https://ukraina.ru/20260831/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1082910908.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 31.08.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:30 мск 31 августа, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-08-31T01:29

2026-08-31T01:29

2026-08-31T01:29

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 30 августа и в ночь на 31 августа объявлялась в Крыму, в Херсонской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Саратовской, Калужской, Брянской, Белгородской, Запорожской, Херсонской, Липецкой, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Курской, Тамбовской, Тульской, Московской, Тверской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Пензенской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 30 августа и в ночь на 31 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:39 мск), Геленджика (23:08 мск), Тамбова (23:32 мск), Пензы (0:36 мск), Саратова (0:58 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Белгороду погибли два человека, 16 получили ранения.Силы ПВО за прошедший день сбили над Россией и Чёрным морем 54 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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