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Фёдоров готов продать американцам украинские военные технологии
Фёдоров готов продать американцам украинские военные технологии - 31.08.2026 Украина.ру
Фёдоров готов продать американцам украинские военные технологии
Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров, ставший советником главы Минобороны Италии, намерен занять аналогичные посты и в других странах-партнёрах, включая Францию и США. Об этом 31 августа он рассказал в интервью Financial Times
2026-08-31T14:22
2026-08-31T14:22
2026-08-31T14:22
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По словам Фёдорова, работа с Римом открывает доступ к возможностям ПВО, которых не хватает Киеву. Он не стал комментировать возможные контакты с администрацией Дональда Трампа, но заявил, что "будет очень рад" помочь Америке создать "армию дронов" — особенно в обмен на ракеты-перехватчики для Patriot."Чтобы мы пережили эту зиму", — пояснил он.После отставки Фёдоров выступил с критикой украинской государственной системы и поддержал проведение выборов даже во время войны, но подчеркнул, что находится в оппозиции не к конкретным политикам, а "к старой системе и коррупции".25 июля глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто рассказал, что предложил Фёдорову стать советником в день его отставки. 28 августа назначение подтвердилось: должность внештатная, экс-министр остаётся в Киеве.Подробнее – в материале Мы проигрываем войну, я в Италию: на Украине обсуждают бегство экс-министра ФедороваБольше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, италия, сша, александр федоров, минобороны, financial times, дональд трамп, украина.ру
Новости, Украина, Италия, США, Александр Федоров, Минобороны, Financial Times, Дональд Трамп, Украина.ру
Фёдоров готов продать американцам украинские военные технологии
Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров, ставший советником главы Минобороны Италии, намерен занять аналогичные посты и в других странах-партнёрах, включая Францию и США. Об этом 31 августа он рассказал в интервью Financial Times
По словам Фёдорова, работа с Римом открывает доступ к возможностям ПВО, которых не хватает Киеву. Он не стал комментировать возможные контакты с администрацией Дональда Трампа, но заявил, что "будет очень рад" помочь Америке создать "армию дронов" — особенно в обмен на ракеты-перехватчики для Patriot.
"Чтобы мы пережили эту зиму", — пояснил он.
После отставки Фёдоров выступил с критикой украинской государственной системы и поддержал проведение выборов даже во время войны, но подчеркнул, что находится в оппозиции не к конкретным политикам, а "к старой системе и коррупции".
25 июля глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто рассказал, что предложил Фёдорову стать советником в день его отставки. 28 августа назначение подтвердилось: должность внештатная, экс-министр остаётся в Киеве.
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