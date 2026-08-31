СВР: Запад готовит план дестабилизации России перед выборами - 31.08.2026 Украина.ру
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СВР: Запад готовит план дестабилизации России перед выборами
СВР: Запад готовит план дестабилизации России перед выборами - 31.08.2026 Украина.ру
СВР: Запад готовит план дестабилизации России перед выборами
Европейские столицы разработали операцию, чтобы сорвать сентябрьское голосование в России и объявить его нелегитимным. Об этом 31 августа предупредили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
2026-08-31T14:47
2026-08-31T14:47
новости
россия
запад
украина
служба внешней разведки
европарламент
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По данным разведки, на парижской встрече "коалиции желающих" Украине прямо поручили нарастить удары по российским регионам. Параллельно европейцы прорабатывают кибератаки на цифровую инфраструктуру выборов, рассчитывая парализовать работу избирательных комиссий.Но главная цель — не техника, а информационная картина. Сразу после окончания голосования ПАСЕ и Европарламент намерены выступить с заявлениями о "грубых нарушениях" и непризнании итогов. Сценарий уже расписан.В СВР подчёркивают: реализовать его не удастся. "Ни Киев, ни западные круги не помешают гражданам России сделать выбор. Страна способна дать отпор и внешним агрессорам, и попыткам подорвать её изнутри", — заявили в ведомстве.Ранее в новостях: Кремль отреагировал на планы Европы не признавать российские выборыБольше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, украина, служба внешней разведки , европарламент, парламентская ассамблея совета европы
Новости, Россия, Запад, Украина, Служба внешней разведки , Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы

СВР: Запад готовит план дестабилизации России перед выборами

14:47 31.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОткрытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ
Открытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Европейские столицы разработали операцию, чтобы сорвать сентябрьское голосование в России и объявить его нелегитимным. Об этом 31 августа предупредили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
По данным разведки, на парижской встрече "коалиции желающих" Украине прямо поручили нарастить удары по российским регионам.
Параллельно европейцы прорабатывают кибератаки на цифровую инфраструктуру выборов, рассчитывая парализовать работу избирательных комиссий.
Но главная цель — не техника, а информационная картина. Сразу после окончания голосования ПАСЕ и Европарламент намерены выступить с заявлениями о "грубых нарушениях" и непризнании итогов. Сценарий уже расписан.
В СВР подчёркивают: реализовать его не удастся.
"Ни Киев, ни западные круги не помешают гражданам России сделать выбор. Страна способна дать отпор и внешним агрессорам, и попыткам подорвать её изнутри", — заявили в ведомстве.
Ранее в новостях: Кремль отреагировал на планы Европы не признавать российские выборы
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Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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