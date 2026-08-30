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Киев и Чернигов в огне: ВС РФ нанесли мощные удары по складам и логистике ВСУ

Киев и Чернигов в огне: ВС РФ нанесли мощные удары по складам и логистике ВСУ - 30.08.2026 Украина.ру

Киев и Чернигов в огне: ВС РФ нанесли мощные удары по складам и логистике ВСУ

В ночь на 30 августа российские военные нанесли удары по промышленным объектам в Киеве, Чернигове, Николаевской и Одесской областях. Об этом 30 августа сообщают украинские СМИ и местные паблики

2026-08-30T13:29

2026-08-30T13:29

2026-08-30T13:37

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По данным телеканала "Общественное", взрывы слышны в Киеве и Чернигове. В Киевской и Черниговской областях звучат сигналы воздушной тревоги, сообщает онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.В Киеве после удара загорелось нежилое здание в Голосеевском районе. Возгорания также произошли в Подольском и Деснянском районах столицы, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины. В Голосеевском районе тушение продолжается, над городом виден столб дыма.В Одесской области, по сообщению местной областной военной администрации, нанесен удар по продуктовым складам. В результате возник масштабный пожар. Украинские пользователи соцсетей публикуют кадры с трассы в районе Измаила, недалеко от села Сафьяны, где видны многочисленные побитые фуры. Отмечается, что это район дунайских портов, по которым идут удары.В Николаевской области, по данным ГосЧС Украины, был нанесен удар по промышленному предприятию, в результате чего произошел масштабный пожар на складах. Местные паблики сообщают о возгорании складского помещения компании Sandora.Кроме того, по информации ГосЧС Украины, в Павлограде Днепропетровской области нанесен удар по строительному супермаркету и автозаправочной станции.Ранее в новостях: "Возмездие за теракты: в Минобороны заявили о подготовке массированных ударов по Украине" на сайте Украина.ру.

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