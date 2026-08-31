США обучают польских военных на основе опыта Украины: детали учений в Баварии - 31.08.2026 Украина.ру
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США обучают польских военных на основе опыта Украины: детали учений в Баварии
США обучают польских военных на основе опыта Украины: детали учений в Баварии - 31.08.2026 Украина.ру
США обучают польских военных на основе опыта Украины: детали учений в Баварии
Польский спецназ начали готовить к войне против России, используя сценарии, отработанные на украинском фронте. Военных учат скрытному прорыву через оборону, рейдам по тылам и ударам беспилотников по стратегическим объектам. О старте учений 31 августа сообщило Associated Press
2026-08-31T14:41
2026-08-31T14:47
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"Мы используем опыт, полученный в Украине. Все вызовы, с которыми приходится справляться России или Украине, мы воссоздаём", — признался офицер "зелёных беретов".По легенде, польский спецназ должен проскользнуть мимо американских десантников, играющих роль противника, преодолеть около 100 километров немецкой сельской местности и уничтожить имитированный объект. За группой охотятся более сотни дронов и военная полиция с собаками, а ничего не подозревающие местные жители служат живым тестом на маскировку.Авторы Associated Press признают: Запад активно превращает Украину в поставщика боевого опыта. Ранее в новостях: Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих" по УкраинеБольше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Украина, США, Россия, Украина.ру

США обучают польских военных на основе опыта Украины: детали учений в Баварии

14:41 31.08.2026 (обновлено: 14:47 31.08.2026)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Польский спецназ начали готовить к войне против России, используя сценарии, отработанные на украинском фронте. Военных учат скрытному прорыву через оборону, рейдам по тылам и ударам беспилотников по стратегическим объектам. О старте учений 31 августа сообщило Associated Press
"Мы используем опыт, полученный в Украине. Все вызовы, с которыми приходится справляться России или Украине, мы воссоздаём", — признался офицер "зелёных беретов".
По легенде, польский спецназ должен проскользнуть мимо американских десантников, играющих роль противника, преодолеть около 100 километров немецкой сельской местности и уничтожить имитированный объект.
За группой охотятся более сотни дронов и военная полиция с собаками, а ничего не подозревающие местные жители служат живым тестом на маскировку.
Авторы Associated Press признают: Запад активно превращает Украину в поставщика боевого опыта.
Ранее в новостях: Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих" по Украине
Больше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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