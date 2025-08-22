https://ukraina.ru/20250822/amerikanskaya-paradigma-tramp-gotov-na-revolyutsionnuyu-reformu-v-ssha-po-sovetu-putina-1067372900.html

Американская парадигма: Трамп готов на революционную реформу в США по совету Путина

Только после разговора с российский коллегой Владимиром Путиным амеканский лидер Дональд Трамп решился перейти к реальным действиям по изменению системы, которую долгие годы просто критиковал на словах

Саммит на Аляске президент США Дональд Трамп может считать успешным для себя в контексте не только внешней, но и внутренней политики. Как показало исследование компании Insider Advantage, после первых за шесть лет личных переговоров с российским лидером рейтинг хозяина Белого дома ощутимо вырос: если в июле работу Трампа одобряли 50% респондентов, а 48% — нет, то сейчас 54% и 44% соответственно. Таким образом, чистый рейтинг одобрения президента США увеличился с +2% до +10%.Этот показатель важен для оперативного понимания реакции электората на последние события и ключевые политические решения главы государства. В преддверии российско-американских переговоров на высшем уровне в адрес Трампа звучала критика, что он может пойти на большие уступки Путину и склониться к позиции России, например, по украинскому вопросу, но, как видим, американское общество восприняло саммит на Аляске положительно."У Дональда Трампа теперь есть преимущество среди всех возрастных групп, кроме самых старших избирателей. Он улучшил показатели среди афроамериканцев и испаноязычных латиноамериканцев. Доля белых избирателей достигла почти рекордных 64%. Избиратели моложе 65 лет теперь одобряют его работу с большим отрывом. Только самые пожилые избиратели не одобряют его работу, что согласуется с нашими предыдущими опросами. В целом, рейтинг его одобрения резко растёт после саммита", — подытожил эксперт Insider Advantage Мэтт Тауэри.Через несколько дней после того, как принял в Белом доме Владимира Зеленского и европейских политиков, Трамп в эфире телеканала Fox News сказал: "Я слышу, что у меня сейчас дела не очень хорошо, что я упал в самый низ, насколько только можно. Так что это будет одной из причин, по которой я хочу довести [мирные переговоры по Украине] до конца".И в этом американскому лидеру российский коллега тоже помогает. Стремление Трампа как можно скорее завершить украинский кризис обусловлено не просто желанием перестать тратить деньги из казны на другую страну, а реалиями внутренней политики США — в скором времени предстоит заняться несколькими серьёзными направлениями, так что будет уже не до Украины, и лучше разобраться с ней сейчас, до конца августа желательно.В течение сентября Конгресс должен утвердить бюджет на следующий год, а президент — подписать его. Если из-за разногласий по каким-то статьям Палата представителей или Сенат не примут документ, то в 12:00 1 октября (начало бюджетного года в США) наступит шатдаун, то есть работа правительства и федеральных органов будет остановлена из-за отсутствия финансирования, несколько миллионов госслужащих и военнослужащих отправят в вынужденные неоплачиваемые отпуска. Экономика из-за этого не рухнет — шатдаун в истории США наступал неоднократно, — но и ничего хорошего: длительная остановка производства негативно скажется на ВВП страны, возникнут задержки в выдаче лицензий и разрешений частным компаниям, подрядчики могут расторгнуть контракты и т.д. Если шатдауна избежать всё же не удалось, Конгресс может принять временный бюджет, например, на 45 дней, но глобально проблему это не решит, а лишь затянет срок работы над ней. А зачем самим создавать себе неприятности собственными руками? Так что бюджет лучше принять сразу в сентябре и забыть на год.В октябре в США наступает активная предвыборная фаза, в этом году 4 ноября американские граждане выберут мэров городов, губернаторов штатов, членов местных законодательных органов. От исхода этих голосований зависят электоральные позиции Демократической и Республиканской партий в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2026 года, а расклад в Палате представителей и Сенате по их итогам определит, как Трамп проведёт оставшийся президентский срок: с поддержкой со стороны законодателей либо столкнётся с мощным противостоянием или даже очередной попыткой объявить ему импичмент. В связи с этим к грядущим местным выборам нужно отнестись с полной серьёзностью.Ноябрь — период этих самых выборов, всё ясно.Кроме того, осенью у Трампа появится возможность заняться ключевым, по его личному мнению и по мнению ключевых членов его администрации, внешнеполитическим направлением — Китаем. Президент США может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммитах АСЕАН (26–28 октября, Малайзия) и АТЭС (30 октября — 1 ноября, Южная Корея), а может, и раньше — на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны 3 сентября в Пекине, куда также прилетит Путин.В общем, не до Украины Белому дому будет, вот поэтому американская администрация так форсирует процесс урегулирования этого конфликта, вплоть до того, что США и Европа немедленно перешли к разработке гарантий безопасности для Киева, чтобы открыть путь к встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. А президент РФ, собственно, всегда призывал скорее перейти к работе над мирным завершением украинского кризиса, и Москва со своей стороны прикладывает максимум усилий для этого, в отличие от Киева и его европейских соратников.Если встреча лидеров России и Украины всё же состоится, тогда Трамп с полной гордостью заявит, что выполнил своё предвыборное обещание усадить Путина и Зеленского за стол переговоров. А сумеют ли они положить конец конфликту раз и навсегда — это уже совсем другая история, президент США накануне же сказал, что решения должны принимать Путин и Зеленский, поскольку Америка находится слишком далеко от места боевых действий. То есть Мавр сделал своё дело — Мавр может уходить, а дальше хоть потоп.Говорили на Аляске президенты РФ и США не только о международной политике, они ещё обсудили несовершенства избирательной системы. Трамп часто повторяет, что, если бы он остался у власти на второй срок подряд, то конфликт на Украине точно не начался бы.В интервью телеканалу Fox News по итогам саммита хозяин Белого дома рассказал: "Он сказал: "Вы проиграли из-за голосования по почте". Это были сфальсифицированные выборы... Владимир Путин, умный человек, сказал: "Честные выборы невозможны с голосованием по почте". И добавил: "Ни одна страна в мире сейчас этим не пользуется". О, я бы очень хотел увидеть реформу избирательной системы".В США ещё с XIX века существует практика голосования по почте, что открывает широкий простор для фальсификаций. Пытаясь оспорить результаты выборов 2020 года, сторонники Трампа, переизбиравшегося на второй срок, внимательно изучили сайт избиркома Мичигана и обнаружили немало мёртвых душ в списке проголосовавших за его конкурента, демократа Джо Байдена. Например, написано, что бюллетень получил, заполнил и отправил мужчина 1902 года рождения, а при проверке другого сайта подтвердилось, что его уже давно нет в живых, — он умер 1 июня 1984 года. Байдена на выборах поддержал ещё более старый американец — 120-летний, — если верить информации избиркома. На эту тему в соцсетях появилась карикатура — Байден стоит на кладбище перед могилами и говорит: "Спасибо". Исходя из этого, для избирательной кампании США можно было бы предложить слоган: "Смерть — не повод не проголосовать за президента".В 2024 году во Флориде, губернатор которой Рон Десантис участвовал в праймериз Республиканской партии, провели тщательную проверку списков избирателей и обнаружили целый миллион мёртвых душ. В результате количество избирателей-демократов сократилось на 10%, а республиканцев — только на 3%.В одном из опросов Rasmussen Reports аж 20% избирателей признались, что прибегли к фальсификации на президентских выборах 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 было расширено голосование по почте, а именно это могло стоить Трампу победы. Насчёт того, чтобы сжульничать 5 ноября 2024 года ради победы своего кандидата, задумывались 28% американцев.Однако в последней президентской гонке Трампу удалось совладать с этим методом голосования, но это не его личная заслуга — невестка политика Лара, будучи председателем Национального комитета Республиканской партии, призвала избирателей-республиканцев активно голосовать по почте, и они прислушались.18 августа Трамп объявил, что собирается возглавить движение за отказ от голосования по почте, а также от крайне неточных, очень дорогих и крайне спорных машин для голосования, которые стоят в 10 раз дороже точных и сложных бумажных бюллетеней с водяными знаками."Они (бумажные бюллетени — ред.) также не оставляют никаких сомнений к концу дня относительно того, кто выиграл, а кто проиграл выборы. Сейчас мы — единственная страна в мире, которая использует голосование по почте. Все остальные отказались от него из-за массовых фальсификаций на выборах. Мы начнём эту работу, которая встретит решительный отпор со стороны демократов, так как они жульничают в немыслимых масштабах, с подписания указа, направленного на обеспечение честности на промежуточных выборах 2026 года", — написал президент на своей странице в соцсети Truth Social.Трамп критиковал голосование по почте уже давно, а после проигрыша в 2020 году — с ещё большей силой, однако только разговор с Путиным сподвиг его на принятие реальных действий по искоренению такой изжившей себя и откровенно недостоверной избирательной практики.Читайте также Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира

