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Россия и КНДР строят новый мировой порядок - The Times

Россия и КНДР строят новый мировой порядок - The Times - 28.08.2026 Украина.ру

Россия и КНДР строят новый мировой порядок - The Times

Россия и Северная Корея стали настоящими союзниками и этот фактор следует учитывать в мировой политике. Об этом сообщила британская газета The Times

2026-08-28T15:19

2026-08-28T15:19

2026-08-28T15:19

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Рассказывая о том, как Россия и Северная Корея строят "новый мировой порядок", издание отметило, что вооружённый конфликт на украинском поле этому немало поспособствовал. "Война на Украине стала идеальным театром военных действий для укрепления союза между президентом Путиным и Ким Чен Ыном, сформированного в результате обмена войсками и ракетными технологиями", - сказано в публикации."Отношения между Россией и Северной Кореей сейчас - это не просто деловые контакты. Они приобретают все более стратегический характер и, что самое главное, носят долгосрочный характер. Я считаю, что они призваны продлиться дольше, чем война в Украине", - заявил эксперт по Северной Корее из Оксфордского университета Эдвард Хауэлл.По его мнению, сейчас РФ и КНДР являются настоящими союзниками и их отношения скреплены юридически.Отмечен документ 2024 года о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств, подписанный в Пхеньяне российским президентом Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Он предполагает помощь во взаимной обороне двух государств.Эксперт по вопросам России и Северной Кореи в Королевском институте объединенных служб Самуэль Рамани указал на "изощрённую" передачу технологий в сотрудничестве РФ с КНДР. Он также отметил, что "влияние Северной Кореи в плане оказания помощи России сейчас более ощутимо, чем это было в 2024-2025 годах".Эксперты издания также отметили, что именно Северная Корея пришла на помощь России, когда ВСУ вторглись в Курскую область. В ходе боевых действий северокорейские войска приобрели важный боевой опыт, в том числе в использовании дронов и новых методов ведения войны.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.В августе 2026 года глава Суджанского района Алексей Спиридонов заявил, что пропавшими без вести за период оккупации ВСУ числятся более 200 в Суджанском районе и 330 по всему приграничью.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Интервью на эту тему: Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДРВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, кндр, the times, северная корея, украина, владимир путин, ким чен ын, всу