"Химпром" создал на Украине сеть колл-центров для наркобизнеса - 31.08.2026 Украина.ру
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"Химпром" создал на Украине сеть колл-центров для наркобизнеса
"Химпром" создал на Украине сеть колл-центров для наркобизнеса - 31.08.2026 Украина.ру
"Химпром" создал на Украине сеть колл-центров для наркобизнеса
Правоохранители разоблачили преступную организацию "Химпром", участники которой организовали на Украине сеть колл-центров для вербовки наркосбытчиков в Казахстане. Об этом 31 августа сообщили в Офисе генпрокурора Украины
2026-08-31T14:14
2026-08-31T14:14
новости
украина
казахстан
химпром
офис генпрокурора
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По данным следствия, один из организаторов "Химпрома", находящийся в международном розыске, в начале 2024 года создал новое иерархическое объединение и привлёк к руководству сообщника. Участники сформировали структурные части, распределили роли и наладили работу операторов."Операторы устанавливали контакты с лицами на территории Казахстана и склоняли их к участию в незаконном сбыте наркотиков и психотропных веществ", — говорится в сообщении.Для конспирации использовались псевдонимы и условные обозначения. В рамках спецоперации задержаны семеро участников, им предъявлены подозрения по статьям об участии в преступной организации и организации наркосбыта. Двое организаторов скрываются за границей. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанных.Больше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, казахстан, химпром, офис генпрокурора
Новости, Украина, Казахстан, Химпром, Офис генпрокурора

"Химпром" создал на Украине сеть колл-центров для наркобизнеса

14:14 31.08.2026
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© Фото : CC0, Freepik
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Правоохранители разоблачили преступную организацию "Химпром", участники которой организовали на Украине сеть колл-центров для вербовки наркосбытчиков в Казахстане. Об этом 31 августа сообщили в Офисе генпрокурора Украины
По данным следствия, один из организаторов "Химпрома", находящийся в международном розыске, в начале 2024 года создал новое иерархическое объединение и привлёк к руководству сообщника. Участники сформировали структурные части, распределили роли и наладили работу операторов.
"Операторы устанавливали контакты с лицами на территории Казахстана и склоняли их к участию в незаконном сбыте наркотиков и психотропных веществ", — говорится в сообщении.
Для конспирации использовались псевдонимы и условные обозначения. В рамках спецоперации задержаны семеро участников, им предъявлены подозрения по статьям об участии в преступной организации и организации наркосбыта. Двое организаторов скрываются за границей. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанных.
Больше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августа
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