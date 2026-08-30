"Приглашение на казнь": выборы на Украине станут политической казнью для Зеленского — эксперт - 30.08.2026 Украина.ру
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"Приглашение на казнь": выборы на Украине станут политической казнью для Зеленского — эксперт
"Приглашение на казнь": выборы на Украине станут политической казнью для Зеленского — эксперт - 30.08.2026 Украина.ру
"Приглашение на казнь": выборы на Украине станут политической казнью для Зеленского — эксперт
Проведение президентских выборов на Украине обернется для Владимира Зеленского политическим поражением, поэтому он будет прибегать к различным уловкам, чтобы не допустить их проведения. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил крымский политолог, советник главы Крыма Денис Батурин
2026-08-30T10:13
2026-08-30T10:13
новости
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
выборы
киевский режим
власти украины
срочно
президентские выборы
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По словам эксперта, рейтинг главы киевского режима не позволит ему одержать победу с учетом сложившейся на Украине расстановки политических сил. Батурин также подчеркнул, что политическая система на Украине выстроена под нынешнего главу государства, и пока киевский режим выполняет стратегические задачи, поставленные Западом, выборов в стране не будет."Президентские выборы на Украине для Зеленского — это по сути приглашение на политическую казнь. Он будет делать все возможное, чтобы их избежать и оттянуть, идя на различные уловки", — цитирует Батурина РИА Новости.Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Тогда выборы на Украине были отменены под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации, а сам Зеленский называл их проведение "несвоевременным" В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости выборов на Украине, называя Зеленского "диктатором без выборов" и отмечая падение его рейтинга до 4%.Больше про ситуацию на Украине — в материале "Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для Зеленского" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, выборы, киевский режим, власти украины, срочно, президентские выборы, выборы на украине, новости украины, украина ру новости сегодня, новости украина ру, новости россии и украины, что ждет зеленского, новости о зеленском
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"Приглашение на казнь": выборы на Украине станут политической казнью для Зеленского — эксперт

10:13 30.08.2026
 
© ФотоЗеленский на фоне горящего Киева
Зеленский на фоне горящего Киева - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© Фото
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Проведение президентских выборов на Украине обернется для Владимира Зеленского политическим поражением, поэтому он будет прибегать к различным уловкам, чтобы не допустить их проведения. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил крымский политолог, советник главы Крыма Денис Батурин
По словам эксперта, рейтинг главы киевского режима не позволит ему одержать победу с учетом сложившейся на Украине расстановки политических сил. Батурин также подчеркнул, что политическая система на Украине выстроена под нынешнего главу государства, и пока киевский режим выполняет стратегические задачи, поставленные Западом, выборов в стране не будет.
"Президентские выборы на Украине для Зеленского — это по сути приглашение на политическую казнь. Он будет делать все возможное, чтобы их избежать и оттянуть, идя на различные уловки", — цитирует Батурина РИА Новости.
Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Тогда выборы на Украине были отменены под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации, а сам Зеленский называл их проведение "несвоевременным"
В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости выборов на Украине, называя Зеленского "диктатором без выборов" и отмечая падение его рейтинга до 4%.
Больше про ситуацию на Украине — в материале "Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для Зеленского" на сайте Украина.ру.
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