоградская область, белгородская область, запорожская область, краснодарский край, саратовская область, калужская область, брянская область, липецк, воронежская область, орловская область, курская область, московская область, тверь, смоленск, рязанская область, нижегородская область, пенза, геленджик, росавиация, аэропорт, аэропорты, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

01:29 31.08.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:30 мск 31 августа, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 30 августа и в ночь на 31 августа объявлялась в Крыму, в Херсонской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Саратовской, Калужской, Брянской, Белгородской, Запорожской, Херсонской, Липецкой, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Курской, Тамбовской, Тульской, Московской, Тверской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Пензенской областях, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 30 августа и в ночь на 31 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:39 мск), Геленджика (23:08 мск), Тамбова (23:32 мск), Пензы (0:36 мск), Саратова (0:58 мск).
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Белгороду погибли два человека, 16 получили ранения.
Силы ПВО за прошедший день сбили над Россией и Чёрным морем 54 украинских БПЛА.
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