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"Приглашение на казнь": выборы на Украине станут политической казнью для Зеленского — эксперт

"Приглашение на казнь": выборы на Украине станут политической казнью для Зеленского — эксперт - 30.08.2026 Украина.ру

"Приглашение на казнь": выборы на Украине станут политической казнью для Зеленского — эксперт

Проведение президентских выборов на Украине обернется для Владимира Зеленского политическим поражением, поэтому он будет прибегать к различным уловкам, чтобы не допустить их проведения. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил крымский политолог, советник главы Крыма Денис Батурин

2026-08-30T10:13

2026-08-30T10:13

2026-08-30T10:13

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президентские выборы

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По словам эксперта, рейтинг главы киевского режима не позволит ему одержать победу с учетом сложившейся на Украине расстановки политических сил. Батурин также подчеркнул, что политическая система на Украине выстроена под нынешнего главу государства, и пока киевский режим выполняет стратегические задачи, поставленные Западом, выборов в стране не будет."Президентские выборы на Украине для Зеленского — это по сути приглашение на политическую казнь. Он будет делать все возможное, чтобы их избежать и оттянуть, идя на различные уловки", — цитирует Батурина РИА Новости.Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Тогда выборы на Украине были отменены под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации, а сам Зеленский называл их проведение "несвоевременным" В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости выборов на Украине, называя Зеленского "диктатором без выборов" и отмечая падение его рейтинга до 4%.Больше про ситуацию на Украине — в материале "Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для Зеленского" на сайте Украина.ру.

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