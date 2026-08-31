https://ukraina.ru/20260831/smertonosnoe-sosedstvo-vzorvavshiysya-sklad-bpla-pod-kievom-vskryl-opasnuyu-taktiku-vlastey-1082918011.html
Смертоносное соседство. Взорвавшийся склад БПЛА под Киевом вскрыл опасную тактику властей
Смертоносное соседство. Взорвавшийся склад БПЛА под Киевом вскрыл опасную тактику властей - 31.08.2026 Украина.ру
Смертоносное соседство. Взорвавшийся склад БПЛА под Киевом вскрыл опасную тактику властей
Жители населенного пункта Мила под Киевом обвиняют украинские власти в хранении боеприпасов рядом с их домами, пишет газета Guardian
2026-08-31T13:03
2026-08-31T13:03
2026-08-31T13:35
новости
россия
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_f8fe64d9da1adecac541c158317fd1e8.jpg
Скандал разгорелся после того, как на секретном объекте произошли мощные взрывы из-за точечного удара российских войск. Позже Владимир Зеленский публично признал, что этот склад боеприпасов действительно был размещен в непосредственной близости от жилой застройки.Британское издание приводит слова местной жительницы Веры, которая заявила, что в случившейся детонации виноваты те, кто устроил военный склад в селе, поскольку хранить подобные опасные объекты здесь нельзя. Другой местный житель Сергей признался, что вообще не знал о нахождении боеприпасов в поселке и до взрывов думал, что в здании хранится обычная гуманитарная помощь. На днях Министерство обороны России сообщило, что российские военные поразили в этом населенном пункте склад, где находились комплектующие для беспилотников большой дальности FP-1/FP-2.В Вооруженных силах РФ не раз отмечали, что украинская армия систематически использует гражданскую инфраструктуру для своих нужд. ВСУ организуют на мирных объектах склады и пункты сбора личного состава, фактически прикрываясь населением как живым щитом, а также ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.Подробнее об ударе по складу - в материале "В самое неподходящее время": американский журналист оценил удар РФ по складу ВСУ на сайте Украина.ру.
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_144:0:1423:959_1920x0_80_0_0_78d24480a3a4c9d1bf3673b9230786c6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Смертоносное соседство. Взорвавшийся склад БПЛА под Киевом вскрыл опасную тактику властей
13:03 31.08.2026 (обновлено: 13:35 31.08.2026)
Жители населенного пункта Мила под Киевом обвиняют украинские власти в хранении боеприпасов рядом с их домами, пишет газета Guardian
Скандал разгорелся после того, как на секретном объекте произошли мощные взрывы из-за точечного удара российских войск.
Позже Владимир Зеленский публично признал, что этот склад боеприпасов действительно был размещен в непосредственной близости от жилой застройки.
Британское издание приводит слова местной жительницы Веры, которая заявила, что в случившейся детонации виноваты те, кто устроил военный склад в селе, поскольку хранить подобные опасные объекты здесь нельзя. Другой местный житель Сергей признался, что вообще не знал о нахождении боеприпасов в поселке и до взрывов думал, что в здании хранится обычная гуманитарная помощь.
На днях Министерство обороны России сообщило, что российские военные поразили в этом населенном пункте склад, где находились комплектующие для беспилотников большой дальности FP-1/FP-2.
В Вооруженных силах РФ не раз отмечали, что украинская армия систематически использует гражданскую инфраструктуру для своих нужд. ВСУ организуют на мирных объектах склады и пункты сбора личного состава, фактически прикрываясь населением как живым щитом, а также ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.