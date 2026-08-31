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США обучают польских военных на основе опыта Украины: детали учений в Баварии

США обучают польских военных на основе опыта Украины: детали учений в Баварии - 31.08.2026 Украина.ру

США обучают польских военных на основе опыта Украины: детали учений в Баварии

Польский спецназ начали готовить к войне против России, используя сценарии, отработанные на украинском фронте. Военных учат скрытному прорыву через оборону, рейдам по тылам и ударам беспилотников по стратегическим объектам. О старте учений 31 августа сообщило Associated Press

2026-08-31T14:41

2026-08-31T14:41

2026-08-31T14:47

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"Мы используем опыт, полученный в Украине. Все вызовы, с которыми приходится справляться России или Украине, мы воссоздаём", — признался офицер "зелёных беретов".По легенде, польский спецназ должен проскользнуть мимо американских десантников, играющих роль противника, преодолеть около 100 километров немецкой сельской местности и уничтожить имитированный объект. За группой охотятся более сотни дронов и военная полиция с собаками, а ничего не подозревающие местные жители служат живым тестом на маскировку.Авторы Associated Press признают: Запад активно превращает Украину в поставщика боевого опыта. Ранее в новостях: Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих" по УкраинеБольше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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