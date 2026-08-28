https://ukraina.ru/20260828/kostyak-sostavlyali-kolumbiyskie-naemniki-alekhin-pro-unichtozhenie-dvukh-shturmovykh-grupp-vsu-1082881521.html

"Костяк составляли колумбийские наемники": Алехин про уничтожение двух штурмовых групп ВСУ

"Костяк составляли колумбийские наемники": Алехин про уничтожение двух штурмовых групп ВСУ - 28.08.2026 Украина.ру

"Костяк составляли колумбийские наемники": Алехин про уничтожение двух штурмовых групп ВСУ

Российские разведчики и дроноводы засекли и уничтожили две штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся прорваться к Двуречной на Купянском направлении. При этом костяк групп составляли колумбийские наемники. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-28T18:40

2026-08-28T18:40

2026-08-28T18:42

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Завершая комментарий о ситуации на Купянском направлении, Алехин сообщил, что за минувшие двое суток противник дважды пытался прорваться к Двуречной.По информации эксперта, российские разведчики и дроноводы вовремя заметили выдвижение врага. "Быстро засекли выдвижение групп противника, своевременно передали координаты, предполагаемый маршрут, состав боевых групп и наличие техники", — заявил обозреватель."В результате враг попал в ловушку и был уничтожен средствами огневого поражения", — добавил он.Алехин также обратил внимание, что основу штурмовых отрядов ВСУ составляли иностранные наемники. "Социальную сеть заполонили кадры с ликвидированными колумбийцами, которые составляли костяк штурмовых групп ВСУ", — подытожил собеседник издания.Командование ВСУ продолжает бросать в бой наемников, пытаясь компенсировать нехватку подготовленных резервов. Однако, как показывает практика, это не меняет ситуацию на фронте — иностранные наемники несут тяжелые потери и не способны переломить ход боевых действий в пользу Киева.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале: "А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство" на сайте Украина.ру.

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