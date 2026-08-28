Зерно, дроны и евроинтеграция. Что стоит за встречей Зеленского, Санду и Дана в Кишинёве - 28.08.2026 Украина.ру
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Зерно, дроны и евроинтеграция. Что стоит за встречей Зеленского, Санду и Дана в Кишинёве
Зерно, дроны и евроинтеграция. Что стоит за встречей Зеленского, Санду и Дана в Кишинёве - 28.08.2026 Украина.ру
Зерно, дроны и евроинтеграция. Что стоит за встречей Зеленского, Санду и Дана в Кишинёве
Владимир Зеленский 27 августа прибыл в Кишинёв, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 35-летия независимости Молдавии
2026-08-28T19:21
2026-08-28T19:21
эксклюзив
украина
молдавия
румыния
владимир зеленский
ренато усатый
нато
вооруженные силы украины
ес
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Накануне визита главы киевского режима молдавские власти усилили меры безопасности. По пути следования Зеленского выставили больше 40 полицейских постов, из-за чего местные телеграм-каналы хлёстко охарактеризовали его прибытие так: "приедет под конвоем". Со сцены на площади Великого национального собрания Зеленский поздравил молдавский народ с праздником и поблагодарил за поддержку, которую их страна оказывает Украине. Он акцентировал внимание на совместному европейскому пути молдаван и украинцев."Молдова – сильная нация и, без всяких сомнений, европейская нация. Точно знаю, что вместе мы все будет частью Европы – свободной и мирной Европы", – сказал он, после чего традиционно обвинил Россиию в попытках дестабилизировать Украину, Молдавию и Румынию и заявил о своей уверенности в победе.Зеленский в Кишинёве участвовал и в трёхсторонних переговорах с президентами Молдавии и Румынии Маей Санду и Никушором Даном. В ходе встречи он назвал три страны "естественными союзниками" и заявил о необходимости дальнейшего укрепления партнерства.В том числе он подчеркнул готовность Украины содействовать укреплению потенциала безопасности Молдавии и Румынии. Кроме того, по его словам, обсуждались и вопросы сотрудничества в сфере энергетики и инфраструктуры, а также европейской интеграции.И, хотя сам он сделал акцент на символизме своего визита – в даты государственных праздников, которые Украина и Молдавия отмечают в конце августа, хотелось бы отметить другие причины. Начнём с экономики.Роль Молдавии и Румынии в экспорте украинского зерна значительно выросла после остановки работы черноморских портов Украины – в Одессе, Черноморске и Южном. В июле Россия начала наносить удары по этим для Киева важным логистическим центрам в ответ на удары ВСУ по судам в акватории Чёрного и Каспийского морей. Львиную долю экспорта пришлось перенаправить по сухопутным коридорам, в том числе через Молдавию и Румынию.Опыт уже есть: после срыва "зерновой сделки" в 2023 году Румыния и Молдавия совместно с США работали над увеличением экспорта украинского зерна, развивая альтернативные пути по реке Дунай. Это подразумевало и развитие соответствующей железнодорожной структуры. Сегодня Россия наносит удары и по речным портам Украины на Дунае, но сухопутные маршруты всё ещё могут рассматриваться Киевом.Сама Молдавия тоже не прочь заработать на Украине напрямую. На днях после встречи с крупными турецкими предпринимателями премьер-министр республики Василе Тофан заявил: "Хотите заработать на Украине – постройте завод у нас". На соседстве с Украиной Кишинёв намерен поднимать привлекательность молдавского бизнеса для иностранных инвесторов.Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый предложил построить завод по производству дронов, нужных и Молдавии, и Украине. Политик заявил, что уже провёл переговоры с известными западными компаниями, которые могут принять участие в молдавской военной инициативе.На внешнеполитическом треке Украина и Молдавия связаны вступлением в Евросоюз. Страны в этом году вместе начали переговоры о вступлении в сообщество, но и та, и другая на пути к заветной цели сталкиваются с серьёзными проблемами. Украина из-за боевых действий, Молдавия – из-за Приднестровья.Телеграм-канал Insider Moldova опасается, что трёхсторонние переговоры являются не чем иным, как подготовкой возможной войны в Приднестровье. Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной социальной партии Игорь Додон не исключил участие Украины в возможном взрыве складов с боеприпасами в приднестровском населённом пункте Колбасня. Этот склад советских боеприпасов один из крупнейших в Европе. Склад охраняют российские миротворцы.Экономические вопросы для Украины сейчас самые насущные, так как Молдавия является транзитной страной, прокомментировал встречу в Кишинёве изданию Украина.ру эксперт Финансового университета Игорь Шорников. По его словам, пути доставки по морю практически заблокированы, и Киев старается использовать сухопутные коридоры, прежде всего – именно через Молдавию. Однако между Кишинёвом и Киевом есть ряд спорных вопросов в сфере энергетики, таких как водосброс реки Днестр, рассказал эксперт. Украина собирается уменьшить сброс для нужд своей энергетики, что сильно сказывается на сельском хозяйстве Молдавии, и даже на водоснабжении самого Кишинева, напомнил он."Днестр мелеет, но Украина не откликается ни на какие протесты Кишинёва", – отметил Шорников.Но учитывая присуствие президента Румынии Никушора Дана, можно предположить, что вопросы безопасности всё-таки были ключевыми в переговорах, подчеркнул эксперт."Как известно, Румыния страна НАТО и один из натовских плацдармов на восточных границах блока, наряду с Польшей. Тем не менее, после 2022 года Румыния пытается уйти в тень от этого своего статуса, понимая, что она оказалась на передовой, а подставляться совершенно не хочет", – отметил Шорников.Никушор Дан занял свой пост как человек полностью управляемый из Брюсселя, продолжил эксперт. По его словам, в компании с Майей Санду и Владимиром Зеленским он находится среди своих. Однако в самой Румынии Дан не пользуется большим авторитетом. Последние президентские выборы прошли с большим скандалом, и сейчас страна находится в состоянии политического кризиса, без постоянно действующего правительства, напомнил он."Никушор Дан выглядит хромой уткой в своей стране, но в играх Брюсселя против России это точно такой же послушный исполнитель как Санду или Зеленский. Другое дело, что он не контролирует полностью власть, так как контролируют Санду или Зеленский в своих странах. Общих тем для разговора у них много – в первую очередь это вопросы евроатлантической интеграции", – рассказал эксперт.В этом вопросе, уверен Шорников, три страны найдут общий язык, потому что Украина требует вступления в НАТО, Молдавия закрепила в своих стратегических документах задачу углубления сотрудничества с альянсом, а Румыния всегда выступала адвокатом Молдавии на пути евроатлантической интеграции. И их объединение в данном случае можно воспринимать как "нечто общее в противодействии России", считает он."В крайнем случае они выступают как страны, которые могут стоять на очереди, чтобы тоже попасть в горнило войны сдерживания России. В данном случае у нас сразу же появляется вопрос о Приднестровье, которое все последние годы живет в условиях жёсткой блокады. Сейчас Тирасполь парализован в своих действиях и вынужден считаться с давлением, которое оказывается на него одновременно и из Кишинёва, и из Киева", – подытожил Игорь Шорников.Таким образом, визит Владимира Зеленского в Кишинёв — это не столько дипломатический жест в честь молдавской независимости, сколько многослойная политическая и экономическая сделка, завязанная на вопросах логистики, евроинтеграции и войны. Главное, чтобы треугольник Киев-Кишинёв-Бухарест, который Зеленский называет "естественным союзом" для Украины, не превратился в очередной инструмент для "украинизации" региона.
https://ukraina.ru/20260818/sandu-moldaviya-ne-otkazhetsya-ot-pomoschi-ukraine--tranzit-zerna-prodolzhitsya-1082581424.html
https://ukraina.ru/20260823/zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-ataki-na-sotrudnikov-ttsk-po-vsemu-regionu-i-ekspansiya-rumynii-na-1082721087.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, молдавия, румыния, владимир зеленский, ренато усатый, нато, вооруженные силы украины, ес
Эксклюзив, Украина, Молдавия, Румыния, Владимир Зеленский, Ренато Усатый, НАТО, Вооруженные силы Украины, ЕС

Зерно, дроны и евроинтеграция. Что стоит за встречей Зеленского, Санду и Дана в Кишинёве

19:21 28.08.2026
 
© REUTERS / Vladislav Culiomza
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© REUTERS / Vladislav Culiomza
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский 27 августа прибыл в Кишинёв, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 35-летия независимости Молдавии
Накануне визита главы киевского режима молдавские власти усилили меры безопасности. По пути следования Зеленского выставили больше 40 полицейских постов, из-за чего местные телеграм-каналы хлёстко охарактеризовали его прибытие так: "приедет под конвоем".
Со сцены на площади Великого национального собрания Зеленский поздравил молдавский народ с праздником и поблагодарил за поддержку, которую их страна оказывает Украине. Он акцентировал внимание на совместному европейскому пути молдаван и украинцев.
"Молдова – сильная нация и, без всяких сомнений, европейская нация. Точно знаю, что вместе мы все будет частью Европы – свободной и мирной Европы", – сказал он, после чего традиционно обвинил Россиию в попытках дестабилизировать Украину, Молдавию и Румынию и заявил о своей уверенности в победе.
Зеленский в Кишинёве участвовал и в трёхсторонних переговорах с президентами Молдавии и Румынии Маей Санду и Никушором Даном. В ходе встречи он назвал три страны "естественными союзниками" и заявил о необходимости дальнейшего укрепления партнерства.
В том числе он подчеркнул готовность Украины содействовать укреплению потенциала безопасности Молдавии и Румынии. Кроме того, по его словам, обсуждались и вопросы сотрудничества в сфере энергетики и инфраструктуры, а также европейской интеграции.
И, хотя сам он сделал акцент на символизме своего визита – в даты государственных праздников, которые Украина и Молдавия отмечают в конце августа, хотелось бы отметить другие причины. Начнём с экономики.
Роль Молдавии и Румынии в экспорте украинского зерна значительно выросла после остановки работы черноморских портов Украины – в Одессе, Черноморске и Южном. В июле Россия начала наносить удары по этим для Киева важным логистическим центрам в ответ на удары ВСУ по судам в акватории Чёрного и Каспийского морей. Львиную долю экспорта пришлось перенаправить по сухопутным коридорам, в том числе через Молдавию и Румынию.
Опыт уже есть: после срыва "зерновой сделки" в 2023 году Румыния и Молдавия совместно с США работали над увеличением экспорта украинского зерна, развивая альтернативные пути по реке Дунай. Это подразумевало и развитие соответствующей железнодорожной структуры. Сегодня Россия наносит удары и по речным портам Украины на Дунае, но сухопутные маршруты всё ещё могут рассматриваться Киевом.
Сама Молдавия тоже не прочь заработать на Украине напрямую. На днях после встречи с крупными турецкими предпринимателями премьер-министр республики Василе Тофан заявил: "Хотите заработать на Украине – постройте завод у нас".
На соседстве с Украиной Кишинёв намерен поднимать привлекательность молдавского бизнеса для иностранных инвесторов.
Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый предложил построить завод по производству дронов, нужных и Молдавии, и Украине. Политик заявил, что уже провёл переговоры с известными западными компаниями, которые могут принять участие в молдавской военной инициативе.
Санду в надежде на ЕС - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
18 августа, 10:35
Санду: Молдавия не откажется от помощи Украине — транзит зерна продолжитсяКишинёв не может отказаться от помощи Украине и должен способствовать транзиту украинского зерна, защитив при этом собственных фермеров. Об этом 18 августа заявила президент Молдавии Майя Санду, её слова приводит портал Newsmaker
На внешнеполитическом треке Украина и Молдавия связаны вступлением в Евросоюз. Страны в этом году вместе начали переговоры о вступлении в сообщество, но и та, и другая на пути к заветной цели сталкиваются с серьёзными проблемами. Украина из-за боевых действий, Молдавия – из-за Приднестровья.
Телеграм-канал Insider Moldova опасается, что трёхсторонние переговоры являются не чем иным, как подготовкой возможной войны в Приднестровье. Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной социальной партии Игорь Додон не исключил участие Украины в возможном взрыве складов с боеприпасами в приднестровском населённом пункте Колбасня. Этот склад советских боеприпасов один из крупнейших в Европе. Склад охраняют российские миротворцы.
Экономические вопросы для Украины сейчас самые насущные, так как Молдавия является транзитной страной, прокомментировал встречу в Кишинёве изданию Украина.ру эксперт Финансового университета Игорь Шорников. По его словам, пути доставки по морю практически заблокированы, и Киев старается использовать сухопутные коридоры, прежде всего – именно через Молдавию.
Однако между Кишинёвом и Киевом есть ряд спорных вопросов в сфере энергетики, таких как водосброс реки Днестр, рассказал эксперт. Украина собирается уменьшить сброс для нужд своей энергетики, что сильно сказывается на сельском хозяйстве Молдавии, и даже на водоснабжении самого Кишинева, напомнил он.
"Днестр мелеет, но Украина не откликается ни на какие протесты Кишинёва", – отметил Шорников.
Но учитывая присуствие президента Румынии Никушора Дана, можно предположить, что вопросы безопасности всё-таки были ключевыми в переговорах, подчеркнул эксперт.
"Как известно, Румыния страна НАТО и один из натовских плацдармов на восточных границах блока, наряду с Польшей. Тем не менее, после 2022 года Румыния пытается уйти в тень от этого своего статуса, понимая, что она оказалась на передовой, а подставляться совершенно не хочет", – отметил Шорников.
Шеврон ВСУ военнослужащий Украина - РИА Новости, 1920, 23.08.2026
23 августа, 09:23
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Никушор Дан занял свой пост как человек полностью управляемый из Брюсселя, продолжил эксперт. По его словам, в компании с Майей Санду и Владимиром Зеленским он находится среди своих. Однако в самой Румынии Дан не пользуется большим авторитетом. Последние президентские выборы прошли с большим скандалом, и сейчас страна находится в состоянии политического кризиса, без постоянно действующего правительства, напомнил он.
"Никушор Дан выглядит хромой уткой в своей стране, но в играх Брюсселя против России это точно такой же послушный исполнитель как Санду или Зеленский. Другое дело, что он не контролирует полностью власть, так как контролируют Санду или Зеленский в своих странах. Общих тем для разговора у них много в первую очередь это вопросы евроатлантической интеграции", – рассказал эксперт.
В этом вопросе, уверен Шорников, три страны найдут общий язык, потому что Украина требует вступления в НАТО, Молдавия закрепила в своих стратегических документах задачу углубления сотрудничества с альянсом, а Румыния всегда выступала адвокатом Молдавии на пути евроатлантической интеграции. И их объединение в данном случае можно воспринимать как "нечто общее в противодействии России", считает он.
"В крайнем случае они выступают как страны, которые могут стоять на очереди, чтобы тоже попасть в горнило войны сдерживания России. В данном случае у нас сразу же появляется вопрос о Приднестровье, которое все последние годы живет в условиях жёсткой блокады. Сейчас Тирасполь парализован в своих действиях и вынужден считаться с давлением, которое оказывается на него одновременно и из Кишинёва, и из Киева", – подытожил Игорь Шорников.
Таким образом, визит Владимира Зеленского в Кишинёв — это не столько дипломатический жест в честь молдавской независимости, сколько многослойная политическая и экономическая сделка, завязанная на вопросах логистики, евроинтеграции и войны.
Главное, чтобы треугольник Киев-Кишинёв-Бухарест, который Зеленский называет "естественным союзом" для Украины, не превратился в очередной инструмент для "украинизации" региона.
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19:2428 августа 2026 года, вечерний эфир
19:21Зерно, дроны и евроинтеграция. Что стоит за встречей Зеленского, Санду и Дана в Кишинёве
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