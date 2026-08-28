https://ukraina.ru/20260828/zerno-drony-i-evrointegratsiya-chto-stoit-za-vstrechey-zelenskogo-sandu-i-dana-v-kishinve-1082879603.html

Зерно, дроны и евроинтеграция. Что стоит за встречей Зеленского, Санду и Дана в Кишинёве

Зерно, дроны и евроинтеграция. Что стоит за встречей Зеленского, Санду и Дана в Кишинёве - 28.08.2026 Украина.ру

Зерно, дроны и евроинтеграция. Что стоит за встречей Зеленского, Санду и Дана в Кишинёве

Владимир Зеленский 27 августа прибыл в Кишинёв, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 35-летия независимости Молдавии

2026-08-28T19:21

2026-08-28T19:21

2026-08-28T19:21

эксклюзив

украина

молдавия

румыния

владимир зеленский

ренато усатый

нато

вооруженные силы украины

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/1c/1082861778_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_7a5d7bc2d396389e130e12f4472eeacc.jpg

Накануне визита главы киевского режима молдавские власти усилили меры безопасности. По пути следования Зеленского выставили больше 40 полицейских постов, из-за чего местные телеграм-каналы хлёстко охарактеризовали его прибытие так: "приедет под конвоем". Со сцены на площади Великого национального собрания Зеленский поздравил молдавский народ с праздником и поблагодарил за поддержку, которую их страна оказывает Украине. Он акцентировал внимание на совместному европейскому пути молдаван и украинцев."Молдова – сильная нация и, без всяких сомнений, европейская нация. Точно знаю, что вместе мы все будет частью Европы – свободной и мирной Европы", – сказал он, после чего традиционно обвинил Россиию в попытках дестабилизировать Украину, Молдавию и Румынию и заявил о своей уверенности в победе.Зеленский в Кишинёве участвовал и в трёхсторонних переговорах с президентами Молдавии и Румынии Маей Санду и Никушором Даном. В ходе встречи он назвал три страны "естественными союзниками" и заявил о необходимости дальнейшего укрепления партнерства.В том числе он подчеркнул готовность Украины содействовать укреплению потенциала безопасности Молдавии и Румынии. Кроме того, по его словам, обсуждались и вопросы сотрудничества в сфере энергетики и инфраструктуры, а также европейской интеграции.И, хотя сам он сделал акцент на символизме своего визита – в даты государственных праздников, которые Украина и Молдавия отмечают в конце августа, хотелось бы отметить другие причины. Начнём с экономики.Роль Молдавии и Румынии в экспорте украинского зерна значительно выросла после остановки работы черноморских портов Украины – в Одессе, Черноморске и Южном. В июле Россия начала наносить удары по этим для Киева важным логистическим центрам в ответ на удары ВСУ по судам в акватории Чёрного и Каспийского морей. Львиную долю экспорта пришлось перенаправить по сухопутным коридорам, в том числе через Молдавию и Румынию.Опыт уже есть: после срыва "зерновой сделки" в 2023 году Румыния и Молдавия совместно с США работали над увеличением экспорта украинского зерна, развивая альтернативные пути по реке Дунай. Это подразумевало и развитие соответствующей железнодорожной структуры. Сегодня Россия наносит удары и по речным портам Украины на Дунае, но сухопутные маршруты всё ещё могут рассматриваться Киевом.Сама Молдавия тоже не прочь заработать на Украине напрямую. На днях после встречи с крупными турецкими предпринимателями премьер-министр республики Василе Тофан заявил: "Хотите заработать на Украине – постройте завод у нас". На соседстве с Украиной Кишинёв намерен поднимать привлекательность молдавского бизнеса для иностранных инвесторов.Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый предложил построить завод по производству дронов, нужных и Молдавии, и Украине. Политик заявил, что уже провёл переговоры с известными западными компаниями, которые могут принять участие в молдавской военной инициативе.На внешнеполитическом треке Украина и Молдавия связаны вступлением в Евросоюз. Страны в этом году вместе начали переговоры о вступлении в сообщество, но и та, и другая на пути к заветной цели сталкиваются с серьёзными проблемами. Украина из-за боевых действий, Молдавия – из-за Приднестровья.Телеграм-канал Insider Moldova опасается, что трёхсторонние переговоры являются не чем иным, как подготовкой возможной войны в Приднестровье. Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной социальной партии Игорь Додон не исключил участие Украины в возможном взрыве складов с боеприпасами в приднестровском населённом пункте Колбасня. Этот склад советских боеприпасов один из крупнейших в Европе. Склад охраняют российские миротворцы.Экономические вопросы для Украины сейчас самые насущные, так как Молдавия является транзитной страной, прокомментировал встречу в Кишинёве изданию Украина.ру эксперт Финансового университета Игорь Шорников. По его словам, пути доставки по морю практически заблокированы, и Киев старается использовать сухопутные коридоры, прежде всего – именно через Молдавию. Однако между Кишинёвом и Киевом есть ряд спорных вопросов в сфере энергетики, таких как водосброс реки Днестр, рассказал эксперт. Украина собирается уменьшить сброс для нужд своей энергетики, что сильно сказывается на сельском хозяйстве Молдавии, и даже на водоснабжении самого Кишинева, напомнил он."Днестр мелеет, но Украина не откликается ни на какие протесты Кишинёва", – отметил Шорников.Но учитывая присуствие президента Румынии Никушора Дана, можно предположить, что вопросы безопасности всё-таки были ключевыми в переговорах, подчеркнул эксперт."Как известно, Румыния страна НАТО и один из натовских плацдармов на восточных границах блока, наряду с Польшей. Тем не менее, после 2022 года Румыния пытается уйти в тень от этого своего статуса, понимая, что она оказалась на передовой, а подставляться совершенно не хочет", – отметил Шорников.Никушор Дан занял свой пост как человек полностью управляемый из Брюсселя, продолжил эксперт. По его словам, в компании с Майей Санду и Владимиром Зеленским он находится среди своих. Однако в самой Румынии Дан не пользуется большим авторитетом. Последние президентские выборы прошли с большим скандалом, и сейчас страна находится в состоянии политического кризиса, без постоянно действующего правительства, напомнил он."Никушор Дан выглядит хромой уткой в своей стране, но в играх Брюсселя против России это точно такой же послушный исполнитель как Санду или Зеленский. Другое дело, что он не контролирует полностью власть, так как контролируют Санду или Зеленский в своих странах. Общих тем для разговора у них много – в первую очередь это вопросы евроатлантической интеграции", – рассказал эксперт.В этом вопросе, уверен Шорников, три страны найдут общий язык, потому что Украина требует вступления в НАТО, Молдавия закрепила в своих стратегических документах задачу углубления сотрудничества с альянсом, а Румыния всегда выступала адвокатом Молдавии на пути евроатлантической интеграции. И их объединение в данном случае можно воспринимать как "нечто общее в противодействии России", считает он."В крайнем случае они выступают как страны, которые могут стоять на очереди, чтобы тоже попасть в горнило войны сдерживания России. В данном случае у нас сразу же появляется вопрос о Приднестровье, которое все последние годы живет в условиях жёсткой блокады. Сейчас Тирасполь парализован в своих действиях и вынужден считаться с давлением, которое оказывается на него одновременно и из Кишинёва, и из Киева", – подытожил Игорь Шорников.Таким образом, визит Владимира Зеленского в Кишинёв — это не столько дипломатический жест в честь молдавской независимости, сколько многослойная политическая и экономическая сделка, завязанная на вопросах логистики, евроинтеграции и войны. Главное, чтобы треугольник Киев-Кишинёв-Бухарест, который Зеленский называет "естественным союзом" для Украины, не превратился в очередной инструмент для "украинизации" региона.

https://ukraina.ru/20260818/sandu-moldaviya-ne-otkazhetsya-ot-pomoschi-ukraine--tranzit-zerna-prodolzhitsya-1082581424.html

https://ukraina.ru/20260823/zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-ataki-na-sotrudnikov-ttsk-po-vsemu-regionu-i-ekspansiya-rumynii-na-1082721087.html

украина

молдавия

румыния

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, молдавия, румыния, владимир зеленский, ренато усатый, нато, вооруженные силы украины, ес