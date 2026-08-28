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"Запасы ВСУ истощаются": Шаландин о том, как Россия переигрывает Украину в дроновой войне

"Запасы ВСУ истощаются": Шаландин о том, как Россия переигрывает Украину в дроновой войне - 28.08.2026 Украина.ру

"Запасы ВСУ истощаются": Шаландин о том, как Россия переигрывает Украину в дроновой войне

Ракетные удары по местам сборки и производства БПЛА на Украине уже приносят результат — каждую неделю ВСУ запускают на 150 дронов меньше. Эффект накапливается постепенно и становится заметен через неделю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, ветеран боевых действий, военно-политический эксперт Олег Шаландин

2026-08-28T05:45

2026-08-28T05:45

2026-08-28T05:45

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Отвечая на вопрос о том, как российская ПВО борется с беспилотниками, эксперт объяснил, почему результат ударов по местам сборки дронов виден не сразу, и привёл конкретные цифры.По информации Шаландина, киевский режим перед атакой пытается перегрузить российскую ПВО, поэтому дроны идут несколькими волнами: первая — чтобы разрядить зенитные системы, вторая — контрольная, третья — ударная. "Потому-то мы и говорим, что нам нужна эшелонированная система ПВО по рубежам и по высотам", — уточнил эксперт.Он отметил, что вычислить места сборки БПЛА сложно, и обыватели удивляются, почему после ударов дроны всё равно летят. "Это связано с тем, что в местах запуска БПЛА у противника всегда есть какой-то запас изделий. Другое дело, что эти изделия недешевые, и их запасы будут истощаться", — добавил Шаландин.Эксперт подчеркнул, что эффект наступает примерно через неделю. "В частности, некоторое время назад разница между количеством запущенных беспилотников на прошлой и позапрошлой неделях сократилась на 150 штук. Это можно проследить по статистике Минобороны", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Олег Шаландин: Ракетные удары ВС РФ приводят к тому, что каждую неделю ВСУ запускают на 150 дронов меньше" на сайте Украина.ру.

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