Часть украинских мужчин лишат отсрочки в сентябре - 28.08.2026 Украина.ру
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Часть украинских мужчин лишат отсрочки в сентябре
Часть украинских мужчин лишат отсрочки в сентябре - 28.08.2026 Украина.ру
Часть украинских мужчин лишат отсрочки в сентябре
В сентябре у некоторых категорий украинских мужчин отнимут право на отсрочку от мобилизации. Об этом 28 августа сообщило издание unian.net
2026-08-28T17:43
2026-08-28T17:43
новости
мобилизация на украине
украина
ситуация на украине
тцк
мужчины
всу
инвалиды
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Правительство Украины в режиме военного положения может объявить всеобщую мобилизацию мужчин в возрасте 25-60 лет. "Однако некоторым гражданам с уважительными причинами может полагаться отсрочка от мобилизации. Человека с таким статусом не могут принудительно забрать на фронт. Однако иметь само основание недостаточно - отсрочку обязательно нужно оформить, иначе мужчину будут и дальше считать военнообязанным", - отметило издание.Оно напомнило, что основания для предоставления отсрочки перечислены в статье 23 украинского закона "О мобилизации". Там сказано, что призыву не подлежат многодетные отцы, студенты, инвалиды и ряд других категорий. В публикации сказано, что оформлять отсрочку по нынешнему украинскому законодательству нужно не в ТЦК (переименованных военкоматах). Заявление подается в мобильном приложении "Резерв+" - если документы в электронном виде, а если в бумажном, то надо обращаться в ЦНАП."Конкретный перечень документов зависит от основания, - пояснило издание. - Например, если оформляется отсрочка по уходу лицом с инвалидностью, то нужно получить подтверждение от медкомиссии о необходимости ухода, а также доказать, что кроме заявителя больше никто не может ухаживать за родственником".Отсрочка от мобилизации предоставляется на определенный срок - обычно 6 или 12 месяцев. Затем её нужно продлевать.Рассказывая о том, кому отсрочка сейчас не предоставляется и в каких сулчаях её могут аннулировать, издание перечислило категории граждан мужского пола: многодетные отцы, если не выплачивают алименты; отцы троих детей, если старший ребенок достиг 18 лет (отсрочку дают только если все дети несовершеннолетние); мужчины с инвалидностью, если не явились на повторную комиссию или были признаны на ней пригодными; студенты, которые закончили текущий уровень образования, взяли академотпуск или перевелись на заочную форму; ухаживающие за родными, если родственник перестал нуждаться в уходе; отцы ребенка с инвалидностью, если ребенок выздоровел и лишился такого статуса.Отсрочка по уходу за родителями часто не предоставляется, если у больных есть дочь или другие трудоспособные родственники.Отсрочка автоматически аннулируется, если её срок действия закончился и документы не были продлены или происходят сбои в системе "Резерв+".Накануне в новостях: Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуютВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, мобилизация на украине, украина, ситуация на украине, тцк, мужчины, всу, инвалиды
Новости, мобилизация на Украине, Украина, ситуация на Украине, ТЦК, мужчины, ВСУ, инвалиды

Часть украинских мужчин лишат отсрочки в сентябре

17:43 28.08.2026
 
© Фото : скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Фото : скриншот видео
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В сентябре у некоторых категорий украинских мужчин отнимут право на отсрочку от мобилизации. Об этом 28 августа сообщило издание unian.net
Правительство Украины в режиме военного положения может объявить всеобщую мобилизацию мужчин в возрасте 25-60 лет.
"Однако некоторым гражданам с уважительными причинами может полагаться отсрочка от мобилизации. Человека с таким статусом не могут принудительно забрать на фронт. Однако иметь само основание недостаточно - отсрочку обязательно нужно оформить, иначе мужчину будут и дальше считать военнообязанным", - отметило издание.
Оно напомнило, что основания для предоставления отсрочки перечислены в статье 23 украинского закона "О мобилизации". Там сказано, что призыву не подлежат многодетные отцы, студенты, инвалиды и ряд других категорий.
В публикации сказано, что оформлять отсрочку по нынешнему украинскому законодательству нужно не в ТЦК (переименованных военкоматах). Заявление подается в мобильном приложении "Резерв+" - если документы в электронном виде, а если в бумажном, то надо обращаться в ЦНАП.
"Конкретный перечень документов зависит от основания, - пояснило издание. - Например, если оформляется отсрочка по уходу лицом с инвалидностью, то нужно получить подтверждение от медкомиссии о необходимости ухода, а также доказать, что кроме заявителя больше никто не может ухаживать за родственником".
Отсрочка от мобилизации предоставляется на определенный срок - обычно 6 или 12 месяцев. Затем её нужно продлевать.
Рассказывая о том, кому отсрочка сейчас не предоставляется и в каких сулчаях её могут аннулировать, издание перечислило категории граждан мужского пола: многодетные отцы, если не выплачивают алименты; отцы троих детей, если старший ребенок достиг 18 лет (отсрочку дают только если все дети несовершеннолетние); мужчины с инвалидностью, если не явились на повторную комиссию или были признаны на ней пригодными; студенты, которые закончили текущий уровень образования, взяли академотпуск или перевелись на заочную форму; ухаживающие за родными, если родственник перестал нуждаться в уходе; отцы ребенка с инвалидностью, если ребенок выздоровел и лишился такого статуса.
Отсрочка по уходу за родителями часто не предоставляется, если у больных есть дочь или другие трудоспособные родственники.
Отсрочка автоматически аннулируется, если её срок действия закончился и документы не были продлены или происходят сбои в системе "Резерв+".
Накануне в новостях: Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуют
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