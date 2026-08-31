"Химпром" создал на Украине сеть колл-центров для наркобизнеса
© Фото : CC0, Freepik
© Фото : CC0, Freepik
Правоохранители разоблачили преступную организацию "Химпром", участники которой организовали на Украине сеть колл-центров для вербовки наркосбытчиков в Казахстане. Об этом 31 августа сообщили в Офисе генпрокурора Украины
По данным следствия, один из организаторов "Химпрома", находящийся в международном розыске, в начале 2024 года создал новое иерархическое объединение и привлёк к руководству сообщника. Участники сформировали структурные части, распределили роли и наладили работу операторов.
"Операторы устанавливали контакты с лицами на территории Казахстана и склоняли их к участию в незаконном сбыте наркотиков и психотропных веществ", — говорится в сообщении.
Для конспирации использовались псевдонимы и условные обозначения. В рамках спецоперации задержаны семеро участников, им предъявлены подозрения по статьям об участии в преступной организации и организации наркосбыта. Двое организаторов скрываются за границей. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанных.
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