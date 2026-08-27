А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство
В среду, 26 августа, российская армия освободила поселок Писаревку, который находится в 19 км по прямой от областного центра – города Сумы (по дороге – 22 км). Об этом сообщило Министерство обороны РФ
В то же время украинская сторона опровергает эту информацию. Однако, как показывает прежняя информационная реакция украинских властей на подобные сообщения, это обычная практика украинской стороны – сначала уход в "отрицаловку", а потом через непродолжительный отрезок времени – признание этих самых территориальных потерь, которые только вчера упорно отрицались.
ВС РФ осталось взять два села – Стецковку и Верхнее Песчаное, расположенные по трассе Н07, чтобы выйти к северным окраинам Сум. Уже сейчас российские FPV-дроны могут спокойно залетать в этот областной центр, чтобы кошмарить объекты ВСУ. Однако этим занимаются другие российские дроны - "Герани".
Естественно, Сумы уже находятся в зоне досягаемости как российской ствольной артиллерии, так и ФАБов и КАБов. Последний массированный налет российских "Гераней" на военные объекты ВСУ был совершен в ночь на 21 августа.
Российское наступление на Сумы в этом районе идет вдоль автомобильной трассы Н07, которая ведет из Суджи, освобожденной российской армией еще в марте 2025 года.
"Российское продвижение в Сумской области идет медленно, потому что его цель – не контроль над Сумами, а создание достаточно большой буферной зоны, которая бы не позволила ВСУ бить артиллерией по Курской и Белгородской областям и, естественно, предотвратить внезапное нападение на территорию России, как это было в августе 2024 года в Курской области", - сказал в интервью изданию Украина.ру донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.
9 августа, 04:30"Противник теряет технику и живую силу": Алёхин о разгроме элитных ССО Украины под СумамиВ Сумской области российские войска продолжают активные бои, нанося удары по скоплениям живой силы и техники противника в 14 населённых пунктах. За минувшие сутки ВСУ потеряли более 180 человек, бронемашины, гаубицы и станции РЭБ. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Также, по его словам, российское наступление вызывает дополнительное давление на ВСУ, заставляя украинскую армию держать там значительные силы, которые, в свою очередь, не могут быть переброшены в ДНР или в Запорожскую область.
Такую же роль выполняет российская армейская группировка и в Брянской области, чтобы, с одной стороны, не дать возможности ВСУ ударить в направлении Брянска из Черниговской области, а с другой - заставить держать на Черниговщине украинские резервы, не давая им опять же участвовать в военных действиях в ДНР и в Запорожской области.
В связи со взятием Писаревки сразу возникает вопрос: а все-таки - может ли российская армия взять Сумы?
"Может. Но вопрос тут в другом: а зачем? Вы заметили, что в сводках Министерства обороны РФ о занятии того или иного населенного пункта, если речь идет о Запорожской области, сообщается "такой-то и такой населенный пункты освобожден". В то же время, когда речь идет о Сумской области, то об этом сообщается со следующей формулировкой: "такие-то и такие-то населенные пункты взяты под контроль". Есть же разница между словами "освобожден" и "взят под контроль", правда? Вывод: территории в Сумской области российская сторона не планирует включать в состав России.
7 августа, 05:45"Открыли огонь по своим": под Сумами вспыхнул конфликт между бригадами ВСУ — АлехинПод Сумами вспыхнул конфликт между украинскими бригадами — мобилизованные из львовской 103-й бригады теробороны открыли огонь по сослуживцам из 125-й бригады после того, как бросили позиции. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Однако, как говорится, все может быть. Например, после возможного перехода Сум под контроль российской армии может появиться информационное сообщение, что в Сумы прибыли важные представители украинской эмиграции, которые образовали новое украинское правительство в изгнании, которое начнет отменять указы Зеленского и издавать свои. Это пока только предположение, но почему бы ему не стать через какое-то время реальностью", - считает Матюшин.
В качестве исторической аналогии он привел в пример польское просоветское правительство, которое было учреждено в Люблине летом 1944 года и стало альтернативой польскому правительству в Лондоне.
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