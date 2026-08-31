https://ukraina.ru/20260831/izvorotlivyy-lis-finskiy-voenkor-raskritikoval-stubba-za-dvoystvennuyu-politiku-v-otnoshenii-rossii-1082919263.html

"Изворотливый лис": финский военкор раскритиковал политику Стубба в отношении России

"Изворотливый лис": финский военкор раскритиковал политику Стубба в отношении России - 31.08.2026 Украина.ру

"Изворотливый лис": финский военкор раскритиковал политику Стубба в отношении России

Финский общественный деятель и военный корреспондент Кости Хейсканен назвал президента Финляндии Александра Стубба "изворотливым и хитрым лисом" из-за его непоследовательного внешнеполитического курса, передает 31 августа РИА Новости

2026-08-31T15:02

2026-08-31T15:02

2026-08-31T15:05

новости

финляндия

россия

москва

александр стубб

нато

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072612960_0:0:1138:640_1920x0_80_0_0_61a90a496b9b8bf575e9032927ac574a.jpg

Он обратил внимание на то, что глава государства регулярно меняет свою риторику, переходя от откровенно враждебных заявлений в адрес Москвы к призывам начать мирные переговоры по украинскому кризису. Хейсканен выразил уверенность, что из-за текущего антироссийского курса и безоговорочной поддержки киевских властей Стубб войдет в историю не как созидатель, а как разрушитель, добавив, что сама Финляндия сейчас стремительно движется к диктатуре.Недавно, после рабочей встречи участников так называемой "коалиции желающих" в Киеве, Стубб публично назвал украинские атаки на гражданские объекты российского маркетплейса Wildberries "разумной военной стратегией". Однако спустя некоторое время президент Финляндии сменил риторику и призвал западных партнеров прекратить недооценивать экономическую стойкость россиян и их способность справляться с внешними трудностями.Подробнее - в материале Стубб призвал Европу возобновить диалог с Россией и не увидел угрозы для НАТО на сайте Украина.ру.

финляндия

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, россия, москва, александр стубб, нато, украина.ру