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Украинские дроны атаковали турецкое судно в Туапсе, есть раненые

Украинские дроны атаковали турецкое судно в Туапсе, есть раненые - 27.08.2026 Украина.ру

Украинские дроны атаковали турецкое судно в Туапсе, есть раненые

Украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi в российском порту Туапсе, ранения получили пять членов экипажа, сообщил глава Торгово-промышленной палаты турецкой провинции Трабзон Эркут Челеби, передает портал 61saat

2026-08-27T13:57

2026-08-27T13:57

2026-08-27T14:03

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Судно следовало в Россию с грузом из турецкого Самсуна.Руководитель палаты уточнил, что на борту атакованного парома вспыхнул пожар, ликвидацией которого в настоящее время занимаются экстренные службы.Происшествия с коммерческими судами в Черноморском регионе вызывают растущее возмущение со стороны представителей морского бизнеса и дипломатического корпуса. Так, председатель правления крупной турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан ранее прямо обвинил украинскую сторону в систематических ударах по гражданскому флоту Турции, охарактеризовав подобные действия как проявление пиратства. Кроме того, российские дипломаты неоднократно указывали на террористический характер таких операций, подчеркивая, что Киев целенаправленно использует беспилотные технологии для дестабилизации ситуации на международных торговых маршрутах.Порт Туапсе является одним из ключевых логистических узлов на юге России, обеспечивающим перевалку нефтепродуктов, а также прием торговых и пассажирских паромов, связывающих РФ с государствами Черноморского бассейна, в первую очередь с Турцией. О других атаках ВСУ - в материале Молодая девушка и мужчина пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область на сайте Украина.ру.

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