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Взрыв у военкомата во Львовской области - ранен военнослужащий

Взрыв у военкомата во Львовской области - ранен военнослужащий - 17.09.2026 Украина.ру

Взрыв у военкомата во Львовской области - ранен военнослужащий

Сотрудник военкомата ранен при взрыве около здания ТЦКиСП в городе Николаеве Львовской области. Об этом 17 сентября сообщил Львовский облвоенкомат

2026-09-17T18:33

2026-09-17T18:33

2026-09-17T18:33

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Взрыв произошёл около райвоенкомата Николаева днём. "Сегодня, около 16: 30, у входа здания Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Николаев Львовской области произошел взрыв неизвестного устройства, которое, по предварительной информации, было подброшено неустановленными лицами с улицы", - сказано в публикации областного военкомата.Госпитализирован военнослужащий отдела этого военкомата, получивший ранения в результате взрыва. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Военкомы призвали граждан сохранять спокойствие. На Украине сотрудников переименованных военкоматов, занятых в насильственной мобилизации , уничижительно называют "людоловами". Это слово приравнивает действия военкомов к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.Накануне Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировалисьТакже на эту тему: В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночникаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, львовская область, николаев, украина, тцк, мобилизация на украине, ситуация на украине сегодня, криминал, западная украина