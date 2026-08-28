https://ukraina.ru/20260828/pribaltiyskiy-attraktsion-strakha-kak-vizit-glavy-tsru-obernulsya-schetom-na-131-mlrd-evro-1082863244.html

Прибалтийский аттракцион страха: как визит главы ЦРУ обернулся счетом на 131 млрд евро

Прибалтийский аттракцион страха: как визит главы ЦРУ обернулся счетом на 131 млрд евро - 28.08.2026 Украина.ру

Прибалтийский аттракцион страха: как визит главы ЦРУ обернулся счетом на 131 млрд евро

Сразу после неанонсированного визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа западные СМИ стали выдвигать свои версии предмета переговоров в Москве. Главная из них - Россия намерена напасть на одну из стран НАТО, а именно на Литву

2026-08-28T10:51

2026-08-28T10:51

2026-08-28T10:51

эксклюзив

москва

россия

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дональд трамп

украина

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Некоторые увязали визит с требованием Дональда Трампа к Владимиру Путину не оказывать поддержку Ирану. Но европейские "ястребы" подхватили именно версию атаки российских ВКС на маленькую прибалтийскую республику. Под этот информационный повод и литовцы, и даже финны уже попытались запросить больше денег на оборону у Брюсселя. Что стоит за этими провокационными заявлениями - анализировали эксперты в своих соцсетях.Американист Дмитрий НовиковВерсия Politico о том, что главной повесткой была Прибалтика и Иран, прекрасна по своей геополитической эстетике, но довольно трудно представить, что господин Рэтклифф прибыл в Москву только чтобы показать, откуда на Прибалтику готовится нападение. Скорее всего, все же обсуждался более широкий комплекс вопросов. На Западе, судя по публикациям в СМИ, экспертным обсуждениям и заявлениям руководителей (прежде всего Украины), всерьез опасаются, что Россия в ответ на удары по своим инфраструктурным объектам пойдет на более радикальные шаги: мобилизация, эскалация, инквизиция и проч. В этом смысле приезд директора главной американской разведки с предостережениями и, возможно, деэскалационными предложениями логичен. В прошлые разы эта миссия тоже возлагалась на главу ЦРУ - по линии разведки такие разговоры упрощаются: "Мы знаем, мы в курсе, мы имеем информацию, мы предостерегаем, мы предлагаем". Иран, конечно, мог стать частью разговора, ибо для Вашингтона он сейчас поважнее Украины, но как составная часть диалога. Сигнализировать о недовольстве какой-то помощью Ирану, если таковая имеется, можно было и без загадочного марш-броска главного разведчика в Восточную Европу.С текущими акцентами версия Politico выглядит скорее как дымовая завеса: никаких обсуждений по Украине с Москвой не ведется, идет жесткий разговор о плохом поведении. Главное - вообще Иран. Впрочем, общая логика все равно скорее всего та же: "не лезьте и не эскалируйте". Это, впрочем, в устах Вашингтона не ново.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаНауседа и вся Прибалтика: глава ЦРУ летал в Москву ради нас!.. Дайте денег! Мотивы визита директора ЦРУ в российскую столицу всё ещё не озвучены официально — но это не мешает разнообразным сторонам использовать сам факт визита в своих целях. Так, президент Литвы Гитанас Науседа заявил на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой, что якобы заранее знал о вояже Джона Рэтклиффа в Россию. "Да, мы знали. <…> Я могу предположить, что эта встреча направлена на снижение геополитической напряжённости, и я в этом уверен", — утверждает Науседа, намекая на то, будто главный мировой узел напряжённости сегодня — Прибалтика. Зачем литовец оседлал именно такую версию визита Рэтклиффа в Москву и начал её продвигать? Как пишет Euractiv, Кошта прилетал в Прибалтику для обсуждения следующего бюджета ЕС. Эстония, Латвия и Литва требуют выделить 131 млрд евро на военные задачи и особенно предусмотреть в следующем бюджете средства для поддержки региона, "граничащего с зоной боевых действий"."Укрепление восточного фланга Евросоюза должно быть чётко отражено в новом бюджете ЕС", — приводит издание другие слова Науседы.Если кричать на всех углах, что Рэтклифф прилетал в Москву якобы из-за "русской угрозы" в адрес Прибалтики, то попутно просить денег на "защиту от русских" будет удобнее, чем с любыми другими трактовками визита главного цээрушника.Американист Максим СучковОдно из двух главных инсайдерских изданий в Вашингтоне, Politico, разродилось заметкой о "подлинных мотивах" визита директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву.Издание разжигает худшие догадки - директор ЦРУ приезжал, чтобы надавить на руководство России. Если верить изданию (а они могут и нагнетать, или намеренно ломать более тонкую игру - это тоже нельзя исключать), тем было две:Джон Рэтклифф предостерег российских официальных лиц в Москве от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО — в частности, с Эстонией, Латвией и Литвой…В понедельник министр финансов Скотт Бессент пригрозил существенно расширить санкции против стран, отказывающихся разрывать экономические связи с Ираном. Рэтклифф также обсудил этот вопрос с российскими официальными лицами. Он выразил надежду, что Москва прекратит передачу Ирану вооружений и технологий в сфере обороны, и предостерег российскую сторону от "чрезмерной реакции" в случае, если она сама попадет под действие санкций.Красиво: никуда не лезьте, сидите тихо и вообще уйдите в темный угол и там умрите.Обращает внимание то, что в качестве инсайдеров по теме визита у Politico выступают "анонимные британские источники, знакомые с темой визита [Рэтклиффа]". Т. е. британские даже не ушки, а УШИЩИ, и из этой истории торчат как Биг-Бен. Что в очередной раз доказывает, что главным по-настоящему серьезным противником России является именно Британия. Это уже другая тема, но к ней обязательно вернусь.Что делать в этой ситуации с американцами? Будем честны, эта администрация (как и вообще вся политикоформирующая элита США) понимает два языка - деньги (интерес) и силу (страх).На языке денег договориться не удалось. Известный канал связи два года водил российско-американские отношения по пустыне, но к Земле обетованной так и не привел. Может быть, пока. Впрочем, все не зря, надо было пробовать - и продолжать - все варианты.Остается язык силы. Он имеет известные ограничения - по ресурсам и моральным ограничениям (не закатывайте глаза, это все ещё важно, не по этическим соображениям, а по мотивам собственной выживаемости). Но, видимо, говорить на нем чуть громче, чем сейчас, все же нужно. Нет, мы не можем как Иран - за исключением Израиля, ему противостоит группа малых, разрозненных и в военном отношении не очень дееспособных государств, а не НАТО (тезис о том, что это просто сборище представителей запрещённого в России движения, оставим для ток-шоу, это современная военная организация с огромным бюджетом, передовыми технологиями и средствами военной разведки).Но менять подход к сдерживанию и возвращать контроль над т. н. доминированием над эскалацией необходимо уже вчера. В т. ч. за счёт этого тот же Иран отбил у США охоту продолжать военную авантюру. В случае с Украиной, конечно, сложнее - она сама одновременно и объект (в противостоянии России с Западом), и субъект войны. Но как субъект она чутко реагирует на сигналы западных хозяев и после визита Рэтклиффа начнет эскалировать - уже начала.Украинский журналист Антон ГураНаша песня хороша, начинай сначала. Западные СМИ уже вовсю разгоняют месседж. Путин готовит нападение на Прибалтику. Поэтому Польша подогнала танки к Калининграду.Политический аналитик Алексей ПилькоЦелью визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву была попытка остановить эскалацию в Европе, на которую готова пойти Россия. Именно в таком ключе подают информацию о переговорах с главным американским разведчиком западные средства массовой информации. И это похоже на правду, поскольку страны НАТО пересекли в прокси-войне против России все мыслимые и немыслимые "красные линии". Видимо, в Кремле приготовились отвечать, а в Белом доме решили сверить часы.В целом дальнейшая эскалация и выход нынешнего вооружённого конфликта на Украине за её пределы находятся в рамках логики его развития. Предприятия европейской военной промышленности производят всё большее количество дронов и ракет, которые атакуют цели на российской территории вплоть до Западной Сибири. При этом данные производства невозможно уничтожить.Потому что они находятся под зонтиком НАТО и такой шаг Москвы может быть квалифицирован как нападение на Альянс. Но дело в том, что потенциальные российские атаки военных предприятий в Европе - это не игра первым номером, а ответная мера. На Россию уже напала НАТО, снабдив Украину дальнобойными наступательными системами и открыв своё воздушное пространство для них (как в случае с Прибалтикой). Таким образом, уничтожая европейские военные предприятия, Россия будет действовать именно в ответ.Впрочем, сейчас европейским союзникам Украины ещё не поздно отступить от опасной черты и прекратить поставки своих наступательных систем вооружений на Украину. Вопрос только в том, могут ли нынешние европейские элиты мыслить за пределами догмы о нанесении России стратегического поражения. Также важна и реакция американской стороны: насколько администрация Трампа отдаёт себе отчёт в опасности происходящего и в какой степени она верит в серьёзность намерений Москвы. Скоро узнаем.

https://ukraina.ru/20260826/a-v-ukraine-li-delo-zachem-direktor-tsru-priletal-v-moskvu-kreml-i-tramp-dali-kommentarii-1082817521.html

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