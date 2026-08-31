Фёдоров готов продать американцам украинские военные технологии - 31.08.2026 Украина.ру
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Фёдоров готов продать американцам украинские военные технологии
Фёдоров готов продать американцам украинские военные технологии - 31.08.2026 Украина.ру
Фёдоров готов продать американцам украинские военные технологии
Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров, ставший советником главы Минобороны Италии, намерен занять аналогичные посты и в других странах-партнёрах, включая Францию и США. Об этом 31 августа он рассказал в интервью Financial Times
2026-08-31T14:22
2026-08-31T14:22
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По словам Фёдорова, работа с Римом открывает доступ к возможностям ПВО, которых не хватает Киеву. Он не стал комментировать возможные контакты с администрацией Дональда Трампа, но заявил, что "будет очень рад" помочь Америке создать "армию дронов" — особенно в обмен на ракеты-перехватчики для Patriot."Чтобы мы пережили эту зиму", — пояснил он.После отставки Фёдоров выступил с критикой украинской государственной системы и поддержал проведение выборов даже во время войны, но подчеркнул, что находится в оппозиции не к конкретным политикам, а "к старой системе и коррупции".25 июля глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто рассказал, что предложил Фёдорову стать советником в день его отставки. 28 августа назначение подтвердилось: должность внештатная, экс-министр остаётся в Киеве.Подробнее – в материале Мы проигрываем войну, я в Италию: на Украине обсуждают бегство экс-министра ФедороваБольше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, италия, сша, александр федоров, минобороны, financial times, дональд трамп, украина.ру
Новости, Украина, Италия, США, Александр Федоров, Минобороны, Financial Times, Дональд Трамп, Украина.ру

Фёдоров готов продать американцам украинские военные технологии

14:22 31.08.2026
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
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Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров, ставший советником главы Минобороны Италии, намерен занять аналогичные посты и в других странах-партнёрах, включая Францию и США. Об этом 31 августа он рассказал в интервью Financial Times
По словам Фёдорова, работа с Римом открывает доступ к возможностям ПВО, которых не хватает Киеву. Он не стал комментировать возможные контакты с администрацией Дональда Трампа, но заявил, что "будет очень рад" помочь Америке создать "армию дронов" — особенно в обмен на ракеты-перехватчики для Patriot.
"Чтобы мы пережили эту зиму", — пояснил он.
После отставки Фёдоров выступил с критикой украинской государственной системы и поддержал проведение выборов даже во время войны, но подчеркнул, что находится в оппозиции не к конкретным политикам, а "к старой системе и коррупции".
25 июля глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто рассказал, что предложил Фёдорову стать советником в день его отставки. 28 августа назначение подтвердилось: должность внештатная, экс-министр остаётся в Киеве.
Подробнее – в материале Мы проигрываем войну, я в Италию: на Украине обсуждают бегство экс-министра Федорова
Больше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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