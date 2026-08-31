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СВР: Запад готовит план дестабилизации России перед выборами

СВР: Запад готовит план дестабилизации России перед выборами - 31.08.2026 Украина.ру

СВР: Запад готовит план дестабилизации России перед выборами

Европейские столицы разработали операцию, чтобы сорвать сентябрьское голосование в России и объявить его нелегитимным. Об этом 31 августа предупредили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России

2026-08-31T14:47

2026-08-31T14:47

2026-08-31T14:47

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По данным разведки, на парижской встрече "коалиции желающих" Украине прямо поручили нарастить удары по российским регионам. Параллельно европейцы прорабатывают кибератаки на цифровую инфраструктуру выборов, рассчитывая парализовать работу избирательных комиссий.Но главная цель — не техника, а информационная картина. Сразу после окончания голосования ПАСЕ и Европарламент намерены выступить с заявлениями о "грубых нарушениях" и непризнании итогов. Сценарий уже расписан.В СВР подчёркивают: реализовать его не удастся. "Ни Киев, ни западные круги не помешают гражданам России сделать выбор. Страна способна дать отпор и внешним агрессорам, и попыткам подорвать её изнутри", — заявили в ведомстве.Ранее в новостях: Кремль отреагировал на планы Европы не признавать российские выборыБольше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, украина, служба внешней разведки , европарламент, парламентская ассамблея совета европы