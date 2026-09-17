https://ukraina.ru/20260917/upolnomochennyy-po-pravam-uchastnikov-svo-poyavilsya-v-kurskoy-oblasti---gubernator-1083261731.html

Уполномоченный по правам участников СВО появился в Курской области - губернатор

Уполномоченный по правам участников СВО появился в Курской области - губернатор - 17.09.2026 Украина.ру

Уполномоченный по правам участников СВО появился в Курской области - губернатор

Должность уполномоченного по правам участников специальной военной операции и членов их семей при губернаторе появилась в Курской области - соответствующее постановление подписал губернатор Александр Хинштейн. Об этом он сообщил 17 сентября

2026-09-17T17:13

2026-09-17T17:13

2026-09-17T17:13

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"Для нашего прифронтового региона это особенно важно, - подчеркнул Хинштейн. - Куряне, как никто другой, знают цену безопасности и знают тех, кто её обеспечивает. Это наши ребята: соседи, одноклассники, коллеги. И их семьи — тоже наши. Они живут рядом, ходят в те же магазины и водят детей в те же школы". Губернатор отметил, что участники СВО и члены их семей нередко нуждаются в помощи, за которой порой не к кому обратиться."Уполномоченный будет работать напрямую с семьями, держать на контроле обращения, помогать с документами, льготами, любыми ситуациями, где человек упирается в стену и не знает, куда идти. Уполномоченный — человек, который будет слышать, вникать, добиваться", - пояснил глава области.Он также отметил, что находящимся на передовой важно знать: дома всё хорошо, о близих заботятся, никто не брошен. "Это придаёт сил и помогает держаться. Мы многим обязаны нашим защитникам. И помогать им — наш святой долг", - подчеркнул губернатор.Он пообещал определиться с кандидатурой на новую должность в ближайшее время."Это будет достойный и понимающий человек. Мы обязаны быть рядом. И будем", - заверил Хинштейн.Актуальное интервью: Андрей Масалович: Россия использует свои козыри в момент, когда война на Украине приблизится к завершениюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, кто, россия, украина, хинштейн, социальная политика, социальное государство, ветераны сво