"Изворотливый лис": финский военкор раскритиковал политику Стубба в отношении России - 31.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260831/izvorotlivyy-lis-finskiy-voenkor-raskritikoval-stubba-za-dvoystvennuyu-politiku-v-otnoshenii-rossii-1082919263.html
"Изворотливый лис": финский военкор раскритиковал политику Стубба в отношении России
"Изворотливый лис": финский военкор раскритиковал политику Стубба в отношении России - 31.08.2026 Украина.ру
"Изворотливый лис": финский военкор раскритиковал политику Стубба в отношении России
Финский общественный деятель и военный корреспондент Кости Хейсканен назвал президента Финляндии Александра Стубба "изворотливым и хитрым лисом" из-за его непоследовательного внешнеполитического курса, передает 31 августа РИА Новости
2026-08-31T15:02
2026-08-31T15:05
новости
финляндия
россия
москва
александр стубб
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072612960_0:0:1138:640_1920x0_80_0_0_61a90a496b9b8bf575e9032927ac574a.jpg
Он обратил внимание на то, что глава государства регулярно меняет свою риторику, переходя от откровенно враждебных заявлений в адрес Москвы к призывам начать мирные переговоры по украинскому кризису. Хейсканен выразил уверенность, что из-за текущего антироссийского курса и безоговорочной поддержки киевских властей Стубб войдет в историю не как созидатель, а как разрушитель, добавив, что сама Финляндия сейчас стремительно движется к диктатуре.Недавно, после рабочей встречи участников так называемой "коалиции желающих" в Киеве, Стубб публично назвал украинские атаки на гражданские объекты российского маркетплейса Wildberries "разумной военной стратегией". Однако спустя некоторое время президент Финляндии сменил риторику и призвал западных партнеров прекратить недооценивать экономическую стойкость россиян и их способность справляться с внешними трудностями.Подробнее - в материале Стубб призвал Европу возобновить диалог с Россией и не увидел угрозы для НАТО на сайте Украина.ру.
финляндия
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072612960_143:0:996:640_1920x0_80_0_0_47970c83a683dd9ec9566c8a975e3019.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, финляндия, россия, москва, александр стубб, нато, украина.ру
Новости, Финляндия, Россия, Москва, Александр Стубб, НАТО, Украина.ру

"Изворотливый лис": финский военкор раскритиковал политику Стубба в отношении России

15:02 31.08.2026 (обновлено: 15:05 31.08.2026)
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Финский общественный деятель и военный корреспондент Кости Хейсканен назвал президента Финляндии Александра Стубба "изворотливым и хитрым лисом" из-за его непоследовательного внешнеполитического курса, передает 31 августа РИА Новости
Он обратил внимание на то, что глава государства регулярно меняет свою риторику, переходя от откровенно враждебных заявлений в адрес Москвы к призывам начать мирные переговоры по украинскому кризису.
Хейсканен выразил уверенность, что из-за текущего антироссийского курса и безоговорочной поддержки киевских властей Стубб войдет в историю не как созидатель, а как разрушитель, добавив, что сама Финляндия сейчас стремительно движется к диктатуре.
Недавно, после рабочей встречи участников так называемой "коалиции желающих" в Киеве, Стубб публично назвал украинские атаки на гражданские объекты российского маркетплейса Wildberries "разумной военной стратегией". Однако спустя некоторое время президент Финляндии сменил риторику и призвал западных партнеров прекратить недооценивать экономическую стойкость россиян и их способность справляться с внешними трудностями.
Подробнее - в материале Стубб призвал Европу возобновить диалог с Россией и не увидел угрозы для НАТО на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиФинляндияРоссияМоскваАлександр СтуббНАТОУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:54Разбирали людей на органы: на Украине вскрылась страшная правда о чёрных трансплантологах
15:43В Польше загорелся завод, выпускающий комплектующие для дронов Украины
15:41"Женщины-герои" в фильмах об СВО, тонкости работы юриста на Херсонщине. 31 августа, утренний эфир
15:37Путин прибыл в Киргизию на саммит ШОС
15:02"Изворотливый лис": финский военкор раскритиковал политику Стубба в отношении России
14:47СВР: Запад готовит план дестабилизации России перед выборами
14:41США обучают польских военных на основе опыта Украины: детали учений в Баварии
14:22Фёдоров готов продать американцам украинские военные технологии
14:14"Химпром" создал на Украине сеть колл-центров для наркобизнеса
13:57Кремль отреагировал на планы Европы не признавать российские выборы
13:03Смертоносное соседство. Взорвавшийся склад БПЛА под Киевом вскрыл опасную тактику властей
13:00"Мобилизация должна быть максимально жёсткой": комбат ВСУ сделал пугающее заявление
12:53"Их очень много": Мирошник раскрыл, почему Киев бросает тела своих солдат
12:46"Украина 2.0" в Центральной Азии: Васильев оценил риски для Киргизии
12:32"В самое неподходящее время": американский журналист оценил удар РФ по складу ВСУ
12:28Расследование убийства в Святогорской лавре: под подозрение попали украинские военные
12:24Бельгия отказалась вскрывать "ящик Пандоры" с замороженными активами России
12:20"Паранойя крепчает": Марочко раскрыл, почему Зеленский окружил себя охраной
12:16Маск "разрешил" Украине бить по России через Starlink: о чем рассказали авторы Financial Times
12:00Сталинская оплеуха. К вождю народов вполне можно было прикоснуться кулаком
Лента новостейМолния