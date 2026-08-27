https://ukraina.ru/20260827/gerani-pozvolyayut-provodit-dronovye-nastupleniya-bednarskiy-o-massovykh-udarakh-po-ukraine-1082838794.html

"Герани" позволяют проводить дроновые наступления: Беднарский о массовых ударах по Украине

"Герани" позволяют проводить дроновые наступления: Беднарский о массовых ударах по Украине - 27.08.2026 Украина.ру

"Герани" позволяют проводить дроновые наступления: Беднарский о массовых ударах по Украине

Противник плачет в соцсетях от российских "Гераней", но это только начало. Массированные удары этими БПЛА с обманками и сложными маршрутами уже дают результат, а удары по местам сборки дронов под Киевом заставили ВСУ нервничать. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2026-08-27T14:01

2026-08-27T14:01

2026-08-27T15:08

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Отвечая на вопрос о возможных аналогах реактивных "Гераней" у ВСУ, эксперт объяснил, что российские ударные дроны хороши своей массовостью и позволяют проводить масштабные атаки.По оценке Беднарского, "Герани" хороши своей массовостью. "Они позволяют нам проводить полноценные дроновые наступления, когда мы используем "Герани" разного типа по сложным траекториям атаки и с большим количеством обманок", — пояснил эксперт.Он отметил, что абсолютной безопасности на войне нет, и какие-то удары противника по чувствительным объектам возможны. Однако, подчеркнул Беднарский, первоочередная задача — уничтожать производственные мощности, операторов и командование ВСУ, которые отвечают за принятие таких решений.Эксперт добавил, что он доволен прилётом по выставке дронов под Киевом. "У противника начались некие вегетативные шевеления, что теперь он не в полной безопасности", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.США шокированы успешностью ударов по инфраструктуре киевского режима. Скорее всего они попросят ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам Украины. Подробнее об этом — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.

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