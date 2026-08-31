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"Изворотливый лис": финский военкор раскритиковал политику Стубба в отношении России
"Изворотливый лис": финский военкор раскритиковал политику Стубба в отношении России - 31.08.2026 Украина.ру
"Изворотливый лис": финский военкор раскритиковал политику Стубба в отношении России
Финский общественный деятель и военный корреспондент Кости Хейсканен назвал президента Финляндии Александра Стубба "изворотливым и хитрым лисом" из-за его непоследовательного внешнеполитического курса, передает 31 августа РИА Новости
2026-08-31T15:02
2026-08-31T15:02
2026-08-31T15:05
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Он обратил внимание на то, что глава государства регулярно меняет свою риторику, переходя от откровенно враждебных заявлений в адрес Москвы к призывам начать мирные переговоры по украинскому кризису. Хейсканен выразил уверенность, что из-за текущего антироссийского курса и безоговорочной поддержки киевских властей Стубб войдет в историю не как созидатель, а как разрушитель, добавив, что сама Финляндия сейчас стремительно движется к диктатуре.Недавно, после рабочей встречи участников так называемой "коалиции желающих" в Киеве, Стубб публично назвал украинские атаки на гражданские объекты российского маркетплейса Wildberries "разумной военной стратегией". Однако спустя некоторое время президент Финляндии сменил риторику и призвал западных партнеров прекратить недооценивать экономическую стойкость россиян и их способность справляться с внешними трудностями.Подробнее - в материале Стубб призвал Европу возобновить диалог с Россией и не увидел угрозы для НАТО на сайте Украина.ру.
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Новости, Финляндия, Россия, Москва, Александр Стубб, НАТО, Украина.ру
"Изворотливый лис": финский военкор раскритиковал политику Стубба в отношении России
15:02 31.08.2026 (обновлено: 15:05 31.08.2026)
Финский общественный деятель и военный корреспондент Кости Хейсканен назвал президента Финляндии Александра Стубба "изворотливым и хитрым лисом" из-за его непоследовательного внешнеполитического курса, передает 31 августа РИА Новости
Он обратил внимание на то, что глава государства регулярно меняет свою риторику, переходя от откровенно враждебных заявлений в адрес Москвы к призывам начать мирные переговоры по украинскому кризису.
Хейсканен выразил уверенность, что из-за текущего антироссийского курса и безоговорочной поддержки киевских властей Стубб войдет в историю не как созидатель, а как разрушитель, добавив, что сама Финляндия сейчас стремительно движется к диктатуре.
Недавно, после рабочей встречи участников так называемой "коалиции желающих" в Киеве, Стубб публично назвал украинские атаки на гражданские объекты российского маркетплейса Wildberries "разумной военной стратегией". Однако спустя некоторое время президент Финляндии сменил риторику и призвал западных партнеров прекратить недооценивать экономическую стойкость россиян и их способность справляться с внешними трудностями.