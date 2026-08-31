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Кремль отреагировал на планы Европы не признавать российские выборы

Кремль отреагировал на планы Европы не признавать российские выборы - 31.08.2026 Украина.ру

Кремль отреагировал на планы Европы не признавать российские выборы

ПАСЕ и Европарламент готовятся заявить о непризнании результатов выборов в России, ссылаясь на якобы имевшие место грубые нарушения, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ

2026-08-31T13:57

2026-08-31T13:57

2026-08-31T14:34

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европарламент

служба внешней разведки

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Там уточнили, что скоординированные заявления о нелегитимности голосования европейские институты планируют выпустить сразу после завершения электорального цикла. При этом в СВР подчеркнули, что подготовка к этому ведется заранее, а перед европейскими структурами изначально стояла задача помешать нормальному избирательному процессу и дискредитировать его итоги.В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию европейских стран второстепенной для Москвы. Комментируя стремление европейцев дестабилизировать избирательную кампанию, представитель Кремля подчеркнул, что признание или непризнание с их стороны — это "десятое дело" для России. Песков добавил, что в стране выстроена собственная политическая система, избирательный процесс идет на полной скорости, а различные провокационные устремления со стороны Европы были, есть и будут.Еще о попытках помешать - в материале Прибалтика мешает россиянам голосовать на выборах в Госдуму на сайте Украина.ру.

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новости, россия, кремль, европа, дмитрий песков, парламентская ассамблея совета европы, европарламент, служба внешней разведки