Уполномоченный по правам участников СВО появился в Курской области - губернатор - 17.09.2026 Украина.ру
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Уполномоченный по правам участников СВО появился в Курской области - губернатор
Уполномоченный по правам участников СВО появился в Курской области - губернатор - 17.09.2026 Украина.ру
Уполномоченный по правам участников СВО появился в Курской области - губернатор
Должность уполномоченного по правам участников специальной военной операции и членов их семей при губернаторе появилась в Курской области - соответствующее постановление подписал губернатор Александр Хинштейн. Об этом он сообщил 17 сентября
2026-09-17T17:13
2026-09-17T17:13
новости
курская область
кто
россия
украина
хинштейн
социальная политика
социальное государство
ветераны сво
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"Для нашего прифронтового региона это особенно важно, - подчеркнул Хинштейн. - Куряне, как никто другой, знают цену безопасности и знают тех, кто её обеспечивает. Это наши ребята: соседи, одноклассники, коллеги. И их семьи — тоже наши. Они живут рядом, ходят в те же магазины и водят детей в те же школы". Губернатор отметил, что участники СВО и члены их семей нередко нуждаются в помощи, за которой порой не к кому обратиться."Уполномоченный будет работать напрямую с семьями, держать на контроле обращения, помогать с документами, льготами, любыми ситуациями, где человек упирается в стену и не знает, куда идти. Уполномоченный — человек, который будет слышать, вникать, добиваться", - пояснил глава области.Он также отметил, что находящимся на передовой важно знать: дома всё хорошо, о близих заботятся, никто не брошен. "Это придаёт сил и помогает держаться. Мы многим обязаны нашим защитникам. И помогать им — наш святой долг", - подчеркнул губернатор.Он пообещал определиться с кандидатурой на новую должность в ближайшее время."Это будет достойный и понимающий человек. Мы обязаны быть рядом. И будем", - заверил Хинштейн.Актуальное интервью: Андрей Масалович: Россия использует свои козыри в момент, когда война на Украине приблизится к завершениюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, кто, россия, украина, хинштейн, социальная политика, социальное государство, ветераны сво
Новости, Курская область, КТО, Россия, Украина, Хинштейн, социальная политика, социальное государство, ветераны СВО

Уполномоченный по правам участников СВО появился в Курской области - губернатор

17:13 17.09.2026
 
© Фото : Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в фотобанкВступление в должность губернатора Курской области А. Хинштейна
Вступление в должность губернатора Курской области А. Хинштейна - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора Курской области
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Должность уполномоченного по правам участников специальной военной операции и членов их семей при губернаторе появилась в Курской области - соответствующее постановление подписал губернатор Александр Хинштейн. Об этом он сообщил 17 сентября
"Для нашего прифронтового региона это особенно важно, - подчеркнул Хинштейн. - Куряне, как никто другой, знают цену безопасности и знают тех, кто её обеспечивает. Это наши ребята: соседи, одноклассники, коллеги. И их семьи — тоже наши. Они живут рядом, ходят в те же магазины и водят детей в те же школы".
Губернатор отметил, что участники СВО и члены их семей нередко нуждаются в помощи, за которой порой не к кому обратиться.

"Уполномоченный будет работать напрямую с семьями, держать на контроле обращения, помогать с документами, льготами, любыми ситуациями, где человек упирается в стену и не знает, куда идти. Уполномоченный — человек, который будет слышать, вникать, добиваться", - пояснил глава области.
Он также отметил, что находящимся на передовой важно знать: дома всё хорошо, о близих заботятся, никто не брошен.
"Это придаёт сил и помогает держаться. Мы многим обязаны нашим защитникам. И помогать им — наш святой долг", - подчеркнул губернатор.
Он пообещал определиться с кандидатурой на новую должность в ближайшее время.
"Это будет достойный и понимающий человек. Мы обязаны быть рядом. И будем", - заверил Хинштейн.
Актуальное интервью: Андрей Масалович: Россия использует свои козыри в момент, когда война на Украине приблизится к завершению
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17:13Уполномоченный по правам участников СВО появился в Курской области - губернатор
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