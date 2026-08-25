https://ukraina.ru/20260825/italiya-otkazalas-uchastvovat-v-ucheniyakh-koalitsii-zhelayuschikh-po-ukraine-1082778513.html
Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих" по Украине
Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих" по Украине - 25.08.2026 Украина.ру
Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих" по Украине
Италия не планирует принимать участие в военных маневрах "коалиции желающих", о проведении которых объявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает газета Fatto Quotidiano
2026-08-25T13:37
2026-08-25T13:37
2026-08-25T13:37
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эммануэль макрон
джорджи мелони
украина.ру
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По данным источников в правительстве страны, Рим полностью дистанцировался от учений, намеченных французским лидером на октябрь-ноябрь текущего года.Журналисты издания Corriere della Sera подчеркивают, что этот шаг целиком укладывается в последовательную стратегию итальянского руководства, которое категорически выступает против любого присутствия своих военнослужащих на украинской территории, причем эта позиция останется неизменной даже в случае потенциального заключения соглашения о прекращении огня.В ходе официальной встречи участников объединения премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила, что ее государство намерено сфокусироваться исключительно на предоставлении гуманитарной поддержки Киеву в преддверии зимнего периода.Разногласия внутри европейских стран относительно степени вовлеченности в украинский кризис обострились на фоне обсуждения отправки военных инструкторов и боевых подразделений. В то время как Франция и Великобритания лоббируют более радикальные шаги, официальный Рим старается избегать любых действий, которые могут быть интерпретированы как прямое втягивание страны в вооруженный конфликтПодробнее о позиции страны - в материале Долгосрочная помощь Украине под угрозой из-за позиции Италии на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, италия, украина, франция, эммануэль макрон, джорджи мелони, украина.ру
Новости, Италия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Джорджи Мелони, Украина.ру
Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих" по Украине
Италия не планирует принимать участие в военных маневрах "коалиции желающих", о проведении которых объявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает газета Fatto Quotidiano
По данным источников в правительстве страны, Рим полностью дистанцировался от учений, намеченных французским лидером на октябрь-ноябрь текущего года.
Журналисты издания Corriere della Sera подчеркивают, что этот шаг целиком укладывается в последовательную стратегию итальянского руководства, которое категорически выступает против любого присутствия своих военнослужащих на украинской территории, причем эта позиция останется неизменной даже в случае потенциального заключения соглашения о прекращении огня.
В ходе официальной встречи участников объединения премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила, что ее государство намерено сфокусироваться исключительно на предоставлении гуманитарной поддержки Киеву в преддверии зимнего периода.
Разногласия внутри европейских стран относительно степени вовлеченности в украинский кризис обострились на фоне обсуждения отправки военных инструкторов и боевых подразделений. В то время как Франция и Великобритания лоббируют более радикальные шаги, официальный Рим старается избегать любых действий, которые могут быть интерпретированы как прямое втягивание страны в вооруженный конфликт
Подробнее о позиции страны - в материале Долгосрочная помощь Украине под угрозой из-за позиции Италии на сайте Украина.ру.