Трамп почувствовал ветер перемен: Белый дом пытается закулисно договориться с демократами - 28.08.2026 Украина.ру
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Трамп почувствовал ветер перемен: Белый дом пытается закулисно договориться с демократами
Трамп почувствовал ветер перемен: Белый дом пытается закулисно договориться с демократами - 28.08.2026 Украина.ру
Трамп почувствовал ветер перемен: Белый дом пытается закулисно договориться с демократами
В отсутствие наглядных успехов нынешняя американская администрация пытается свести к минимуму последствия более чем вероятного проигрыша Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс
2026-08-28T07:36
2026-08-28T07:36
эксклюзив
сша
дональд трамп
республиканская партия
демократическая партия
выборы
конгресс сша
сенат
палата представителей когресса сша
джаред кушнер
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Делает она это, пытаясь сблизиться с политическими оппонентами.Не только согласно политической традиции, но и по результатам последних опросов становится почти очевидно: партия действующего президента по итогам промежуточных выборов утратит контроль минимум над одной из палат Конгресса. С начала августа преимущество демократов держится на уровне 7,2-6,4%, в пересчёте на количество мандатов в Палате представителей это примерно 230 мест.На этом фоне, как сообщила 23 августа газета The New York Times, в Нью-Йорке состоялась встреча зятя главы государства Джареда Кушнера, бывшего его главным внешнеполитическим советником на первом сроке правления, с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом.По данным издания, встретились они, чтобы обсудить, в каких сферах потенциально могут достичь взаимопонимания. В частности речь шла о жилищных вопросах, иммиграции и высокой стоимость жизни. Впрочем, как отмечается, вероятность достижения каких-либо компромиссов между Белым домом и демократами по этим темам крайне низка."Время проведения встречи подчеркнуло, что окружение Трампа хорошо понимало вероятность того, что Палата представителей будет под контролем демократов, и пыталось наладить максимально эффективное сотрудничество до любых изменений. Джеффрис - кандидат на пост спикера, если демократы получат большинство", – говорится в статье.На втором президентском сроке Трамп часто действует в обход Конгресса, поскольку его однопартийцы-республиканцы контролируют обе палаты, и с их стороны он не встречает сопротивления. Однако такое не пройдёт, если контроль над Палатой представителей перейдёт к демократам – с января. И тогда принимать решения, какие расследования запускать в отношении Белого дома, объявлять ли очередной импичмент президенту Трампу или кому-то из членов его администрации, будет не кто иной, как Джеффрис.Главу государства этот вопрос явно беспокоит, раз он уже неоднократно предупреждал американцев, что в случае победы на ноябрьских выборах демократы попробуют объявить ему импичмент.Из уст Джеффриса прежде звучала критика в адрес Трампа, но на вопрос о намерении запустить третью процедуру отстранения его от власти отвечает уклончиво."Мы ничего не исключаем и не подтверждаем в плане привлечения к ответственности", — заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей в интервью The New York Times в июле, отметив, что его внимание будет сосредоточено на увольнении высокопоставленных чиновников Белого дома."Мы должны убедиться, что продолжаем избавляться от токсичных министров кабинета Трампа. На мой взгляд, [глава Пентагона] Пит Хегсет должен быть следующим в этом списке", — заявил Джеффрис.Многие аппаратчики Трампа уже поняли, какие перемены стоит ждать, и заранее уходят в отставку, отмечает американист Малек Дудаков в своём телеграм-канале. "Сразу после выборов ждём ухода главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс (весной у неё обнаружили рак груди на ранней стадии – Ред.) и многих министров. Остальным же придётся в 2027 году ходить на бесконечные слушания в Конгрессе и давать показания под присягой. Об инсайдерской торговле и нарушениях закона", — заметил он. По имеющейся информации, покинуть пост министра армии США собирается Дэниел Дрисколл, причём рассчитывает сделать это со Дня труда, т.е. с 7 сентября, но в Белом доме хотят, чтобы он доработал хотя бы до конца года. Менее чем за три месяца до промежуточных выборов в отставку уходит помощник президента Джеймс Брейд, выступавший посредником между администрацией и Конгрессом, что значительно усложнит продвижение законопроектов, поддерживаемых Белым домом. Это если не считать уволившихся в течение полугода генерального прокурора и министра юстиции Пэм Бонди, министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, министра труда США Лори Чавес-Деремер, главы Национальной разведки Тулси Габбард.Впрочем, переход контроля над Палатой представителей к оппозиции вовсе не означает, что чиновников администрации тут же начнут вызывать на слушания в Конгресс и отправлять в отставку. Для начала демократам нужно разобраться в самих себе: одна из особенностей нынешней избирательной кампании – рост популярности левых сил, укрепление позиции этого крыла внутри партии и его противостояние с истеблишментом политической силы."Команда Трампа сейчас очевидно надеется устроить "договорняк" с руководством демократов, чтобы избежать самых негативных для себя последствий. Проблема лишь в том, что на верхушку Демпартии давят поднимающие голову ультралевые силы. Они-то требуют отказаться от любых компромиссов и воевать до конца с “олигархатом” в Белом доме. Так что перспективы перемирия в войне с демократами выглядят не менее туманными, чем в секторе Газа или Иране. Сейчас оппоненты Трампа блокируют даже принятие военного бюджета США, хотя это обычно всегда проходило без проблем в Конгрессе. Ну а после выборов эскалация выйдет на новый уровень – там уже точно будет не до компромиссов", – прогнозирует Дудаков.В битве за Сенат у политтехнологов тоже есть серьёзные поводы для беспокойства. Так, на праймериз, прошедших 25 августа, из традиционно республиканских штатах победу однопартийцы президента праздновали лишь в Южной Каролине, причём с минимальным перевесом – Дарлин Грэм, сестра недавно скончавшегося сенатора Линси Грэма (при жизни признанного в России террористом и экстремистом), набрала 52%.В Оклахоме выиграла медсестра Нкайла Жасмин Томас из числа демократических социалистов; на Аляске – тоже позиционирующий себя как демократический социалист Эрик Хафнер, осуждённый на 20 лет за угрозы судьям и полицейским, в федеральной тюрьме Нью-Йорка он будет находиться аж до 2036 года.Личность президента Трампа сейчас тоже не сильно помогает Республиканской партии – его рейтинг находится на минимальной отметке. Деятельность главы государства одобряют 39,6% соотечественников, противоположного мнения придерживаются 57%. Больше всего недовольства американцев вызывает инфляция, состояние экономики и внешнеполитический курс.Администрации срочно требуются громкие победы в какой-либо сфере, чтобы можно было её преподнести электорату в преддверии выборов в Конгресс, но пока таковых не наблюдается.Впрочем, Трамп, как опытный и успешный бизнесмен, мыслит стратегически и действует сразу на нескольких направлениях: он давно и настойчиво добивался пересмотра избирательной системы по части голосования по почте, которое, как убеждены республиканцы, демократы используют для подлога, в результате чего в числе проголосовавших находят тысячи мёртвых душ. Хотя сам Трамп как избиратель неоднократно голосовал по почте, а призывы его невестки к республиканскому электорату активнее пользоваться почтой на прошлых президентских выборах в значительной мере способствовали победе Трампа. Так вот, на днях Верховный суд США отменил запрет нижестоящей инстанции, и теперь Почтовая служба при отправке бюллетеней для голосования должна будет руководствоваться выверенными списками избирателей, предоставленными руководством штатов и прошедшими проверку в соответствующих ведомствах. Однако окончательно изменить порядок пересылки бюллетеней по почте Белый дом пока не может, поскольку ещё действует другой запрет, касающийся механизма почтового голосования.Читайте также: Трамп готов на революционную реформу в США по совету Путина
https://ukraina.ru/20260825/kakaya-strana-isportit-plany-trampa-i-pochemu-ekonomicheskaya-operatsiya-ssha-v-irane-uzhe-obrechena--kanakh-1082794508.html
https://ukraina.ru/20260306/amerikanskaya-paradigma-yastreby-trampa-mogut-poteryat-traditsionnuyu-s-kontsa-xx-veka-votchinu-1076433696.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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4.7
96
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, дональд трамп, республиканская партия, демократическая партия, выборы, конгресс сша, сенат, палата представителей когресса сша, джаред кушнер
Эксклюзив, США, Дональд Трамп, Республиканская партия, Демократическая партия, выборы, Конгресс США, сенат, Палата представителей Когресса США, Джаред Кушнер

Трамп почувствовал ветер перемен: Белый дом пытается закулисно договориться с демократами

07:36 28.08.2026
 
© REUTERS / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© REUTERS / Evan Vucci
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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В отсутствие наглядных успехов нынешняя американская администрация пытается свести к минимуму последствия более чем вероятного проигрыша Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс
Делает она это, пытаясь сблизиться с политическими оппонентами.
Не только согласно политической традиции, но и по результатам последних опросов становится почти очевидно: партия действующего президента по итогам промежуточных выборов утратит контроль минимум над одной из палат Конгресса. С начала августа преимущество демократов держится на уровне 7,2-6,4%, в пересчёте на количество мандатов в Палате представителей это примерно 230 мест.
На этом фоне, как сообщила 23 августа газета The New York Times, в Нью-Йорке состоялась встреча зятя главы государства Джареда Кушнера, бывшего его главным внешнеполитическим советником на первом сроке правления, с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом.
По данным издания, встретились они, чтобы обсудить, в каких сферах потенциально могут достичь взаимопонимания. В частности речь шла о жилищных вопросах, иммиграции и высокой стоимость жизни. Впрочем, как отмечается, вероятность достижения каких-либо компромиссов между Белым домом и демократами по этим темам крайне низка.
"Время проведения встречи подчеркнуло, что окружение Трампа хорошо понимало вероятность того, что Палата представителей будет под контролем демократов, и пыталось наладить максимально эффективное сотрудничество до любых изменений. Джеффрис - кандидат на пост спикера, если демократы получат большинство", – говорится в статье.
На втором президентском сроке Трамп часто действует в обход Конгресса, поскольку его однопартийцы-республиканцы контролируют обе палаты, и с их стороны он не встречает сопротивления. Однако такое не пройдёт, если контроль над Палатой представителей перейдёт к демократам – с января. И тогда принимать решения, какие расследования запускать в отношении Белого дома, объявлять ли очередной импичмент президенту Трампу или кому-то из членов его администрации, будет не кто иной, как Джеффрис.
Главу государства этот вопрос явно беспокоит, раз он уже неоднократно предупреждал американцев, что в случае победы на ноябрьских выборах демократы попробуют объявить ему импичмент.
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
25 августа, 22:42
Какая страна испортит планы Трампа и почему экономическая операция США в Иране уже обречена – Канах
Из уст Джеффриса прежде звучала критика в адрес Трампа, но на вопрос о намерении запустить третью процедуру отстранения его от власти отвечает уклончиво.
"Мы ничего не исключаем и не подтверждаем в плане привлечения к ответственности", — заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей в интервью The New York Times в июле, отметив, что его внимание будет сосредоточено на увольнении высокопоставленных чиновников Белого дома.
"Мы должны убедиться, что продолжаем избавляться от токсичных министров кабинета Трампа. На мой взгляд, [глава Пентагона] Пит Хегсет должен быть следующим в этом списке", — заявил Джеффрис.
Многие аппаратчики Трампа уже поняли, какие перемены стоит ждать, и заранее уходят в отставку, отмечает американист Малек Дудаков в своём телеграм-канале.
"Сразу после выборов ждём ухода главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс (весной у неё обнаружили рак груди на ранней стадии – Ред.) и многих министров. Остальным же придётся в 2027 году ходить на бесконечные слушания в Конгрессе и давать показания под присягой. Об инсайдерской торговле и нарушениях закона", — заметил он.
По имеющейся информации, покинуть пост министра армии США собирается Дэниел Дрисколл, причём рассчитывает сделать это со Дня труда, т.е. с 7 сентября, но в Белом доме хотят, чтобы он доработал хотя бы до конца года.
Менее чем за три месяца до промежуточных выборов в отставку уходит помощник президента Джеймс Брейд, выступавший посредником между администрацией и Конгрессом, что значительно усложнит продвижение законопроектов, поддерживаемых Белым домом. Это если не считать уволившихся в течение полугода генерального прокурора и министра юстиции Пэм Бонди, министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, министра труда США Лори Чавес-Деремер, главы Национальной разведки Тулси Габбард.
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
6 марта, 06:30
Американская парадигма: ястребы Трампа могут потерять традиционную с конца XX века вотчину республиканцевВ преддверии промежуточных выборов впервые более чем за 30 лет у демократов появилась реальная возможность победить в битве за сенаторское кресло от республиканского Техаса, а также установить контроль над всей верхней палатой Конгресса
Впрочем, переход контроля над Палатой представителей к оппозиции вовсе не означает, что чиновников администрации тут же начнут вызывать на слушания в Конгресс и отправлять в отставку. Для начала демократам нужно разобраться в самих себе: одна из особенностей нынешней избирательной кампании – рост популярности левых сил, укрепление позиции этого крыла внутри партии и его противостояние с истеблишментом политической силы.
"Команда Трампа сейчас очевидно надеется устроить "договорняк" с руководством демократов, чтобы избежать самых негативных для себя последствий. Проблема лишь в том, что на верхушку Демпартии давят поднимающие голову ультралевые силы. Они-то требуют отказаться от любых компромиссов и воевать до конца с “олигархатом” в Белом доме.
Так что перспективы перемирия в войне с демократами выглядят не менее туманными, чем в секторе Газа или Иране. Сейчас оппоненты Трампа блокируют даже принятие военного бюджета США, хотя это обычно всегда проходило без проблем в Конгрессе. Ну а после выборов эскалация выйдет на новый уровень – там уже точно будет не до компромиссов", – прогнозирует Дудаков.
В битве за Сенат у политтехнологов тоже есть серьёзные поводы для беспокойства. Так, на праймериз, прошедших 25 августа, из традиционно республиканских штатах победу однопартийцы президента праздновали лишь в Южной Каролине, причём с минимальным перевесом – Дарлин Грэм, сестра недавно скончавшегося сенатора Линси Грэма (при жизни признанного в России террористом и экстремистом), набрала 52%.
В Оклахоме выиграла медсестра Нкайла Жасмин Томас из числа демократических социалистов; на Аляске – тоже позиционирующий себя как демократический социалист Эрик Хафнер, осуждённый на 20 лет за угрозы судьям и полицейским, в федеральной тюрьме Нью-Йорка он будет находиться аж до 2036 года.
Личность президента Трампа сейчас тоже не сильно помогает Республиканской партии – его рейтинг находится на минимальной отметке. Деятельность главы государства одобряют 39,6% соотечественников, противоположного мнения придерживаются 57%. Больше всего недовольства американцев вызывает инфляция, состояние экономики и внешнеполитический курс.
Администрации срочно требуются громкие победы в какой-либо сфере, чтобы можно было её преподнести электорату в преддверии выборов в Конгресс, но пока таковых не наблюдается.
Впрочем, Трамп, как опытный и успешный бизнесмен, мыслит стратегически и действует сразу на нескольких направлениях: он давно и настойчиво добивался пересмотра избирательной системы по части голосования по почте, которое, как убеждены республиканцы, демократы используют для подлога, в результате чего в числе проголосовавших находят тысячи мёртвых душ.
Хотя сам Трамп как избиратель неоднократно голосовал по почте, а призывы его невестки к республиканскому электорату активнее пользоваться почтой на прошлых президентских выборах в значительной мере способствовали победе Трампа.
Так вот, на днях Верховный суд США отменил запрет нижестоящей инстанции, и теперь Почтовая служба при отправке бюллетеней для голосования должна будет руководствоваться выверенными списками избирателей, предоставленными руководством штатов и прошедшими проверку в соответствующих ведомствах. Однако окончательно изменить порядок пересылки бюллетеней по почте Белый дом пока не может, поскольку ещё действует другой запрет, касающийся механизма почтового голосования.
Читайте также: Трамп готов на революционную реформу в США по совету Путина
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