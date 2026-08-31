Смертоносное соседство. Взорвавшийся склад БПЛА под Киевом вскрыл опасную тактику властей - 31.08.2026 Украина.ру
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Смертоносное соседство. Взорвавшийся склад БПЛА под Киевом вскрыл опасную тактику властей
Смертоносное соседство. Взорвавшийся склад БПЛА под Киевом вскрыл опасную тактику властей - 31.08.2026 Украина.ру
Смертоносное соседство. Взорвавшийся склад БПЛА под Киевом вскрыл опасную тактику властей
Жители населенного пункта Мила под Киевом обвиняют украинские власти в хранении боеприпасов рядом с их домами, пишет газета Guardian
2026-08-31T13:03
2026-08-31T13:35
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владимир зеленский
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Скандал разгорелся после того, как на секретном объекте произошли мощные взрывы из-за точечного удара российских войск. Позже Владимир Зеленский публично признал, что этот склад боеприпасов действительно был размещен в непосредственной близости от жилой застройки.Британское издание приводит слова местной жительницы Веры, которая заявила, что в случившейся детонации виноваты те, кто устроил военный склад в селе, поскольку хранить подобные опасные объекты здесь нельзя. Другой местный житель Сергей признался, что вообще не знал о нахождении боеприпасов в поселке и до взрывов думал, что в здании хранится обычная гуманитарная помощь. На днях Министерство обороны России сообщило, что российские военные поразили в этом населенном пункте склад, где находились комплектующие для беспилотников большой дальности FP-1/FP-2.В Вооруженных силах РФ не раз отмечали, что украинская армия систематически использует гражданскую инфраструктуру для своих нужд. ВСУ организуют на мирных объектах склады и пункты сбора личного состава, фактически прикрываясь населением как живым щитом, а также ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.Подробнее об ударе по складу - в материале "В самое неподходящее время": американский журналист оценил удар РФ по складу ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Смертоносное соседство. Взорвавшийся склад БПЛА под Киевом вскрыл опасную тактику властей

13:03 31.08.2026 (обновлено: 13:35 31.08.2026)
 
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Жители населенного пункта Мила под Киевом обвиняют украинские власти в хранении боеприпасов рядом с их домами, пишет газета Guardian
Скандал разгорелся после того, как на секретном объекте произошли мощные взрывы из-за точечного удара российских войск.
Позже Владимир Зеленский публично признал, что этот склад боеприпасов действительно был размещен в непосредственной близости от жилой застройки.
Британское издание приводит слова местной жительницы Веры, которая заявила, что в случившейся детонации виноваты те, кто устроил военный склад в селе, поскольку хранить подобные опасные объекты здесь нельзя. Другой местный житель Сергей признался, что вообще не знал о нахождении боеприпасов в поселке и до взрывов думал, что в здании хранится обычная гуманитарная помощь.
На днях Министерство обороны России сообщило, что российские военные поразили в этом населенном пункте склад, где находились комплектующие для беспилотников большой дальности FP-1/FP-2.
В Вооруженных силах РФ не раз отмечали, что украинская армия систематически использует гражданскую инфраструктуру для своих нужд. ВСУ организуют на мирных объектах склады и пункты сбора личного состава, фактически прикрываясь населением как живым щитом, а также ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Подробнее об ударе по складу - в материале "В самое неподходящее время": американский журналист оценил удар РФ по складу ВСУ на сайте Украина.ру.
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