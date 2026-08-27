https://ukraina.ru/20260827/rassvet-ne-stanet-serebryanoy-puley-dlya-razgroma-vsu--kopylov-o-zapuske-sputnikovoy-gruppirovki-1082825412.html

"Рассвет" не станет серебряной пулей для разгрома ВСУ — Копылов о запуске спутниковой группировки

"Рассвет" не станет серебряной пулей для разгрома ВСУ — Копылов о запуске спутниковой группировки - 27.08.2026 Украина.ру

"Рассвет" не станет серебряной пулей для разгрома ВСУ — Копылов о запуске спутниковой группировки

Западные технологии, которые украинская пропаганда выдавала за "оружие победы", так и не принесли ВСУ решающего преимущества. "Старлинк" не сработал, "Палантир" не помог — и очередное чудо-оружие не спасёт Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специализирующийся на событиях Первой мировой войны Кирилл Копылов

2026-08-27T05:30

2026-08-27T05:30

2026-08-27T05:30

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Отвечая на вопрос о развитии "Рассвета" и сравнении со "Старлинком", эксперт заявил, что западные технологии не стали решающим фактором из-за системных проблем ВСУ.По словам Копылова, запуски российской группировки спутников "Рассвет" — это большое технологическое достижение, но пока система работает в тестовом режиме. "И по поводу часов его работы я гадать не хочу", — отметил эксперт.Он напомнил, что украинская пропаганда все четыре года транслирует один нарратив: "Есть некая западная технология, которая позволит нам выиграть войну". "И каждый раз это не срабатывает", — подчеркнул Копылов."Конечно, "Старлинк" дает им огромное преимущество в области средств связи и возможности устанавливать их на средства поражения. Но решающим аргументом это так и не стало, поскольку вся остальная украинская машина имеет огромные пробелы. И "Рассвет" тоже не станет нашей серебряной пулей, которая добьет противника", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Даже если Россия освоит "Рассвет", это не станет серебряной пулей, которая покончит с ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.

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