https://ukraina.ru/20260828/tramp-pochuvstvoval-veter-peremen-belyy-dom-pytaetsya-zakulisno-dogovoritsya-s-demokratami-1082849035.html

Трамп почувствовал ветер перемен: Белый дом пытается закулисно договориться с демократами

Трамп почувствовал ветер перемен: Белый дом пытается закулисно договориться с демократами - 28.08.2026 Украина.ру

Трамп почувствовал ветер перемен: Белый дом пытается закулисно договориться с демократами

В отсутствие наглядных успехов нынешняя американская администрация пытается свести к минимуму последствия более чем вероятного проигрыша Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс

2026-08-28T07:36

2026-08-28T07:36

2026-08-28T07:36

эксклюзив

сша

дональд трамп

республиканская партия

демократическая партия

выборы

конгресс сша

сенат

палата представителей когресса сша

джаред кушнер

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Делает она это, пытаясь сблизиться с политическими оппонентами.Не только согласно политической традиции, но и по результатам последних опросов становится почти очевидно: партия действующего президента по итогам промежуточных выборов утратит контроль минимум над одной из палат Конгресса. С начала августа преимущество демократов держится на уровне 7,2-6,4%, в пересчёте на количество мандатов в Палате представителей это примерно 230 мест.На этом фоне, как сообщила 23 августа газета The New York Times, в Нью-Йорке состоялась встреча зятя главы государства Джареда Кушнера, бывшего его главным внешнеполитическим советником на первом сроке правления, с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом.По данным издания, встретились они, чтобы обсудить, в каких сферах потенциально могут достичь взаимопонимания. В частности речь шла о жилищных вопросах, иммиграции и высокой стоимость жизни. Впрочем, как отмечается, вероятность достижения каких-либо компромиссов между Белым домом и демократами по этим темам крайне низка."Время проведения встречи подчеркнуло, что окружение Трампа хорошо понимало вероятность того, что Палата представителей будет под контролем демократов, и пыталось наладить максимально эффективное сотрудничество до любых изменений. Джеффрис - кандидат на пост спикера, если демократы получат большинство", – говорится в статье.На втором президентском сроке Трамп часто действует в обход Конгресса, поскольку его однопартийцы-республиканцы контролируют обе палаты, и с их стороны он не встречает сопротивления. Однако такое не пройдёт, если контроль над Палатой представителей перейдёт к демократам – с января. И тогда принимать решения, какие расследования запускать в отношении Белого дома, объявлять ли очередной импичмент президенту Трампу или кому-то из членов его администрации, будет не кто иной, как Джеффрис.Главу государства этот вопрос явно беспокоит, раз он уже неоднократно предупреждал американцев, что в случае победы на ноябрьских выборах демократы попробуют объявить ему импичмент.Из уст Джеффриса прежде звучала критика в адрес Трампа, но на вопрос о намерении запустить третью процедуру отстранения его от власти отвечает уклончиво."Мы ничего не исключаем и не подтверждаем в плане привлечения к ответственности", — заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей в интервью The New York Times в июле, отметив, что его внимание будет сосредоточено на увольнении высокопоставленных чиновников Белого дома."Мы должны убедиться, что продолжаем избавляться от токсичных министров кабинета Трампа. На мой взгляд, [глава Пентагона] Пит Хегсет должен быть следующим в этом списке", — заявил Джеффрис.Многие аппаратчики Трампа уже поняли, какие перемены стоит ждать, и заранее уходят в отставку, отмечает американист Малек Дудаков в своём телеграм-канале. "Сразу после выборов ждём ухода главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс (весной у неё обнаружили рак груди на ранней стадии – Ред.) и многих министров. Остальным же придётся в 2027 году ходить на бесконечные слушания в Конгрессе и давать показания под присягой. Об инсайдерской торговле и нарушениях закона", — заметил он. По имеющейся информации, покинуть пост министра армии США собирается Дэниел Дрисколл, причём рассчитывает сделать это со Дня труда, т.е. с 7 сентября, но в Белом доме хотят, чтобы он доработал хотя бы до конца года. Менее чем за три месяца до промежуточных выборов в отставку уходит помощник президента Джеймс Брейд, выступавший посредником между администрацией и Конгрессом, что значительно усложнит продвижение законопроектов, поддерживаемых Белым домом. Это если не считать уволившихся в течение полугода генерального прокурора и министра юстиции Пэм Бонди, министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, министра труда США Лори Чавес-Деремер, главы Национальной разведки Тулси Габбард.Впрочем, переход контроля над Палатой представителей к оппозиции вовсе не означает, что чиновников администрации тут же начнут вызывать на слушания в Конгресс и отправлять в отставку. Для начала демократам нужно разобраться в самих себе: одна из особенностей нынешней избирательной кампании – рост популярности левых сил, укрепление позиции этого крыла внутри партии и его противостояние с истеблишментом политической силы."Команда Трампа сейчас очевидно надеется устроить "договорняк" с руководством демократов, чтобы избежать самых негативных для себя последствий. Проблема лишь в том, что на верхушку Демпартии давят поднимающие голову ультралевые силы. Они-то требуют отказаться от любых компромиссов и воевать до конца с “олигархатом” в Белом доме. Так что перспективы перемирия в войне с демократами выглядят не менее туманными, чем в секторе Газа или Иране. Сейчас оппоненты Трампа блокируют даже принятие военного бюджета США, хотя это обычно всегда проходило без проблем в Конгрессе. Ну а после выборов эскалация выйдет на новый уровень – там уже точно будет не до компромиссов", – прогнозирует Дудаков.В битве за Сенат у политтехнологов тоже есть серьёзные поводы для беспокойства. Так, на праймериз, прошедших 25 августа, из традиционно республиканских штатах победу однопартийцы президента праздновали лишь в Южной Каролине, причём с минимальным перевесом – Дарлин Грэм, сестра недавно скончавшегося сенатора Линси Грэма (при жизни признанного в России террористом и экстремистом), набрала 52%.В Оклахоме выиграла медсестра Нкайла Жасмин Томас из числа демократических социалистов; на Аляске – тоже позиционирующий себя как демократический социалист Эрик Хафнер, осуждённый на 20 лет за угрозы судьям и полицейским, в федеральной тюрьме Нью-Йорка он будет находиться аж до 2036 года.Личность президента Трампа сейчас тоже не сильно помогает Республиканской партии – его рейтинг находится на минимальной отметке. Деятельность главы государства одобряют 39,6% соотечественников, противоположного мнения придерживаются 57%. Больше всего недовольства американцев вызывает инфляция, состояние экономики и внешнеполитический курс.Администрации срочно требуются громкие победы в какой-либо сфере, чтобы можно было её преподнести электорату в преддверии выборов в Конгресс, но пока таковых не наблюдается.Впрочем, Трамп, как опытный и успешный бизнесмен, мыслит стратегически и действует сразу на нескольких направлениях: он давно и настойчиво добивался пересмотра избирательной системы по части голосования по почте, которое, как убеждены республиканцы, демократы используют для подлога, в результате чего в числе проголосовавших находят тысячи мёртвых душ. Хотя сам Трамп как избиратель неоднократно голосовал по почте, а призывы его невестки к республиканскому электорату активнее пользоваться почтой на прошлых президентских выборах в значительной мере способствовали победе Трампа. Так вот, на днях Верховный суд США отменил запрет нижестоящей инстанции, и теперь Почтовая служба при отправке бюллетеней для голосования должна будет руководствоваться выверенными списками избирателей, предоставленными руководством штатов и прошедшими проверку в соответствующих ведомствах. Однако окончательно изменить порядок пересылки бюллетеней по почте Белый дом пока не может, поскольку ещё действует другой запрет, касающийся механизма почтового голосования.Читайте также: Трамп готов на революционную реформу в США по совету Путина

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Евгения Кондакова

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