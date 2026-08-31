Кремль отреагировал на планы Европы не признавать российские выборы - 31.08.2026 Украина.ру
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Кремль отреагировал на планы Европы не признавать российские выборы
Кремль отреагировал на планы Европы не признавать российские выборы - 31.08.2026 Украина.ру
Кремль отреагировал на планы Европы не признавать российские выборы
ПАСЕ и Европарламент готовятся заявить о непризнании результатов выборов в России, ссылаясь на якобы имевшие место грубые нарушения, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ
2026-08-31T13:57
2026-08-31T14:34
новости
россия
кремль
европа
дмитрий песков
парламентская ассамблея совета европы
европарламент
служба внешней разведки
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Там уточнили, что скоординированные заявления о нелегитимности голосования европейские институты планируют выпустить сразу после завершения электорального цикла. При этом в СВР подчеркнули, что подготовка к этому ведется заранее, а перед европейскими структурами изначально стояла задача помешать нормальному избирательному процессу и дискредитировать его итоги.В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию европейских стран второстепенной для Москвы. Комментируя стремление европейцев дестабилизировать избирательную кампанию, представитель Кремля подчеркнул, что признание или непризнание с их стороны — это "десятое дело" для России. Песков добавил, что в стране выстроена собственная политическая система, избирательный процесс идет на полной скорости, а различные провокационные устремления со стороны Европы были, есть и будут.Еще о попытках помешать - в материале Прибалтика мешает россиянам голосовать на выборах в Госдуму на сайте Украина.ру.
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новости, россия, кремль, европа, дмитрий песков, парламентская ассамблея совета европы, европарламент, служба внешней разведки
Новости, Россия, Кремль, Европа, Дмитрий Песков, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Служба внешней разведки

Кремль отреагировал на планы Европы не признавать российские выборы

13:57 31.08.2026 (обновлено: 14:34 31.08.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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ПАСЕ и Европарламент готовятся заявить о непризнании результатов выборов в России, ссылаясь на якобы имевшие место грубые нарушения, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ
Там уточнили, что скоординированные заявления о нелегитимности голосования европейские институты планируют выпустить сразу после завершения электорального цикла.
При этом в СВР подчеркнули, что подготовка к этому ведется заранее, а перед европейскими структурами изначально стояла задача помешать нормальному избирательному процессу и дискредитировать его итоги.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию европейских стран второстепенной для Москвы. Комментируя стремление европейцев дестабилизировать избирательную кампанию, представитель Кремля подчеркнул, что признание или непризнание с их стороны — это "десятое дело" для России.
Песков добавил, что в стране выстроена собственная политическая система, избирательный процесс идет на полной скорости, а различные провокационные устремления со стороны Европы были, есть и будут.
Еще о попытках помешать - в материале Прибалтика мешает россиянам голосовать на выборах в Госдуму на сайте Украина.ру.
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