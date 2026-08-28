Прибалтийский аттракцион страха: как визит главы ЦРУ обернулся счетом на 131 млрд евро - 28.08.2026 Украина.ру
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Прибалтийский аттракцион страха: как визит главы ЦРУ обернулся счетом на 131 млрд евро
Прибалтийский аттракцион страха: как визит главы ЦРУ обернулся счетом на 131 млрд евро - 28.08.2026 Украина.ру
Прибалтийский аттракцион страха: как визит главы ЦРУ обернулся счетом на 131 млрд евро
Сразу после неанонсированного визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа западные СМИ стали выдвигать свои версии предмета переговоров в Москве. Главная из них - Россия намерена напасть на одну из стран НАТО, а именно на Литву
2026-08-28T10:51
2026-08-28T10:51
эксклюзив
москва
россия
иран
джон рэтклифф
гитанас науседа
дональд трамп
украина
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Некоторые увязали визит с требованием Дональда Трампа к Владимиру Путину не оказывать поддержку Ирану. Но европейские "ястребы" подхватили именно версию атаки российских ВКС на маленькую прибалтийскую республику. Под этот информационный повод и литовцы, и даже финны уже попытались запросить больше денег на оборону у Брюсселя. Что стоит за этими провокационными заявлениями - анализировали эксперты в своих соцсетях.Американист Дмитрий НовиковВерсия Politico о том, что главной повесткой была Прибалтика и Иран, прекрасна по своей геополитической эстетике, но довольно трудно представить, что господин Рэтклифф прибыл в Москву только чтобы показать, откуда на Прибалтику готовится нападение. Скорее всего, все же обсуждался более широкий комплекс вопросов. На Западе, судя по публикациям в СМИ, экспертным обсуждениям и заявлениям руководителей (прежде всего Украины), всерьез опасаются, что Россия в ответ на удары по своим инфраструктурным объектам пойдет на более радикальные шаги: мобилизация, эскалация, инквизиция и проч. В этом смысле приезд директора главной американской разведки с предостережениями и, возможно, деэскалационными предложениями логичен. В прошлые разы эта миссия тоже возлагалась на главу ЦРУ - по линии разведки такие разговоры упрощаются: "Мы знаем, мы в курсе, мы имеем информацию, мы предостерегаем, мы предлагаем". Иран, конечно, мог стать частью разговора, ибо для Вашингтона он сейчас поважнее Украины, но как составная часть диалога. Сигнализировать о недовольстве какой-то помощью Ирану, если таковая имеется, можно было и без загадочного марш-броска главного разведчика в Восточную Европу.С текущими акцентами версия Politico выглядит скорее как дымовая завеса: никаких обсуждений по Украине с Москвой не ведется, идет жесткий разговор о плохом поведении. Главное - вообще Иран. Впрочем, общая логика все равно скорее всего та же: "не лезьте и не эскалируйте". Это, впрочем, в устах Вашингтона не ново.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаНауседа и вся Прибалтика: глава ЦРУ летал в Москву ради нас!.. Дайте денег! Мотивы визита директора ЦРУ в российскую столицу всё ещё не озвучены официально — но это не мешает разнообразным сторонам использовать сам факт визита в своих целях. Так, президент Литвы Гитанас Науседа заявил на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой, что якобы заранее знал о вояже Джона Рэтклиффа в Россию. "Да, мы знали. &lt;…&gt; Я могу предположить, что эта встреча направлена на снижение геополитической напряжённости, и я в этом уверен", — утверждает Науседа, намекая на то, будто главный мировой узел напряжённости сегодня — Прибалтика. Зачем литовец оседлал именно такую версию визита Рэтклиффа в Москву и начал её продвигать? Как пишет Euractiv, Кошта прилетал в Прибалтику для обсуждения следующего бюджета ЕС. Эстония, Латвия и Литва требуют выделить 131 млрд евро на военные задачи и особенно предусмотреть в следующем бюджете средства для поддержки региона, "граничащего с зоной боевых действий"."Укрепление восточного фланга Евросоюза должно быть чётко отражено в новом бюджете ЕС", — приводит издание другие слова Науседы.Если кричать на всех углах, что Рэтклифф прилетал в Москву якобы из-за "русской угрозы" в адрес Прибалтики, то попутно просить денег на "защиту от русских" будет удобнее, чем с любыми другими трактовками визита главного цээрушника.Американист Максим СучковОдно из двух главных инсайдерских изданий в Вашингтоне, Politico, разродилось заметкой о "подлинных мотивах" визита директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву.Издание разжигает худшие догадки - директор ЦРУ приезжал, чтобы надавить на руководство России. Если верить изданию (а они могут и нагнетать, или намеренно ломать более тонкую игру - это тоже нельзя исключать), тем было две:Джон Рэтклифф предостерег российских официальных лиц в Москве от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО — в частности, с Эстонией, Латвией и Литвой…В понедельник министр финансов Скотт Бессент пригрозил существенно расширить санкции против стран, отказывающихся разрывать экономические связи с Ираном. Рэтклифф также обсудил этот вопрос с российскими официальными лицами. Он выразил надежду, что Москва прекратит передачу Ирану вооружений и технологий в сфере обороны, и предостерег российскую сторону от "чрезмерной реакции" в случае, если она сама попадет под действие санкций.Красиво: никуда не лезьте, сидите тихо и вообще уйдите в темный угол и там умрите.Обращает внимание то, что в качестве инсайдеров по теме визита у Politico выступают "анонимные британские источники, знакомые с темой визита [Рэтклиффа]". Т. е. британские даже не ушки, а УШИЩИ, и из этой истории торчат как Биг-Бен. Что в очередной раз доказывает, что главным по-настоящему серьезным противником России является именно Британия. Это уже другая тема, но к ней обязательно вернусь.Что делать в этой ситуации с американцами? Будем честны, эта администрация (как и вообще вся политикоформирующая элита США) понимает два языка - деньги (интерес) и силу (страх).На языке денег договориться не удалось. Известный канал связи два года водил российско-американские отношения по пустыне, но к Земле обетованной так и не привел. Может быть, пока. Впрочем, все не зря, надо было пробовать - и продолжать - все варианты.Остается язык силы. Он имеет известные ограничения - по ресурсам и моральным ограничениям (не закатывайте глаза, это все ещё важно, не по этическим соображениям, а по мотивам собственной выживаемости). Но, видимо, говорить на нем чуть громче, чем сейчас, все же нужно. Нет, мы не можем как Иран - за исключением Израиля, ему противостоит группа малых, разрозненных и в военном отношении не очень дееспособных государств, а не НАТО (тезис о том, что это просто сборище представителей запрещённого в России движения, оставим для ток-шоу, это современная военная организация с огромным бюджетом, передовыми технологиями и средствами военной разведки).Но менять подход к сдерживанию и возвращать контроль над т. н. доминированием над эскалацией необходимо уже вчера. В т. ч. за счёт этого тот же Иран отбил у США охоту продолжать военную авантюру. В случае с Украиной, конечно, сложнее - она сама одновременно и объект (в противостоянии России с Западом), и субъект войны. Но как субъект она чутко реагирует на сигналы западных хозяев и после визита Рэтклиффа начнет эскалировать - уже начала.Украинский журналист Антон ГураНаша песня хороша, начинай сначала. Западные СМИ уже вовсю разгоняют месседж. Путин готовит нападение на Прибалтику. Поэтому Польша подогнала танки к Калининграду.Политический аналитик Алексей ПилькоЦелью визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву была попытка остановить эскалацию в Европе, на которую готова пойти Россия. Именно в таком ключе подают информацию о переговорах с главным американским разведчиком западные средства массовой информации. И это похоже на правду, поскольку страны НАТО пересекли в прокси-войне против России все мыслимые и немыслимые "красные линии". Видимо, в Кремле приготовились отвечать, а в Белом доме решили сверить часы.В целом дальнейшая эскалация и выход нынешнего вооружённого конфликта на Украине за её пределы находятся в рамках логики его развития. Предприятия европейской военной промышленности производят всё большее количество дронов и ракет, которые атакуют цели на российской территории вплоть до Западной Сибири. При этом данные производства невозможно уничтожить.Потому что они находятся под зонтиком НАТО и такой шаг Москвы может быть квалифицирован как нападение на Альянс. Но дело в том, что потенциальные российские атаки военных предприятий в Европе - это не игра первым номером, а ответная мера. На Россию уже напала НАТО, снабдив Украину дальнобойными наступательными системами и открыв своё воздушное пространство для них (как в случае с Прибалтикой). Таким образом, уничтожая европейские военные предприятия, Россия будет действовать именно в ответ.Впрочем, сейчас европейским союзникам Украины ещё не поздно отступить от опасной черты и прекратить поставки своих наступательных систем вооружений на Украину. Вопрос только в том, могут ли нынешние европейские элиты мыслить за пределами догмы о нанесении России стратегического поражения. Также важна и реакция американской стороны: насколько администрация Трампа отдаёт себе отчёт в опасности происходящего и в какой степени она верит в серьёзность намерений Москвы. Скоро узнаем.
https://ukraina.ru/20260826/a-v-ukraine-li-delo-zachem-direktor-tsru-priletal-v-moskvu-kreml-i-tramp-dali-kommentarii-1082817521.html
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, москва, россия, иран, джон рэтклифф, гитанас науседа, дональд трамп, украина
Эксклюзив, Москва, Россия, Иран, Джон Рэтклифф, Гитанас Науседа, Дональд Трамп, Украина

Прибалтийский аттракцион страха: как визит главы ЦРУ обернулся счетом на 131 млрд евро

10:51 28.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ru‼ Литва и Латвия отрицают предоставление коридоров для ударов по России
‼ Литва и Латвия отрицают предоставление коридоров для ударов по России - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Сразу после неанонсированного визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа западные СМИ стали выдвигать свои версии предмета переговоров в Москве. Главная из них - Россия намерена напасть на одну из стран НАТО, а именно на Литву
Некоторые увязали визит с требованием Дональда Трампа к Владимиру Путину не оказывать поддержку Ирану. Но европейские "ястребы" подхватили именно версию атаки российских ВКС на маленькую прибалтийскую республику. Под этот информационный повод и литовцы, и даже финны уже попытались запросить больше денег на оборону у Брюсселя.
Что стоит за этими провокационными заявлениями - анализировали эксперты в своих соцсетях.
Американист Дмитрий Новиков
Версия Politico о том, что главной повесткой была Прибалтика и Иран, прекрасна по своей геополитической эстетике, но довольно трудно представить, что господин Рэтклифф прибыл в Москву только чтобы показать, откуда на Прибалтику готовится нападение. Скорее всего, все же обсуждался более широкий комплекс вопросов.
На Западе, судя по публикациям в СМИ, экспертным обсуждениям и заявлениям руководителей (прежде всего Украины), всерьез опасаются, что Россия в ответ на удары по своим инфраструктурным объектам пойдет на более радикальные шаги: мобилизация, эскалация, инквизиция и проч.
В этом смысле приезд директора главной американской разведки с предостережениями и, возможно, деэскалационными предложениями логичен. В прошлые разы эта миссия тоже возлагалась на главу ЦРУ - по линии разведки такие разговоры упрощаются: "Мы знаем, мы в курсе, мы имеем информацию, мы предостерегаем, мы предлагаем".
Иран, конечно, мог стать частью разговора, ибо для Вашингтона он сейчас поважнее Украины, но как составная часть диалога. Сигнализировать о недовольстве какой-то помощью Ирану, если таковая имеется, можно было и без загадочного марш-броска главного разведчика в Восточную Европу.
С текущими акцентами версия Politico выглядит скорее как дымовая завеса: никаких обсуждений по Украине с Москвой не ведется, идет жесткий разговор о плохом поведении. Главное - вообще Иран. Впрочем, общая логика все равно скорее всего та же: "не лезьте и не эскалируйте". Это, впрочем, в устах Вашингтона не ново.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Науседа и вся Прибалтика: глава ЦРУ летал в Москву ради нас!.. Дайте денег! Мотивы визита директора ЦРУ в российскую столицу всё ещё не озвучены официально — но это не мешает разнообразным сторонам использовать сам факт визита в своих целях.
Так, президент Литвы Гитанас Науседа заявил на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой, что якобы заранее знал о вояже Джона Рэтклиффа в Россию.
"Да, мы знали. <…> Я могу предположить, что эта встреча направлена на снижение геополитической напряжённости, и я в этом уверен", — утверждает Науседа, намекая на то, будто главный мировой узел напряжённости сегодня — Прибалтика.
Зачем литовец оседлал именно такую версию визита Рэтклиффа в Москву и начал её продвигать? Как пишет Euractiv, Кошта прилетал в Прибалтику для обсуждения следующего бюджета ЕС. Эстония, Латвия и Литва требуют выделить 131 млрд евро на военные задачи и особенно предусмотреть в следующем бюджете средства для поддержки региона, "граничащего с зоной боевых действий".
"Укрепление восточного фланга Евросоюза должно быть чётко отражено в новом бюджете ЕС", — приводит издание другие слова Науседы.
Если кричать на всех углах, что Рэтклифф прилетал в Москву якобы из-за "русской угрозы" в адрес Прибалтики, то попутно просить денег на "защиту от русских" будет удобнее, чем с любыми другими трактовками визита главного цээрушника.
Джон Рэтклифф - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
26 августа, 18:06
А в Украине ли дело? Зачем директор ЦРУ прилетал в Москву. Кремль и Трамп дали комментарииВ истории с неанонсированной поездкой директора ЦРУ в Россию пока вопросов больше, чем ответов. Разбираемся
Американист Максим Сучков
Одно из двух главных инсайдерских изданий в Вашингтоне, Politico, разродилось заметкой о "подлинных мотивах" визита директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву.
Издание разжигает худшие догадки - директор ЦРУ приезжал, чтобы надавить на руководство России. Если верить изданию (а они могут и нагнетать, или намеренно ломать более тонкую игру - это тоже нельзя исключать), тем было две:
Джон Рэтклифф предостерег российских официальных лиц в Москве от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО — в частности, с Эстонией, Латвией и Литвой…
В понедельник министр финансов Скотт Бессент пригрозил существенно расширить санкции против стран, отказывающихся разрывать экономические связи с Ираном. Рэтклифф также обсудил этот вопрос с российскими официальными лицами. Он выразил надежду, что Москва прекратит передачу Ирану вооружений и технологий в сфере обороны, и предостерег российскую сторону от "чрезмерной реакции" в случае, если она сама попадет под действие санкций.
Красиво: никуда не лезьте, сидите тихо и вообще уйдите в темный угол и там умрите.
Обращает внимание то, что в качестве инсайдеров по теме визита у Politico выступают "анонимные британские источники, знакомые с темой визита [Рэтклиффа]". Т. е. британские даже не ушки, а УШИЩИ, и из этой истории торчат как Биг-Бен. Что в очередной раз доказывает, что главным по-настоящему серьезным противником России является именно Британия. Это уже другая тема, но к ней обязательно вернусь.
Что делать в этой ситуации с американцами? Будем честны, эта администрация (как и вообще вся политикоформирующая элита США) понимает два языка - деньги (интерес) и силу (страх).
На языке денег договориться не удалось. Известный канал связи два года водил российско-американские отношения по пустыне, но к Земле обетованной так и не привел. Может быть, пока. Впрочем, все не зря, надо было пробовать - и продолжать - все варианты.
Остается язык силы. Он имеет известные ограничения - по ресурсам и моральным ограничениям (не закатывайте глаза, это все ещё важно, не по этическим соображениям, а по мотивам собственной выживаемости). Но, видимо, говорить на нем чуть громче, чем сейчас, все же нужно.
Нет, мы не можем как Иран - за исключением Израиля, ему противостоит группа малых, разрозненных и в военном отношении не очень дееспособных государств, а не НАТО (тезис о том, что это просто сборище представителей запрещённого в России движения, оставим для ток-шоу, это современная военная организация с огромным бюджетом, передовыми технологиями и средствами военной разведки).
Но менять подход к сдерживанию и возвращать контроль над т. н. доминированием над эскалацией необходимо уже вчера. В т. ч. за счёт этого тот же Иран отбил у США охоту продолжать военную авантюру. В случае с Украиной, конечно, сложнее - она сама одновременно и объект (в противостоянии России с Западом), и субъект войны. Но как субъект она чутко реагирует на сигналы западных хозяев и после визита Рэтклиффа начнет эскалировать - уже начала.
Украинский журналист Антон Гура
Наша песня хороша, начинай сначала. Западные СМИ уже вовсю разгоняют месседж. Путин готовит нападение на Прибалтику. Поэтому Польша подогнала танки к Калининграду.
Александр Перенджиев интервью - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
Вчера, 19:30
Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и УкраинойУ Горчакова есть известная фраза, "Россия не сердится, а сосредотачивается". Удары по Одесской области показывают, что эти сосредоточения идут. Может быть, ЦРУ уже известно о том, что мы сосредотачиваемся и на других направлениях. И это вызывает у Запада определенный страх
Политический аналитик Алексей Пилько
Целью визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву была попытка остановить эскалацию в Европе, на которую готова пойти Россия. Именно в таком ключе подают информацию о переговорах с главным американским разведчиком западные средства массовой информации. И это похоже на правду, поскольку страны НАТО пересекли в прокси-войне против России все мыслимые и немыслимые "красные линии". Видимо, в Кремле приготовились отвечать, а в Белом доме решили сверить часы.
В целом дальнейшая эскалация и выход нынешнего вооружённого конфликта на Украине за её пределы находятся в рамках логики его развития. Предприятия европейской военной промышленности производят всё большее количество дронов и ракет, которые атакуют цели на российской территории вплоть до Западной Сибири. При этом данные производства невозможно уничтожить.
Потому что они находятся под зонтиком НАТО и такой шаг Москвы может быть квалифицирован как нападение на Альянс. Но дело в том, что потенциальные российские атаки военных предприятий в Европе - это не игра первым номером, а ответная мера. На Россию уже напала НАТО, снабдив Украину дальнобойными наступательными системами и открыв своё воздушное пространство для них (как в случае с Прибалтикой). Таким образом, уничтожая европейские военные предприятия, Россия будет действовать именно в ответ.
Впрочем, сейчас европейским союзникам Украины ещё не поздно отступить от опасной черты и прекратить поставки своих наступательных систем вооружений на Украину. Вопрос только в том, могут ли нынешние европейские элиты мыслить за пределами догмы о нанесении России стратегического поражения. Также важна и реакция американской стороны: насколько администрация Трампа отдаёт себе отчёт в опасности происходящего и в какой степени она верит в серьёзность намерений Москвы. Скоро узнаем.
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