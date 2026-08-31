https://ukraina.ru/20260831/khimprom-sozdal-na-ukraine-set-koll-tsentrov-dlya-narkobiznesa-1082918184.html

"Химпром" создал на Украине сеть колл-центров для наркобизнеса

"Химпром" создал на Украине сеть колл-центров для наркобизнеса - 31.08.2026 Украина.ру

"Химпром" создал на Украине сеть колл-центров для наркобизнеса

Правоохранители разоблачили преступную организацию "Химпром", участники которой организовали на Украине сеть колл-центров для вербовки наркосбытчиков в Казахстане. Об этом 31 августа сообщили в Офисе генпрокурора Украины

2026-08-31T14:14

2026-08-31T14:14

2026-08-31T14:14

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украина

казахстан

химпром

офис генпрокурора

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По данным следствия, один из организаторов "Химпрома", находящийся в международном розыске, в начале 2024 года создал новое иерархическое объединение и привлёк к руководству сообщника. Участники сформировали структурные части, распределили роли и наладили работу операторов."Операторы устанавливали контакты с лицами на территории Казахстана и склоняли их к участию в незаконном сбыте наркотиков и психотропных веществ", — говорится в сообщении.Для конспирации использовались псевдонимы и условные обозначения. В рамках спецоперации задержаны семеро участников, им предъявлены подозрения по статьям об участии в преступной организации и организации наркосбыта. Двое организаторов скрываются за границей. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанных.Больше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, казахстан, химпром, офис генпрокурора