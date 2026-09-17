https://ukraina.ru/20260917/okolo-400-dronov-unichtozheno-i-podavleno-v-zaporozhskoy-oblasti-za-sutki---gubernator-1083263254.html

Около 400 дронов уничтожено и подавлено в Запорожской области за сутки - губернатор

Около 400 дронов уничтожено и подавлено в Запорожской области за сутки - губернатор - 17.09.2026 Украина.ру

Около 400 дронов уничтожено и подавлено в Запорожской области за сутки - губернатор

Над территорией Запорожской области военнослужащими Армии России и сводными мобильными огневыми группами за прошедшие сутки уничтожено и подавлено около 400 дронов противника, направленных на объекты гражданской инфраструктуры. Об этом 17 сентября проинформировал губернатор российского региона Евгений Балицкий

2026-09-17T17:54

2026-09-17T17:54

2026-09-17T17:54

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Губернатор отметил не только успехи военнослужащих в противодействии БПЛА ВСУ. Он также признал, что "есть и потери среди гражданского населения, есть пострадавшие"."В городе Пологи Пологовского муниципального округа в результате атаки БПЛА противника пострадал мужчина 1979 года рождения, в городе Васильевке Васильевского муниципального округа пострадал мужчина 1961 года рождения, в пгт Черниговка Черниговского муниципального округа в результате атаки на гражданский автомобиль пострадал мужчина 1973 года рождения", - рассказал он в своём телеграм-канале.Балицкий отметил также, что вблизи города Приморска в результате атаки на гражданский автомобиль погиб мужчина. Губернатор выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.Он сообщил также, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Оперативные службы работают в усиленном режиме.Следственный комитет России тем временем возбудил уголовное дело в связи с гибелью председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области в результате атаки ВСУ.Уголовное дело о террористическом акте, совершенном украинскими вооруженными формированиями 15 сентября в Запорожской области, возбуждено ГСУ СК РФ по статье "терроризм " (ст. 205 УК РФ). Следователи установили, что ВФУ нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по селу Октябрьское Токмакского муниципального округа. "В результате погибла председатель участковой избирательной комиссии № 394 Елена Астанина, - отметили в СК РФ. - Данное преступление киевского режима является посягательством не только на жизнь человека, но и на гарантированные Конституцией Российской Федерации избирательные права граждан".Тем временем БПЛА ВСУ атаковали мирных жителей Горловки - ранены детиАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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