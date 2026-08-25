Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих" по Украине - 25.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260825/italiya-otkazalas-uchastvovat-v-ucheniyakh-koalitsii-zhelayuschikh-po-ukraine-1082778513.html
Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих" по Украине
Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих" по Украине - 25.08.2026 Украина.ру
Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих" по Украине
Италия не планирует принимать участие в военных маневрах "коалиции желающих", о проведении которых объявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает газета Fatto Quotidiano
2026-08-25T13:37
2026-08-25T13:37
новости
италия
украина
франция
эммануэль макрон
джорджи мелони
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101062/26/1010622689_0:0:2862:1609_1920x0_80_0_0_c2a51acea6705e723cdbd62a8bd6d9f8.jpg
По данным источников в правительстве страны, Рим полностью дистанцировался от учений, намеченных французским лидером на октябрь-ноябрь текущего года.Журналисты издания Corriere della Sera подчеркивают, что этот шаг целиком укладывается в последовательную стратегию итальянского руководства, которое категорически выступает против любого присутствия своих военнослужащих на украинской территории, причем эта позиция останется неизменной даже в случае потенциального заключения соглашения о прекращении огня.В ходе официальной встречи участников объединения премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила, что ее государство намерено сфокусироваться исключительно на предоставлении гуманитарной поддержки Киеву в преддверии зимнего периода.Разногласия внутри европейских стран относительно степени вовлеченности в украинский кризис обострились на фоне обсуждения отправки военных инструкторов и боевых подразделений. В то время как Франция и Великобритания лоббируют более радикальные шаги, официальный Рим старается избегать любых действий, которые могут быть интерпретированы как прямое втягивание страны в вооруженный конфликтПодробнее о позиции страны - в материале Долгосрочная помощь Украине под угрозой из-за позиции Италии на сайте Украина.ру.
италия
украина
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101062/26/1010622689_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_ab269c316f7f0abb240e60a4ba687b4c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, италия, украина, франция, эммануэль макрон, джорджи мелони, украина.ру
Новости, Италия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Джорджи Мелони, Украина.ру

Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих" по Украине

13:37 25.08.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтраны мира. Италия
Страны мира. Италия - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Италия не планирует принимать участие в военных маневрах "коалиции желающих", о проведении которых объявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает газета Fatto Quotidiano
По данным источников в правительстве страны, Рим полностью дистанцировался от учений, намеченных французским лидером на октябрь-ноябрь текущего года.
Журналисты издания Corriere della Sera подчеркивают, что этот шаг целиком укладывается в последовательную стратегию итальянского руководства, которое категорически выступает против любого присутствия своих военнослужащих на украинской территории, причем эта позиция останется неизменной даже в случае потенциального заключения соглашения о прекращении огня.
В ходе официальной встречи участников объединения премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила, что ее государство намерено сфокусироваться исключительно на предоставлении гуманитарной поддержки Киеву в преддверии зимнего периода.
Разногласия внутри европейских стран относительно степени вовлеченности в украинский кризис обострились на фоне обсуждения отправки военных инструкторов и боевых подразделений. В то время как Франция и Великобритания лоббируют более радикальные шаги, официальный Рим старается избегать любых действий, которые могут быть интерпретированы как прямое втягивание страны в вооруженный конфликт
Подробнее о позиции страны - в материале Долгосрочная помощь Украине под угрозой из-за позиции Италии на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИталияУкраинаФранцияЭммануэль МакронДжорджи МелониУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:42"Ведет дело к уничтожению УПЦ": Лавров обсудил с представителем Ватикана преступления Киева
14:39Беднарский: КАЗ на БМП защитит логистику от дронов и повысит выживаемость экипажей
14:38Запад не смог обеспечить военные расходы Украины - пресса ЕС
14:10Не хотят повторять судьбу Украины. Южная Корея сильно огорчила Зеленского
14:09"Израиль в приоритете": эксперт раскрыл, кто получит военную помощь США вместо Украины
14:0525 августа 2026 года, утренний эфир
13:59Правительства ЕС опасаются последствий конфискации активов России
13:59Налогов украинцев уже не хватает на ВСУ: в Раде признали критический дефицит бюджета
13:37Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих" по Украине
13:22Кризисный менеджер, разбирающийся в разведке: кто возглавил посольство США на Украине. И, видимо, надолго
13:15Россия беспокоится о своей безопасности: важнейшие заявления Пескова
13:00Новый "Киселев": гендиректор "Россия сегодня" возвращается на телеэкраны
12:58Воздушная тревога загнала европейских политиков в киевское убежище — СМИ
12:57Зеленский подначил поздравлявшего Трампа
12:55"Все действительно плохо": Крапивник о кризисе американской ПВО и просчетах Пентагона
12:55СВО — борьба за будущее не только России, но и всего мира, заявили в Госдуме
12:34Удар по ракетам "Фламинго" и освобождение Анновки: Минобороны рассказало о новых успехах ВС РФ
12:26ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненые и погибший
12:25Залужный рассказал, почему санкции не работают — Россия слишком умна для них
12:21Операторы ВСУ "уничтожили" бригаду НАТО: почему КАЗ "Трофи" не спас танки США — Крапивник
Лента новостейМолния