Взрыв у военкомата во Львовской области - ранен военнослужащий - 17.09.2026 Украина.ру
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Взрыв у военкомата во Львовской области - ранен военнослужащий
Взрыв у военкомата во Львовской области - ранен военнослужащий - 17.09.2026 Украина.ру
Взрыв у военкомата во Львовской области - ранен военнослужащий
Сотрудник военкомата ранен при взрыве около здания ТЦКиСП в городе Николаеве Львовской области. Об этом 17 сентября сообщил Львовский облвоенкомат
2026-09-17T18:33
2026-09-17T18:33
новости
львовская область
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украина
тцк
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ситуация на украине сегодня
криминал
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Взрыв произошёл около райвоенкомата Николаева днём. "Сегодня, около 16: 30, у входа здания Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Николаев Львовской области произошел взрыв неизвестного устройства, которое, по предварительной информации, было подброшено неустановленными лицами с улицы", - сказано в публикации областного военкомата.Госпитализирован военнослужащий отдела этого военкомата, получивший ранения в результате взрыва. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Военкомы призвали граждан сохранять спокойствие. На Украине сотрудников переименованных военкоматов, занятых в насильственной мобилизации , уничижительно называют "людоловами". Это слово приравнивает действия военкомов к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.Накануне Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировалисьТакже на эту тему: В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночникаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, львовская область, николаев, украина, тцк, мобилизация на украине, ситуация на украине сегодня, криминал, западная украина
Новости, Львовская область, Николаев, Украина, ТЦК, мобилизация на Украине, ситуация на Украине сегодня, криминал, Западная Украина

Взрыв у военкомата во Львовской области - ранен военнослужащий

18:33 17.09.2026
 
© Фото : armyinform.com.ua
- РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© Фото : armyinform.com.ua
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Сотрудник военкомата ранен при взрыве около здания ТЦКиСП в городе Николаеве Львовской области. Об этом 17 сентября сообщил Львовский облвоенкомат
Взрыв произошёл около райвоенкомата Николаева днём.
"Сегодня, около 16: 30, у входа здания Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Николаев Львовской области произошел взрыв неизвестного устройства, которое, по предварительной информации, было подброшено неустановленными лицами с улицы", - сказано в публикации областного военкомата.
Госпитализирован военнослужащий отдела этого военкомата, получивший ранения в результате взрыва.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Военкомы призвали граждан сохранять спокойствие.
На Украине сотрудников переименованных военкоматов, занятых в насильственной мобилизации , уничижительно называют "людоловами". Это слово приравнивает действия военкомов к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.
Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе.
Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.
Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.
Накануне Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались
Также на эту тему: В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника
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