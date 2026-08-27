https://ukraina.ru/20260827/a-pochemu-by-i-net-posle-osvobozhdeniya-sum-tam-mozhet-poyavitsya-alternativnoe-ukrainskoe-1082812412.html

А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство

А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство - 27.08.2026 Украина.ру

А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство

В среду, 26 августа, российская армия освободила поселок Писаревку, который находится в 19 км по прямой от областного центра – города Сумы (по дороге – 22 км). Об этом сообщило Министерство обороны РФ

2026-08-27T06:36

2026-08-27T06:36

2026-08-27T06:36

эксклюзив

сумы

наступление на сумы

сво

бпла

суджа

александр чаленко

александр "варяг" матюшин

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В то же время украинская сторона опровергает эту информацию. Однако, как показывает прежняя информационная реакция украинских властей на подобные сообщения, это обычная практика украинской стороны – сначала уход в "отрицаловку", а потом через непродолжительный отрезок времени – признание этих самых территориальных потерь, которые только вчера упорно отрицались.ВС РФ осталось взять два села – Стецковку и Верхнее Песчаное, расположенные по трассе Н07, чтобы выйти к северным окраинам Сум. Уже сейчас российские FPV-дроны могут спокойно залетать в этот областной центр, чтобы кошмарить объекты ВСУ. Однако этим занимаются другие российские дроны - "Герани". Естественно, Сумы уже находятся в зоне досягаемости как российской ствольной артиллерии, так и ФАБов и КАБов. Последний массированный налет российских "Гераней" на военные объекты ВСУ был совершен в ночь на 21 августа.Российское наступление на Сумы в этом районе идет вдоль автомобильной трассы Н07, которая ведет из Суджи, освобожденной российской армией еще в марте 2025 года."Российское продвижение в Сумской области идет медленно, потому что его цель – не контроль над Сумами, а создание достаточно большой буферной зоны, которая бы не позволила ВСУ бить артиллерией по Курской и Белгородской областям и, естественно, предотвратить внезапное нападение на территорию России, как это было в августе 2024 года в Курской области", - сказал в интервью изданию Украина.ру донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.Также, по его словам, российское наступление вызывает дополнительное давление на ВСУ, заставляя украинскую армию держать там значительные силы, которые, в свою очередь, не могут быть переброшены в ДНР или в Запорожскую область. Такую же роль выполняет российская армейская группировка и в Брянской области, чтобы, с одной стороны, не дать возможности ВСУ ударить в направлении Брянска из Черниговской области, а с другой - заставить держать на Черниговщине украинские резервы, не давая им опять же участвовать в военных действиях в ДНР и в Запорожской области.В связи со взятием Писаревки сразу возникает вопрос: а все-таки - может ли российская армия взять Сумы?"Может. Но вопрос тут в другом: а зачем? Вы заметили, что в сводках Министерства обороны РФ о занятии того или иного населенного пункта, если речь идет о Запорожской области, сообщается "такой-то и такой населенный пункты освобожден". В то же время, когда речь идет о Сумской области, то об этом сообщается со следующей формулировкой: "такие-то и такие-то населенные пункты взяты под контроль". Есть же разница между словами "освобожден" и "взят под контроль", правда? Вывод: территории в Сумской области российская сторона не планирует включать в состав России.Однако, как говорится, все может быть. Например, после возможного перехода Сум под контроль российской армии может появиться информационное сообщение, что в Сумы прибыли важные представители украинской эмиграции, которые образовали новое украинское правительство в изгнании, которое начнет отменять указы Зеленского и издавать свои. Это пока только предположение, но почему бы ему не стать через какое-то время реальностью", - считает Матюшин.В качестве исторической аналогии он привел в пример польское просоветское правительство, которое было учреждено в Люблине летом 1944 года и стало альтернативой польскому правительству в Лондоне.Также читайте статью Александра Чаленко Трудности освобождения Малой Токмачки: выжженная местность и бандеровские дроны, но половина уже за нами

https://ukraina.ru/20260809/protivnik-teryaet-tekhniku-i-zhivuyu-silu-alkhin-o-razgrome-elitnykh-sso-ukrainy-pod-sumami-1082321222.html

https://ukraina.ru/20260807/otkryli-ogon-po-svoim-pod-sumami-vspykhnul-konflikt-mezhdu-brigadami-vsu--alekhin-1082264017.html

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, сумы, наступление на сумы, сво, бпла, суджа, александр чаленко, александр "варяг" матюшин