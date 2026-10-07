Где на Украине тайно собирали ракеты: Минобороны РФ раскрыло список уничтоженных целей - 07.10.2026 Украина.ру
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Где на Украине тайно собирали ракеты: Минобороны РФ раскрыло список уничтоженных целей
Где на Украине тайно собирали ракеты: Минобороны РФ раскрыло список уничтоженных целей - 07.10.2026 Украина.ру
Где на Украине тайно собирали ракеты: Минобороны РФ раскрыло список уничтоженных целей
Минобороны РФ обнародовало детальный список предприятий и фабрик, которые были поражены в ходе масштабного ночного удара ВС РФ по украинскому военно-промышленному комплексу
2026-10-07T10:19
2026-10-07T10:23
сво
спецоперация
россия
украина
одесса
вооруженные силы украины
украина.ру
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Как уточнили в ведомстве, комбинированная атака с применением беспилотников и высокоточных ракет всех типов базирования охватила семь областей Украины, а также портовую зону Одессы.Согласно официальной сводке, под удар попали ключевые объекты оборонной инфраструктуры. В Киеве пострадало предприятие "Умные боеприпасы", где собирали и хранили крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" и оперативно-тактические FP-9. В городе Обухов Киевской области аналогичное производство ракет и комплектующих было организовано на базе Киевского картонно-бумажного комбината. Производством деталей для беспилотников и ракет "Фламинго" также занимались цеха "Группы промышленных предприятий "Александрия" в Кировоградской области и завод "Пластмасс-Прилуки" на Черниговщине.В Днепре мощный удар пришелся по "Южмашу", где выпускались, хранились и поставлялись войскам ракеты FP-5 и ударные БПЛА моделей FP-1 и FP-2. Серьезные потери зафиксированы и в Полтавской области: в Кременчуге поражено предприятие "АвтоКрАЗ", поставлявшее специализированные шасси для ракетных пусковых установок, а также табачная фабрика "JTI Украина", чьи мощности перепрофилировали под выпуск патронов для стрелкового оружия ВСУ. Кроме того, в порту Одессы был уничтожен сухогруз с партией грузов военного и двойного назначения.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, украина, одесса, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Где на Украине тайно собирали ракеты: Минобороны РФ раскрыло список уничтоженных целей

10:19 07.10.2026 (обновлено: 10:23 07.10.2026)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Минобороны РФ обнародовало детальный список предприятий и фабрик, которые были поражены в ходе масштабного ночного удара ВС РФ по украинскому военно-промышленному комплексу
Как уточнили в ведомстве, комбинированная атака с применением беспилотников и высокоточных ракет всех типов базирования охватила семь областей Украины, а также портовую зону Одессы.
Согласно официальной сводке, под удар попали ключевые объекты оборонной инфраструктуры.
В Киеве пострадало предприятие "Умные боеприпасы", где собирали и хранили крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" и оперативно-тактические FP-9.
В городе Обухов Киевской области аналогичное производство ракет и комплектующих было организовано на базе Киевского картонно-бумажного комбината.
Производством деталей для беспилотников и ракет "Фламинго" также занимались цеха "Группы промышленных предприятий "Александрия" в Кировоградской области и завод "Пластмасс-Прилуки" на Черниговщине.
В Днепре мощный удар пришелся по "Южмашу", где выпускались, хранились и поставлялись войскам ракеты FP-5 и ударные БПЛА моделей FP-1 и FP-2.
Серьезные потери зафиксированы и в Полтавской области: в Кременчуге поражено предприятие "АвтоКрАЗ", поставлявшее специализированные шасси для ракетных пусковых установок, а также табачная фабрика "JTI Украина", чьи мощности перепрофилировали под выпуск патронов для стрелкового оружия ВСУ.
Кроме того, в порту Одессы был уничтожен сухогруз с партией грузов военного и двойного назначения.
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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