https://ukraina.ru/20260917/sovershaet-natsionalnoe-samoubiystvo-chto-budet-s-zelenskim-posle-otkroveniy-mendel-1083264436.html

"Совершает национальное самоубийство": что будет с Зеленским после откровений Мендель

"Совершает национальное самоубийство": что будет с Зеленским после откровений Мендель - 17.09.2026 Украина.ру

"Совершает национальное самоубийство": что будет с Зеленским после откровений Мендель

Новый скандал вокруг Зеленского: его бывшая пресс-секретарь выступила с разгромным интервью, в котором обвинила Зеленского в нежелании заканчивать войну и убийствах своего народа. Откровения Мендель были опубликованы сразу после того, как её не пустили в Европарламент выступить с "воззванием к миру"

2026-09-17T19:47

2026-09-17T19:47

2026-09-17T19:47

эксклюзив

украина

киев

банковая

владимир зеленский

юлия мендель

европарламент

ес

вооруженные силы украины

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Мендель давно и последовательно критикует Зеленского и его команду. На днях против неё на Украине ввели санкции за распространение "пророссийского нарративов". Сейчас она проживает заграницей.Впрочем, симптоматична не сама критика из уст бывшего пресс-секретаря Зеленского, а то, что в его окружении за последнее время скандалы льются как из рога изобилия. Отставка Фёдорова, "картонный майдан", коррупционные скандалы – всё это создает на Банковой неблагоприятный климат.Подробнее откровения Мендель анализировали российские и украинские эксперты.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаБывшая пресс-секретарь Зеленского заявила о репрессиях своего экс-шефа. Юлия Мендель заявила, что в день выступления в Европарламенте ей запретили туда вход, связав это с введением Зеленским против неё санкций 13 сентября. Тем не менее, это не помешало Мендель заявить в колонке для британского журнала The Spectator, что "стратегия Зеленского — национальное самоубийство".По ее словам, Украина не сможет победить Россию военным путём, и единственным выходом остается мирное соглашение.Это не первый конфликт Зе с собственным пресс-секретарём. Ещё в мае 2026 года Мендель в интервью Такеру Карлсону наговорила немало интересного про своего бывшего работодателя. В частности, что Зеленский требовал у своих подчинённых вести "пропаганду как у Геббельса".Интересна тут не сама Мендель, а то, что за последние два месяца у Зеленского набралось как минимум шесть разных линий напряжения. Прежде всего, военная вертикаль. В июле Зеленский неожиданно снял министра обороны Михаила Фёдорова, что вызвало редкие для военного времени уличные протесты. Через несколько дней был заменён главком Александр Сырский, после чего Фёдоров начал набирать политический вес, а ВСУ оказались разобщены по предпочтениям.Силовики начали не просто конфликтовать, а стрелять друг в друга. 3 сентября противостояние СБУ и военной разведки ГУР дошло до перестрелки в Киеве, трое сотрудников ГУР получили ранения. Вооружённые структуры государства перестали решать конфликт только через начальство и документы.Антикоррупционный конфликт подошёл к президентской вертикали. НАБУ и САП пришли с расследованием в генпрокуратуру, генпрокурор Руслан Кравченко запустил встречные действия, ушёл в отставку и сбежал в Европу. Еврокомиссия после этого отдельно напомнила Киеву, что независимость антикоррупционных органов и борьба с коррупцией остаются условиями европейской интеграции.Появляется проблема парламентской управляемости. 1 сентября Рада не смогла набрать необходимые 226 голосов за налоговый закон, связанный с финансированием ЕС и МВФ, получилось только 194. Речь шла не о случайном второстепенном законопроекте — украинские чиновники предупреждали, что провал способен задержать миллиарды евро внешних денег.Денег на войну нужно всё больше. На 2026 год официально признаётся дополнительная оборонная потребность около 27 млрд долларов. На 2027-й Украина уже закладывает необходимость более 52 млрд долларов внешнего финансирования, причём на 16 сентября подтверждёнными обязательствами было покрыто около 20 млрд.Возникло расхождение военных интересов Киева и Вашингтона. 13 сентября Трамп публично потребовал прекратить украинские удары по российским НПЗ. Это не означает отказ США от поддержки Украины, Конгресс одновременно продвигает новые санкции против России, — но показывает предел: действия Киева могут быть выгодны Украине и одновременно становиться нежелательными для главного покровителя.Эпизод с Мендель сам по себе ничего не доказывает, но ложится в общую картину: киевский режим конфликтует с собственными бывшими кадрами.Тот случай, когда количество переходит в качество не потому, что событий стало много, а потому, что они начали связываться между собой. Раньше каждую проблему можно было компенсировать другим ресурсом. Плохая ситуация на фронте — поменять командование и запросить больше оружия, нехватка денег — попросить у ЕС, коррупция — поменять чиновника и так далее. Теперь это уже не работает. Самым опасным для любой такой системы становится не ещё один новый скандал. Перелом наступает тогда, когда прежний способ тушить один кризис начинает ухудшать другой.Общественный деятель Татьяна ПопНапомню, Юлия в последнее время часто критикует бывшего шефа и его политику. Но с работы её "ушли" ещё в 2021 году, так что свежих инсайдов от неё ждать сложно. Да и сама барышня, на самом деле, не самого выдающегося ума, и при желании порадовать жёлтую прессу, она бы лучше рассказала о, так сказать, бытовых (вредных) привычках Вовы, чем страдала о доле неньки.Такие пафосные страдания давно не ценятся, в том числе и в Европарламенте, куда Юлю не пустили. Но, как я уже неоднократно отмечала, пиар Банковой чем дальше, тем больше скатывается на дно наркоманской фантазии.Украинский политолог Константин БондаренкоЗеленскому его команда оказала очередную медвежью услугу — заблокировали выступление Юлии Мендель в здании Европарламента. Как человек, неоднократно организовывавший мероприятия в Европарламенте, могу сказать: если бы Мендель выступила, это вряд ли стало бы сенсацией для европейской политической публики.Обычно на подобного рода мероприятия приходят либо мотивированные политики, либо скучающие, либо по фракционной разнарядке. Само выступление проходит в режиме: 20-30 минут монолога, 2-3 заготовленных вопроса из зала, 1-2 уточняющих вопроса (иногда невпопад и не по сути рассматриваемой темы). Потом — фуршет, фотографирование, общение и размещение платного релиза в одном из европейских изданий. В Украине, конечно, это будет подано как большая победа сил демократии над режимом Зеленского. Сытые и самодовольные европейские политики, катающиеся по маршруту Брюссель-Страсбург, вряд ли на самом деле возмутятся беспределом, творящимся в Украине: для них Украина всего лишь территория зарабатывания денег и голосов.Но вот теперь, когда Мендель не пустили в здание ЕП, она точно привлечёт к себе внимание. У неё появится большое количество медийных площадок, минимум месяц она будет приковывать к себе интерес — и не только европейцев. Она сможет рассказать теперь о Зеленском всё, что знает и не знает. (…) И главное: ей поверят!Потому что каждый будет знать: раз Зеленский добился того, что её не пустили в Европарламент, значит, она обладает по-настоящему сакральными знаниями! Но знаете, если честно, так ЕМУ и надо. Еще одно доказательство того, что на Банковой уже не думают логически — только эмоционально.Оппозиционный политик Олег ВолошинВ 2023 году моей супруге, Надежде Сасс, тогда ведущей программы на белорусском телевидении, закрыли доступ в Европарламент, сославшись на решение, которым ограничили вход для "российских и белорусских дипломатов". Приглашать Надежду даже в качестве "личного гостя" не позволили и полудюжине евродепутатов. Хотя подобных прецедентов не было. Во всех этих ситуациях Банковая была ни причем. Просто западные либеральные элиты настолько [обнаглели] в своём мире грёз, что любое "вторжение на их территорию" они воспринимают как "оскорбление чувств верующих".Это не Зеленский, а его кураторы разуверились в своей способности вести борьбу за умы на равных, и предпочитают просто закрывать корпункты российских СМИ, записывать независимых блогеров… в "пособники Кремля" и блокировать доступ в Европарламент даже продукту американского воспитания — Юлии Мендель.Ставленники в Киеве настолько (...), что полагаться на способность граждан и даже парламентариев ЕС "изобличить дезинформацию" от Мендель не приходится. Остаётся просто глушить.Публицист Вадим АвваХочу напомнить, испытывающим симпатии к Мендель: Юлия Владимировна была весьма активной частью нацистской пропагандисткой машины лжи бандеровского государства, и деятельного раскаяния в этом, я не заметил. А так-то, милые бранятся — только тешатся.

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эксклюзив, украина, киев, банковая, владимир зеленский, юлия мендель, европарламент, ес, вооруженные силы украины