Около 400 дронов уничтожено и подавлено в Запорожской области за сутки - губернатор - 17.09.2026 Украина.ру
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Около 400 дронов уничтожено и подавлено в Запорожской области за сутки - губернатор
Около 400 дронов уничтожено и подавлено в Запорожской области за сутки - губернатор - 17.09.2026 Украина.ру
Около 400 дронов уничтожено и подавлено в Запорожской области за сутки - губернатор
Над территорией Запорожской области военнослужащими Армии России и сводными мобильными огневыми группами за прошедшие сутки уничтожено и подавлено около 400 дронов противника, направленных на объекты гражданской инфраструктуры. Об этом 17 сентября проинформировал губернатор российского региона Евгений Балицкий
2026-09-17T17:54
2026-09-17T17:54
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Губернатор отметил не только успехи военнослужащих в противодействии БПЛА ВСУ. Он также признал, что "есть и потери среди гражданского населения, есть пострадавшие"."В городе Пологи Пологовского муниципального округа в результате атаки БПЛА противника пострадал мужчина 1979 года рождения, в городе Васильевке Васильевского муниципального округа пострадал мужчина 1961 года рождения, в пгт Черниговка Черниговского муниципального округа в результате атаки на гражданский автомобиль пострадал мужчина 1973 года рождения", - рассказал он в своём телеграм-канале.Балицкий отметил также, что вблизи города Приморска в результате атаки на гражданский автомобиль погиб мужчина. Губернатор выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.Он сообщил также, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Оперативные службы работают в усиленном режиме.Следственный комитет России тем временем возбудил уголовное дело в связи с гибелью председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области в результате атаки ВСУ.Уголовное дело о террористическом акте, совершенном украинскими вооруженными формированиями 15 сентября в Запорожской области, возбуждено ГСУ СК РФ по статье "терроризм " (ст. 205 УК РФ). Следователи установили, что ВФУ нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по селу Октябрьское Токмакского муниципального округа. "В результате погибла председатель участковой избирательной комиссии № 394 Елена Астанина, - отметили в СК РФ. - Данное преступление киевского режима является посягательством не только на жизнь человека, но и на гарантированные Конституцией Российской Федерации избирательные права граждан".Тем временем БПЛА ВСУ атаковали мирных жителей Горловки - ранены детиАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Около 400 дронов уничтожено и подавлено в Запорожской области за сутки - губернатор

17:54 17.09.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Над территорией Запорожской области военнослужащими Армии России и сводными мобильными огневыми группами за прошедшие сутки уничтожено и подавлено около 400 дронов противника, направленных на объекты гражданской инфраструктуры. Об этом 17 сентября проинформировал губернатор российского региона Евгений Балицкий
Губернатор отметил не только успехи военнослужащих в противодействии БПЛА ВСУ. Он также признал, что "есть и потери среди гражданского населения, есть пострадавшие".

"В городе Пологи Пологовского муниципального округа в результате атаки БПЛА противника пострадал мужчина 1979 года рождения, в городе Васильевке Васильевского муниципального округа пострадал мужчина 1961 года рождения, в пгт Черниговка Черниговского муниципального округа в результате атаки на гражданский автомобиль пострадал мужчина 1973 года рождения", - рассказал он в своём телеграм-канале.
Балицкий отметил также, что вблизи города Приморска в результате атаки на гражданский автомобиль погиб мужчина. Губернатор выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.
Он сообщил также, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Оперативные службы работают в усиленном режиме.
Следственный комитет России тем временем возбудил уголовное дело в связи с гибелью председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области в результате атаки ВСУ.

Уголовное дело о террористическом акте, совершенном украинскими вооруженными формированиями 15 сентября в Запорожской области, возбуждено ГСУ СК РФ по статье "терроризм " (ст. 205 УК РФ).

Следователи установили, что ВФУ нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по селу Октябрьское Токмакского муниципального округа.
"В результате погибла председатель участковой избирательной комиссии № 394 Елена Астанина, - отметили в СК РФ. - Данное преступление киевского режима является посягательством не только на жизнь человека, но и на гарантированные Конституцией Российской Федерации избирательные права граждан".
Тем временем БПЛА ВСУ атаковали мирных жителей Горловки - ранены дети
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
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