https://ukraina.ru/20260828/triumf-trampa-taynye-peregovory-v-moskve-i-kontakty-s-evropoy-khronika-sobytiy-na-utro-28-avgusta--1082862619.html

"Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августа

"Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августа - 28.08.2026 Украина.ру

"Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августа

Лицемерие по-европейски продолжает набирать обороты: ЕС говорит о контактах, но стреляет чужими руками. Три дня спустя становится известно, какие тайны визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа выплыли наружу и чем обусловлена борьба "ястребов" в Белом доме. Между тем президент США Дональд Трамп приписывает себе победы в войнах, которых не было

2026-08-28T10:10

2026-08-28T10:10

2026-08-28T11:32

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"Разговоры не всерьез": МИД РФ о лицемерии ЕвросоюзаМосква не воспринимает всерьез заявления европейских политиков о возобновлении контактов, поскольку их реальные действия говорят об обратном. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин."Не воспринимаем такие разговоры всерьез, тем более что реальные действия европейцев говорят об обратном. Евросоюз продолжает свою деструктивную линию по накачиванию киевского режима оружием, оказанию нелегитимного с точки зрения международного права санкционного давления на нашу страну (с 2022 года количество "пакетов" с антироссийскими ограничениями уже перевалило за второй десяток)", — заявил дипломат.Галузин подчеркнул, что в публичной плоскости европейские лидеры озвучивают лишь требования в адрес России, "без малейшего стремления начать честное обсуждение российских озабоченностей". По его словам, Брюссель продолжает делать вид, что готов к диалогу, но на деле лишь наращивает военную помощь Киеву и расширяет санкционные списки.Галузин также напомнил, что российская сторона неоднократно предлагала Западу конструктивный диалог на равноправной основе, однако каждый раз эти предложения игнорировались. Вместо этого Брюссель предпочитает ультиматумы и односторонние требования.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Лавров также подчеркнул, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам, что делает любые переговоры бессмысленными.Рэтклифф, "ястребы" и переговоры по Украине — что известноДаже спустя три дня после визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, состоявшегося 25 августа, точные цели его поездки остаются предметом догадок и утечек в западной прессе. В Кремле и российском МИДе сохраняют сдержанность, называя визит рутинной работой спецслужб, тогда как западные СМИ, в первую очередь The Wall Street Journal, рисуют картины тайных переговоров и предупреждений.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК прокомментировал визит предельно лаконично, дав понять: детали не для публичного обсуждения.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит связан с контактами по линии спецслужб, подчеркнув при этом, что встреча с Владимиром Путиным не проводилась, хотя главе государства доложили о содержании бесед. Песков также отметил, что судить о влиянии этого визита на вывод отношений России и США из кризиса пока преждевременно.Тем временем The Wall Street Journal, ссылаясь на американских и европейских чиновников, раскрывает детали, которые в Москве предпочитают не комментировать. По данным издания, Рэтклифф обсуждал в Москве возобновление переговоров по Украине с целью прекращения боевых действий. При этом отмечается, что президент США Дональд Трамп решил использовать нового посредника после того, как предыдущие попытки других его доверенных лиц не привели к результатам.Сам визит был настолько засекречен, что о нем не знали даже некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома и военные. По данным WSJ, Трамп лично отправил Рэтклиффа в Москву и не посвятил часть ближайших советников в содержание его послания.Особый интерес вызывают политические расклады внутри администрации Трампа. Рэтклифф, как и госсекретарь Марко Рубио, считается представителем "ястребиного" крыла, выступающего против условий России по Украине.По мнению наблюдателей, поездка Рэтклиффа может быть частью попыток "ястребов" оттеснить от переговорного процесса с РФ Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, которых в Вашингтоне считают более склонными к компромиссам с Москвой.Трамп "закончил" войну, о которой никто не зналМежду тем военный корреспондент Александр Коц высмеял заявления Дональда Трампа о возможном конфликте между НАТО и Россией, иронично приписав Вашингтону заслуги в отсутствии у Москвы планов нападать на альянс. Ранее глава Белого дома отмечал, что его не беспокоят разговоры о прямом столкновении России и НАТО. "Меня это абсолютно не беспокоит. Никаких проблем нет", — сказал американский лидер, явно намекая на то, что именно он "предотвратил" катастрофу.Владимир Путин неоднократно подробно объяснял: Россия не собирается воевать с НАТО. Однако американские политики, похоже, настолько привыкли играть роль "спасителей мира", что теперь приписывают себе победы в войнах, которых даже не было.Как отметил Коц, "очередная победа американской дипломатии" — это не более чем забавная попытка Трампа создать иллюзию собственного величия на пустом месте. Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 512 украинских беспилотных летательных аппаратов над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Беспилотники самолетного типа были ликвидированы над 19 регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Владимирскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Орловскую, Пензенскую, Ростовскую, Рязанскую, Саратовскую, Тамбовскую, Тульскую и Ярославскую области, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении российские подразделения заняли уже около половины Алексеево-Дружковки и вышли примерно на 1,5 километра от окраин Дружковки. В районе Часова Яра зафиксировано продвижение в Червоном. Противник несет потери и пытается удержать позиции, но под натиском ВС РФ вынужден отступать.На Добропольском направлении российские штурмовые группы продолжают наступление — Доброполье атакуется с нескольких сторон. Российские войска продвигаются к Белозёрскому и расширяют зону контроля у Кучерова Яра. Активные бои идут за Золотой Колодезь, Новониколаевку и Райское.На Северском направлении передовые группы ВС РФ приблизились к Краматорску и Славянску. По данным Генерального штаба, армия России прорвала первую линию обороны противника и ведут бои у аэродрома. До восточных окраин Славянска остаются считанные километры.На Днепровском направлении освобождено Шевченковское. Российские войска продолжают расширять плацдарм, а в районе Герасимовки, Братского и Андреевки у ВСУ складывается крайне сложная ситуация. Противник не способен сдержать наступление ВС РФ и несет значительные потери.На Купянском направлении отбита попытка ВСУ маневрировать западнее Двуречной. Двуречная, Западное и лес Плоский остаются под полным контролем российских войск. Попытки противника изменить ситуацию на данном участке пресекаются.В настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Подробнее - в материале Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса

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