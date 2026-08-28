https://ukraina.ru/20260828/chast-ukrainskikh-muzhchin-lishat-otsrochki-v-sentyabre-1082879088.html
Часть украинских мужчин лишат отсрочки в сентябре
Часть украинских мужчин лишат отсрочки в сентябре - 28.08.2026 Украина.ру
Часть украинских мужчин лишат отсрочки в сентябре
В сентябре у некоторых категорий украинских мужчин отнимут право на отсрочку от мобилизации. Об этом 28 августа сообщило издание unian.net
2026-08-28T17:43
2026-08-28T17:43
2026-08-28T17:43
новости
мобилизация на украине
украина
ситуация на украине
тцк
мужчины
всу
инвалиды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075774032_84:0:859:436_1920x0_80_0_0_7dd718f8e6b72c8857401ca0bdcce471.jpg
Правительство Украины в режиме военного положения может объявить всеобщую мобилизацию мужчин в возрасте 25-60 лет. "Однако некоторым гражданам с уважительными причинами может полагаться отсрочка от мобилизации. Человека с таким статусом не могут принудительно забрать на фронт. Однако иметь само основание недостаточно - отсрочку обязательно нужно оформить, иначе мужчину будут и дальше считать военнообязанным", - отметило издание.Оно напомнило, что основания для предоставления отсрочки перечислены в статье 23 украинского закона "О мобилизации". Там сказано, что призыву не подлежат многодетные отцы, студенты, инвалиды и ряд других категорий. В публикации сказано, что оформлять отсрочку по нынешнему украинскому законодательству нужно не в ТЦК (переименованных военкоматах). Заявление подается в мобильном приложении "Резерв+" - если документы в электронном виде, а если в бумажном, то надо обращаться в ЦНАП."Конкретный перечень документов зависит от основания, - пояснило издание. - Например, если оформляется отсрочка по уходу лицом с инвалидностью, то нужно получить подтверждение от медкомиссии о необходимости ухода, а также доказать, что кроме заявителя больше никто не может ухаживать за родственником".Отсрочка от мобилизации предоставляется на определенный срок - обычно 6 или 12 месяцев. Затем её нужно продлевать.Рассказывая о том, кому отсрочка сейчас не предоставляется и в каких сулчаях её могут аннулировать, издание перечислило категории граждан мужского пола: многодетные отцы, если не выплачивают алименты; отцы троих детей, если старший ребенок достиг 18 лет (отсрочку дают только если все дети несовершеннолетние); мужчины с инвалидностью, если не явились на повторную комиссию или были признаны на ней пригодными; студенты, которые закончили текущий уровень образования, взяли академотпуск или перевелись на заочную форму; ухаживающие за родными, если родственник перестал нуждаться в уходе; отцы ребенка с инвалидностью, если ребенок выздоровел и лишился такого статуса.Отсрочка по уходу за родителями часто не предоставляется, если у больных есть дочь или другие трудоспособные родственники.Отсрочка автоматически аннулируется, если её срок действия закончился и документы не были продлены или происходят сбои в системе "Резерв+".Накануне в новостях: Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуютВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075774032_0:0:1064:797_1920x0_80_0_0_c86d72056a251f37d7ef094fd2d045eb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация на украине, украина, ситуация на украине, тцк, мужчины, всу, инвалиды
Новости, мобилизация на Украине, Украина, ситуация на Украине, ТЦК, мужчины, ВСУ, инвалиды
Часть украинских мужчин лишат отсрочки в сентябре
В сентябре у некоторых категорий украинских мужчин отнимут право на отсрочку от мобилизации. Об этом 28 августа сообщило издание unian.net
Правительство Украины в режиме военного положения может объявить всеобщую мобилизацию мужчин в возрасте 25-60 лет.
"Однако некоторым гражданам с уважительными причинами может полагаться отсрочка от мобилизации. Человека с таким статусом не могут принудительно забрать на фронт. Однако иметь само основание недостаточно - отсрочку обязательно нужно оформить, иначе мужчину будут и дальше считать военнообязанным", - отметило издание.
Оно напомнило, что основания для предоставления отсрочки перечислены в статье 23 украинского закона "О мобилизации". Там сказано, что призыву не подлежат многодетные отцы, студенты, инвалиды и ряд других категорий.
В публикации сказано, что оформлять отсрочку по нынешнему украинскому законодательству нужно не в ТЦК (переименованных военкоматах). Заявление подается в мобильном приложении "Резерв+" - если документы в электронном виде, а если в бумажном, то надо обращаться в ЦНАП.
"Конкретный перечень документов зависит от основания, - пояснило издание. - Например, если оформляется отсрочка по уходу лицом с инвалидностью, то нужно получить подтверждение от медкомиссии о необходимости ухода, а также доказать, что кроме заявителя больше никто не может ухаживать за родственником".
Отсрочка от мобилизации предоставляется на определенный срок - обычно 6 или 12 месяцев. Затем её нужно продлевать.
Рассказывая о том, кому отсрочка сейчас не предоставляется и в каких сулчаях её могут аннулировать, издание перечислило категории граждан мужского пола: многодетные отцы, если не выплачивают алименты; отцы троих детей, если старший ребенок достиг 18 лет (отсрочку дают только если все дети несовершеннолетние); мужчины с инвалидностью, если не явились на повторную комиссию или были признаны на ней пригодными; студенты, которые закончили текущий уровень образования, взяли академотпуск или перевелись на заочную форму; ухаживающие за родными, если родственник перестал нуждаться в уходе; отцы ребенка с инвалидностью, если ребенок выздоровел и лишился такого статуса.
Отсрочка по уходу за родителями часто не предоставляется, если у больных есть дочь или другие трудоспособные родственники.
Отсрочка автоматически аннулируется, если её срок действия закончился и документы не были продлены или происходят сбои в системе "Резерв+".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.