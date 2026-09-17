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Правительство Украины надеется на деньги Норвегии в страховании военных рисков
Правительство Украины надеется на деньги Норвегии в страховании военных рисков - 17.09.2026 Украина.ру
Правительство Украины надеется на деньги Норвегии в страховании военных рисков
Правительство Украины рассчитывает наполнить деньгами норвежского королевства "Фонд страхования военных рисков" постсоветской республики. Об этом 17 сентября заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий
2026-09-17T19:24
2026-09-17T19:24
2026-09-17T19:24
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Глава украинского правительства принял норвежского посла Ларса Рагнара Хансена. Чиновники обсудили экономические вопросы и поддержку бизнеса, уделив внимание также укреплению ПВО ВСУ."Правительство работает над созданием Фонда страхования военных рисков и уже предусмотрело в проекте государственного бюджета на 2027 год более 1 млрд долларов на его наполнение. Рассчитываем, что Норвегия станет одним из ключевых доноров этого фонда", - заявил Корецкий.Он также обсудил с королевским послом пути взыскания с России компенсаций за убытки. О достигнутых договорённостях по итогам переговоров Корецкий не сообщил. Накануне в новостях: "Представляете, какие там откаты": глава парламента Крыма прояснил заявления НАТОАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, норвегия, финансовая помощь, пво, всу, военная помощь украине, мир без границ
Новости, Украина, Норвегия, финансовая помощь, ПВО, ВСУ, военная помощь Украине, Мир без границ
Правительство Украины надеется на деньги Норвегии в страховании военных рисков
Правительство Украины рассчитывает наполнить деньгами норвежского королевства "Фонд страхования военных рисков" постсоветской республики. Об этом 17 сентября заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий
Глава украинского правительства принял норвежского посла Ларса Рагнара Хансена. Чиновники обсудили экономические вопросы и поддержку бизнеса, уделив внимание также укреплению ПВО ВСУ.
"Правительство работает над созданием Фонда страхования военных рисков и уже предусмотрело в проекте государственного бюджета на 2027 год более 1 млрд долларов на его наполнение. Рассчитываем, что Норвегия станет одним из ключевых доноров этого фонда", - заявил Корецкий.
Он также обсудил с королевским послом пути взыскания с России компенсаций за убытки.
О достигнутых договорённостях по итогам переговоров Корецкий не сообщил.
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